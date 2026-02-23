https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/alti-gezegen-subat-sonunda-gezegen-gecidinde-bulusacak-ne-anlama-geliyor--1103733112.html

Altı gezegen şubat sonunda 'gezegen geçidi'nde buluşacak, ne anlama geliyor?

Şubat sonunda gökyüzünde dikkat çekici bir buluşma yaşanacak. 28 Şubat 2026’da altı gezegen, kamuoyunda “gezegen geçidi” olarak anılan olay kapsamında aynı akşam gökyüzünde yer alacak.

2026-02-23T18:17+0300

yaşam

venüs

jüpiter

neptün

güneş

nasa

2025 Şubat’ında yedi gezegenin kısa süreli görünümüyle gündeme gelen tablo bu kez altı gezegenle sınırlı. 2026’daki dizilimde Mars yer almıyor; Merkür, Venüs, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün gözlemlenebilecek.Hangi gezegen nerede?28 Şubat akşamı gün batımından hemen sonra özellikle batı ufku kritik olacak.Nasıl gözlemlenmeli?Uzmanlar, gözlem için gün batımından yaklaşık 45-60 dakika sonrasını öneriyor. Batı ufkunu kapatan bina ve ağaçlardan uzak, düz ve açık bir alan tercih edilmeli.Gerçekten 'hizalanma' mı?Haberlerde sıkça altı ya da yedi gezegenin “aynı çizgide” dizileceği izlenimi oluşsa da pratikte gökyüzünde cetvelle çizilmiş gibi bir hat beklemek gerçekçi değil. Gezegenler, Güneş Sistemi’nin düzlemsel yapısı nedeniyle gökyüzünde “ekliptik” adı verilen hayali çizgi boyunca görülür. Bu yüzden birden fazla gezegen aynı dönemde görünür olduğunda gökyüzünün benzer bölgesinde toplanmış gibi algılanır.NASA verilerine göre gün batımından sonra iki ya da üç gezegenin birlikte görünmesi olağan kabul ediliyor. Dört ya da daha fazlasının aynı akşam gözlemlenebilmesi ise birkaç yılda bir gerçekleşen daha dikkat çekici bir döngü.Özetle 28 Şubat 2026’daki altı gezegenli tablo heyecan verici olsa da gözlem koşulları kolay değil. Batı ufkuna yakın dört gezegen kısa bir zaman aralığında seçilebilecek. Yüksek konumdaki Jüpiter ve Uranüs ise gösterinin daha rahat izlenebilen üyeleri olacak. Gökyüzü meraklıları için kaçırılmayacak bir akşam, ancak sabır ve dikkat gerektiriyor.

jüpiter

neptün

güneş

2026

