Bitcoin yeni rekorunu kırdı
Bitcoin yeni rekorunu kırdı
ABD'de federal hükümetin kapanma riskinin artmasıyla küresel piyasalarda belirsizlik yükseldi. Bu gelişmenin ardından Bitcoin, 125 bin 500 doları aşarak yeni...
10:48 05.10.2025
ABD’de federal hükümetin kapanma riskinin artmasıyla küresel piyasalarda belirsizlik yükseldi. Bu gelişmenin ardından Bitcoin, 125 bin 500 doları aşarak yeni bir rekora imza attı.
ABD’de federal hükümetin kapanma olasılığının artması, finansal piyasalarda dalgalanmaya yol açarken Bitcoin (BTC) rekor seviyeye ulaştı. Coinmarketcap verilerine göre, Bitcoin’in fiyatı son 24 saatte yüzde 2.5’in üzerinde artış göstererek 125 bin 559 dolara yükseldi.

Böylece Bitcoin, 14 Ağustos’ta ulaştığı 124 bin 480 dolarlık önceki rekorunu geride bıraktı.

Kripto para piyasasının değeri 4.26 trilyon dolara çıktı

Analiz şirketi Coinmarketcap’in verilerine göre, küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yaklaşık yüzde 1.5 artışla 4 trilyon 260 milyar dolara yükseldi.

Kripto piyasalarındaki bu yükselişte, ABD hükümet krizine yönelik endişeler, Bitcoin bağlantılı borsa yatırım fonlarına (ETF) yeniden girişler ve riskten kaçınan yatırımcıların kripto varlıklara yönelmesi etkili oldu.

Trump dönemindeki rekoru geride bıraktı

Bitcoin’in son rekoru, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi döneminde getirilen dostane düzenlemelerin ve kurumsal yatırımcıların güçlü talebinin desteğiyle 14 Ağustos 2025’te kırılmıştı.

Son 24 saatteki yükselişle birlikte, Bitcoin bu seviyeyi de aşarak kripto para tarihinde yeni bir zirveye ulaştı.

Yatırımcı güvenli liman arayışında

Analistlere göre, ABD hükümetinin kapanma ihtimali, yatırımcıları hisse senetleri yerine dijital varlıklara yöneltti.

ABD borsalarındaki son günlerdeki yükselişler ve Bitcoin ETF’lerine artan talep, fiyatlardaki yukarı yönlü hareketi destekledi.

TSİ 09.15 itibarıyla Bitcoin 125 bin 149 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Ethereum da yükselişte

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum (ETH) da yükselişten payını aldı.
Ethereum’un fiyatı son 24 saatte yaklaşık yüzde 1.1 değer kazanarak 4 bin 570 dolar seviyesine çıktı.
