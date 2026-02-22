https://anlatilaninotesi.com.tr/20260222/darp-edilen-bir-cocugu-kurtarmak-isterken-bicaklanmisti-gencin-ailesini-tehdit-eden-18-yasin-1103703631.html

Darp edilen bir çocuğu kurtarmak isterken bıçaklanmıştı: Gencin ailesini tehdit eden 18 yaşın altında 3 zanlı tutuklandı

Darp edilen bir çocuğu kurtarmak isterken bıçaklanmıştı: Gencin ailesini tehdit eden 18 yaşın altında 3 zanlı tutuklandı

Sputnik Türkiye

Bağcılar'da bir çocuğun darp edilmesine müdahale eden gencin bıçaklanması olayı sonrası gencin ailesine tehdit mesajları gönderen 3 çocuk tutuklandı. 22.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-22T20:03+0300

2026-02-22T20:03+0300

2026-02-22T20:03+0300

türki̇ye

bağcılar

emniyet müdürlüğü

metro

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/16/1103703475_0:75:1346:832_1920x0_80_0_0_3a3cc99eef3d24c3e377fd346674606b.jpg

İstanbul Bağcılar'da 12 Şubat'ta meydana gelen olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'inin tutuklandığı soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine 18 yaşın altında 3 zanlı daha tutuklandı. Metro çıkışında darp edilen bir çocuğu kurtarmak isteyen 27 yaşındaki O.Ç. kavgada bıçakla yaralanarak hastane tedavi altına alındı. Olay sonrası gencin babası F.Ç'nin (54) şüphelilerden şikayetçi olmaması yönünde tehdit mesajları aldığı ortaya çıktı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri babayı tehdit ettiği belirlenen 18 yaşın altındaki 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri,bıçaklama olayının ardından yaptığı incelemede kaçtıkları tespit edilen 18 yaşın altındaki 3 şüpheliyi gözaltına almıştı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 2'si serbest bırakılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/bagcilarda-darp-edilen-bir-cocugu-kurtarmak-isterken-olumden-dondu-bir-kisi-tutuklandi--1103690076.html

türki̇ye

bağcılar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bağcılar, emniyet müdürlüğü, metro