Anadolu Otoyolu'nda kaza: İstanbul yönü trafiğe kapatıldı
Anadolu Otoyolu'nda kaza: İstanbul yönü trafiğe kapatıldı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 TIR'ın karıştığı kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım sağlanamıyor.
Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikameti Körfez ilçesi Şirinyalı mevkisinde, plakaları ve sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 2 TIR çarpıştı.Kaza sonucu mukavva yüklü tır devrildi. Tırdaki mukavvalar yola saçıldı.Otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapandıİhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapandı.Ekiplerin yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışmaları devam ediyor.
Anadolu Otoyolu'nda kaza: İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

Abone ol
Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde 2 TIR'ın karıştığı kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım sağlanamıyor.
Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikameti Körfez ilçesi Şirinyalı mevkisinde, plakaları ve sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 2 TIR çarpıştı.
Kaza sonucu mukavva yüklü tır devrildi. Tırdaki mukavvalar yola saçıldı.

Otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapandı

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapandı.
Ekiplerin yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışmaları devam ediyor.
