Darp edilen bir çocuğu kurtarmak isterken bıçaklanmıştı: Gencin ailesini tehdit eden 18 yaşın altında 3 zanlı tutuklandı
Bağcılar'da bir çocuğun darp edilmesine müdahale eden gencin bıçaklanması olayı sonrası gencin ailesine tehdit mesajları gönderen 3 çocuk tutuklandı. 22.02.2026, Sputnik Türkiye
İstanbul Bağcılar'da 12 Şubat'ta meydana gelen olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'inin tutuklandığı soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine 18 yaşın altında 3 zanlı daha tutuklandı. Metro çıkışında darp edilen bir çocuğu kurtarmak isteyen 27 yaşındaki O.Ç. kavgada bıçakla yaralanarak hastane tedavi altına alındı. Olay sonrası gencin babası F.Ç'nin (54) şüphelilerden şikayetçi olmaması yönünde tehdit mesajları aldığı ortaya çıktı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri babayı tehdit ettiği belirlenen 18 yaşın altındaki 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri,bıçaklama olayının ardından yaptığı incelemede kaçtıkları tespit edilen 18 yaşın altındaki 3 şüpheliyi gözaltına almıştı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 2'si serbest bırakılmıştı.
