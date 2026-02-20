https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/anadolu-otoyolunda-kaza-istanbul-yonu-trafige-kapatildi-1103670155.html
Anadolu Otoyolu'nda kaza: İstanbul yönü trafiğe kapatıldı
Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde 2 TIR'ın karıştığı kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım sağlanamıyor. 20.02.2026, Sputnik Türkiye
türki̇ye
tem otoyolu
kaza
anadolu otoyolu
i̇stanbul
tir
Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikameti Körfez ilçesi Şirinyalı mevkisinde, plakaları ve sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 2 TIR çarpıştı.Kaza sonucu mukavva yüklü tır devrildi. Tırdaki mukavvalar yola saçıldı.Otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapandıİhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapandı.Ekiplerin yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışmaları devam ediyor.
