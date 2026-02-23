bitcoin 65 bin doların altına geriledi

Türkiye
Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel tarifeleri yüzde 15'e çıkarma planını açıklamasının ardından 65 bin doların altına geriledi. 23.02.2026
Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel tarifeleri yüzde 15’e çıkarma planını açıklamasının ardından pazartesi günü yüzde 5’ten fazla düşerek 65 bin doların altına geriledi.Bitcoin haftaya düşüşle başladıDüşüş, Asya borsalarının erken işlemlerde yükselmesiyle aynı zamana denk geldi ve artan gümrük tarifesi belirsizliği ortamında kripto paraların bölgesel hisse senedi piyasalarından ayrıştığını ortaya koydu.2025 ekimde 125 bin doları aşmıştıBitcoin, geçen yıl Ekim ayında 125 bin doları aşmasının ardından sert bir satış dalgası yaşamış ve düşüş yeni yıla da taşınmıştı. Dünyanın en büyük kripto para birimi yılbaşından bu yana yüzde 26 değer kaybetti ve Ekim zirvesinden bu yana yüzde 47’nin üzerinde geriledi.Küresel blok zincir teknolojisi şirketi BTSE’nin Operasyon Direktörü Jeff Mei, “Gümrük tarifelerindeki ani artışın, yatırımcıları daha ciddi bir piyasa düşüşü beklentisiyle kripto varlıklarını satmaya yönelttiğini düşünüyoruz” dedi.Mei ayrıca, ABD’nin İran çevresindeki askeri yığınağının bölgesel bir silahlı çatışma ihtimalini artırdığı ve bunun küresel ticaret akışlarını etkileyebileceği yönündeki endişelerin de yatırımcıları tedirgin ettiğini belirtti.
10:03 23.02.2026 (güncellendi: 10:35 23.02.2026)
Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel tarifeleri yüzde 15'e çıkarma planını açıklamasının ardından 65 bin doların altına geriledi.
Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel tarifeleri yüzde 15’e çıkarma planını açıklamasının ardından pazartesi günü yüzde 5’ten fazla düşerek 65 bin doların altına geriledi.

Bitcoin haftaya düşüşle başladı

Düşüş, Asya borsalarının erken işlemlerde yükselmesiyle aynı zamana denk geldi ve artan gümrük tarifesi belirsizliği ortamında kripto paraların bölgesel hisse senedi piyasalarından ayrıştığını ortaya koydu.

2025 ekimde 125 bin doları aşmıştı

Bitcoin, geçen yıl Ekim ayında 125 bin doları aşmasının ardından sert bir satış dalgası yaşamış ve düşüş yeni yıla da taşınmıştı. Dünyanın en büyük kripto para birimi yılbaşından bu yana yüzde 26 değer kaybetti ve Ekim zirvesinden bu yana yüzde 47’nin üzerinde geriledi.
Küresel blok zincir teknolojisi şirketi BTSE’nin Operasyon Direktörü Jeff Mei, “Gümrük tarifelerindeki ani artışın, yatırımcıları daha ciddi bir piyasa düşüşü beklentisiyle kripto varlıklarını satmaya yönelttiğini düşünüyoruz” dedi.
Mei ayrıca, ABD’nin İran çevresindeki askeri yığınağının bölgesel bir silahlı çatışma ihtimalini artırdığı ve bunun küresel ticaret akışlarını etkileyebileceği yönündeki endişelerin de yatırımcıları tedirgin ettiğini belirtti.
