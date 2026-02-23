https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/bitcoin-65-bin-dolarin-altina-geriledi-1103710349.html
Bitcoin 65 bin doların altına geriledi
Bitcoin 65 bin doların altına geriledi
Sputnik Türkiye
Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel tarifeleri yüzde 15'e çıkarma planını açıklamasının ardından 65 bin doların altına geriledi. 23.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-23T10:03+0300
2026-02-23T10:03+0300
2026-02-23T10:35+0300
ekonomi̇
bitcoin
bitcoin madenciliği
kripto
kripto para
kripto para madenciliği
asya
i̇ran
donald trump
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/09/1091318707_0:8:1792:1016_1920x0_80_0_0_cf1beb37859b236442222e58b276751f.png
Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel tarifeleri yüzde 15’e çıkarma planını açıklamasının ardından pazartesi günü yüzde 5’ten fazla düşerek 65 bin doların altına geriledi.Bitcoin haftaya düşüşle başladıDüşüş, Asya borsalarının erken işlemlerde yükselmesiyle aynı zamana denk geldi ve artan gümrük tarifesi belirsizliği ortamında kripto paraların bölgesel hisse senedi piyasalarından ayrıştığını ortaya koydu.2025 ekimde 125 bin doları aşmıştıBitcoin, geçen yıl Ekim ayında 125 bin doları aşmasının ardından sert bir satış dalgası yaşamış ve düşüş yeni yıla da taşınmıştı. Dünyanın en büyük kripto para birimi yılbaşından bu yana yüzde 26 değer kaybetti ve Ekim zirvesinden bu yana yüzde 47’nin üzerinde geriledi.Küresel blok zincir teknolojisi şirketi BTSE’nin Operasyon Direktörü Jeff Mei, “Gümrük tarifelerindeki ani artışın, yatırımcıları daha ciddi bir piyasa düşüşü beklentisiyle kripto varlıklarını satmaya yönelttiğini düşünüyoruz” dedi.Mei ayrıca, ABD’nin İran çevresindeki askeri yığınağının bölgesel bir silahlı çatışma ihtimalini artırdığı ve bunun küresel ticaret akışlarını etkileyebileceği yönündeki endişelerin de yatırımcıları tedirgin ettiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251005/bitcoin-yeni-rekorunu-kirdi-1099926497.html
asya
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/09/1091318707_214:0:1579:1024_1920x0_80_0_0_b915aa729b179424ee4cd5cab38e5893.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bitcoin 65 bin doların altına geriledi
bitcoin 65 bin doların altına geriledi
Bitcoin 65 bin doların altına geriledi
10:03 23.02.2026 (güncellendi: 10:35 23.02.2026)
Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel tarifeleri yüzde 15'e çıkarma planını açıklamasının ardından 65 bin doların altına geriledi.
Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel tarifeleri yüzde 15’e çıkarma planını açıklamasının ardından pazartesi günü yüzde 5’ten fazla düşerek 65 bin doların altına geriledi.
Bitcoin haftaya düşüşle başladı
Düşüş, Asya borsalarının erken işlemlerde yükselmesiyle aynı zamana denk geldi ve artan gümrük tarifesi belirsizliği ortamında kripto paraların bölgesel hisse senedi piyasalarından ayrıştığını ortaya koydu.
2025 ekimde 125 bin doları aşmıştı
Bitcoin, geçen yıl Ekim ayında 125 bin doları aşmasının ardından sert bir satış dalgası yaşamış ve düşüş yeni yıla da taşınmıştı. Dünyanın en büyük kripto para birimi yılbaşından bu yana yüzde 26 değer kaybetti ve Ekim zirvesinden bu yana yüzde 47’nin üzerinde geriledi.
Küresel blok zincir teknolojisi şirketi BTSE’nin Operasyon Direktörü Jeff Mei, “Gümrük tarifelerindeki ani artışın, yatırımcıları daha ciddi bir piyasa düşüşü beklentisiyle kripto varlıklarını satmaya yönelttiğini düşünüyoruz” dedi.
Mei ayrıca, ABD’nin İran çevresindeki askeri yığınağının bölgesel bir silahlı çatışma ihtimalini artırdığı ve bunun küresel ticaret akışlarını etkileyebileceği yönündeki endişelerin de yatırımcıları tedirgin ettiğini belirtti.