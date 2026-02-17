https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/bilim-insanlari-kozmik-takvimi-hesapladi-gezegenlerin-omru-ne-kadar-1103567786.html
Bilim insanları kozmik takvimi hesapladı: Gezegenlerin ömrü ne kadar?
Gezegenler doğuyor, evrim geçiriyor ve sonunda 'ölüyor'. Bilim insanları bu sürecin süresinin, yıldızın türüne, gezegenin yapısına ve iç dinamiklerine göre... 17.02.2026, Sputnik Türkiye
Gezegenler doğuyor, evrim geçiriyor ve sonunda 'ölüyor'. Bilim insanları bu sürecin süresinin, yıldızın türüne, gezegenin yapısına ve iç dinamiklerine göre milyonlarca yıldan trilyonlarca yıla kadar değişebildiğini belirtti. Uzmanlar, diğer gezegenlerin Dünya'dan daha uzun yaşayabileceğinin altını çizdi.
Bilim insanları gezegenlerin, genç yıldızların çevresindeki toz disklerinde mikroskobik parçacıklar olarak doğduğunu, zamanlar çarpışmalar ve birleşmeler yoluyla büyüyerek kayalık dünyalara ya da gaz devlerine dönüştüğünü belirtiyor. Ancak her gezegenin 'bir sonu' olduğunu belirten uzmanlar çoğu gezegenin ne kadar yaşadığını araştırdı.
Fransa’daki Bordeaux Üniversitesi’nden astrofizikçi Sean Raymond’a göre gezegenler, genç yıldızların etrafındaki disklerde bulunan toz tanelerinin çarpışarak birleşmesiyle oluşuyor. Gaz devleri önce büyük kaya ve buz çekirdekleri oluşturuyor, ardından diskteki gazı çekerek dev hale geliyor. Dünya gibi kayalık gezegenler ise gaz diski dağıldıktan sonra büyük çarpışmalarla son biçimini alıyor.
Livescience'ta yer alan habere göre bir gezegenin 'ölümünü' tanımlamak daha karmaşık. Stanford Üniversitesi’nden gezegen bilimci Matthew Reinhold’a göre bir gezegen fiziksel olarak yok olana kadar varlığını sürdürebilir. Fakat yaşanabilirlik gibi belirli koşullar ortadan kalktığında da o gezegenin “sona erdiği” söylenebilir.
Dünya'nın 'sonu' nasıl olacak?
Dünya’nın kaderi büyük ölçüde Güneş’e bağlı. Güneş çekirdeğinde nükleer füzyon yoluyla hidrojeni helyuma dönüştürerek enerji üretiyor. Uzman, yaklaşık 5 milyar yıl sonra hidrojen yakıtı tükendiğinde kırmızı (kızıl) deve dönüşeceğini belirtiyor.
Bilim insanlarına göre Dünya birkaç aşamada 'ölebilir':
Güneş'in giderek parlaklaşması okyanusları buharlaştırarak yaşamı imkansız hale getirecek
Kırmızı dev aşamasında Dünya, Güneş tarafından yutulabilir
Eğer hayatta kalırsa, yıldızın evrimi sırasında yıldızlararası boşluğa savrulabilir
Bu hesaplamalara göre Dünya'nın toplam ömrü yaklaşık 9,5 milyar yıl olacak.
Diğer gezegenler Dünya'dan daha uzun mu yaşayacak?
Reinhold, bunun büyük olasılıkla gerçekleşeceğini söyledi. Bunun nedeni olarak da şu cevabı verdi:
Çünkü evrendeki yıldızların çoğu, Güneş gibi sarı cüce değil, daha küçük ve daha soğuk olan kırmızı (kızıl) cücelerdir. kırmızı cüce yıldızlar yakıtlarını çok daha yavaş tüketir ve trilyonlarca yıl yaşayabilir.
Ancak bu, etraflarındaki gezegenlerin de o kadar uzun süre yaşanabilir kalacağı anlamına gelmiyor. Reinhold’un modellerine göre, kırmızı cüce etrafındaki Dünya benzeri gezegenlerde manto konveksiyonu 30 ila 90 milyar yıl sürebilirken, manto erimesi 16 ila 23 milyar yıl arasında sona erebilir.