Altı gezegen şubat sonunda 'gezegen geçidi'nde buluşacak, ne anlama geliyor?
Şubat sonunda gökyüzünde dikkat çekici bir buluşma yaşanacak. 28 Şubat 2026’da altı gezegen, kamuoyunda 'gezegen geçidi' olarak anılan olay kapsamında aynı akşam gökyüzünde yer alacak.
2025 Şubat’ında yedi gezegenin kısa süreli görünümüyle gündeme gelen tablo bu kez altı gezegenle sınırlı. 2026’daki dizilimde Mars yer almıyor; Merkür, Venüs, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün gözlemlenebilecek.
Hangi gezegen nerede?
28 Şubat akşamı gün batımından hemen sonra özellikle batı ufku kritik olacak.
Merkür ayın başında Güneş’e çok yakın konumda olduğu için zor seçilirken, 19 Şubat’ta “en büyük doğu uzanımı”na ulaşıyor. Ayın sonuna doğru Güneş’ten biraz daha geç batacak ancak parlaklığı azalacağı için ufka çok yakın ve sönük görünecek.
Venüs daha parlak ve daha yüksek konumda olacak. Merkür’e kıyasla seçilmesi kolay. Ay sonunda iki gezegen gökyüzünde birbirine yakın duracak.
Satürn de batı ufkuna yakın konumda, gün batımından kısa süre sonra görülebilecek. Açık ve engelsiz bir ufuk hattı şart.
Jüpiter ise gökyüzünün daha yüksek kısmında, akşam saatlerinde en kolay fark edilecek gezegen olacak.
Uranüs yüksek konum avantajına sahip olsa da çıplak gözle zor; dürbün ya da küçük bir teleskop gerekebilir.
Neptün en zor hedef. Ufka yakın ve oldukça sönük olduğundan teleskop olmadan görülmesi mümkün değil.
Nasıl gözlemlenmeli?
Uzmanlar, gözlem için gün batımından yaklaşık 45-60 dakika sonrasını öneriyor. Batı ufkunu kapatan bina ve ağaçlardan uzak, düz ve açık bir alan tercih edilmeli.
En önemli uyarı ise güvenlik: Güneş tamamen batmadan çıplak gözle ya da özellikle teleskop/dürbünle ufka bakmak ciddi göz hasarına yol açabilir. Neptün gibi teleskop gerektiren hedefler için Güneş’in bütünüyle ufkun altına indiğinden emin olunmalı.
Gerçekten 'hizalanma' mı?
Haberlerde sıkça altı ya da yedi gezegenin “aynı çizgide” dizileceği izlenimi oluşsa da pratikte gökyüzünde cetvelle çizilmiş gibi bir hat beklemek gerçekçi değil. Gezegenler, Güneş Sistemi’nin düzlemsel yapısı nedeniyle gökyüzünde “ekliptik” adı verilen hayali çizgi boyunca görülür. Bu yüzden birden fazla gezegen aynı dönemde görünür olduğunda gökyüzünün benzer bölgesinde toplanmış gibi algılanır.
NASA verilerine göre gün batımından sonra iki ya da üç gezegenin birlikte görünmesi olağan kabul ediliyor. Dört ya da daha fazlasının aynı akşam gözlemlenebilmesi ise birkaç yılda bir gerçekleşen daha dikkat çekici bir döngü.
Özetle 28 Şubat 2026’daki altı gezegenli tablo heyecan verici olsa da gözlem koşulları kolay değil. Batı ufkuna yakın dört gezegen kısa bir zaman aralığında seçilebilecek. Yüksek konumdaki Jüpiter ve Uranüs ise gösterinin daha rahat izlenebilen üyeleri olacak. Gökyüzü meraklıları için kaçırılmayacak bir akşam, ancak sabır ve dikkat gerektiriyor.