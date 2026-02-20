https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/anadolu-otoyolunda-kaza-istanbul-yonu-trafige-kapatildi-1103670155.html

Anadolu Otoyolu'nda kaza: İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde 2 TIR'ın karıştığı kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım sağlanamıyor. 20.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-20T14:23+0300

2026-02-20T14:23+0300

2026-02-20T14:23+0300

türki̇ye

tem otoyolu

kaza

anadolu otoyolu

i̇stanbul

tir

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/14/1103670593_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_bf812a2d3c74cf0826c4b1a176931a7e.jpg

Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikameti Körfez ilçesi Şirinyalı mevkisinde, plakaları ve sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 2 TIR çarpıştı.Kaza sonucu mukavva yüklü tır devrildi. Tırdaki mukavvalar yola saçıldı.Otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapandıİhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapandı.Ekiplerin yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışmaları devam ediyor.

türki̇ye

tem otoyolu

anadolu otoyolu

i̇stanbul

2026

tem otoyolu, kaza, anadolu otoyolu, i̇stanbul, tir