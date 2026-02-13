Türkiye
Merz: Kurallara dayalı uluslararası düzen artık yok
Merz: Kurallara dayalı uluslararası düzen artık yok
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, hukuk ve kurallara dayalı uluslararası düzenin fiilen ortadan kalktığını belirterek, mevcut sistemin artık var olmadığını... 13.02.2026, Sputnik Türkiye
Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı'nın açılışında konuşan Merz, hukuk ve kurallara dayalı bir yapıya sahip uluslararası düzenin artık var olmadığını ifade etti.Merz, mevcut uluslararası sistemin işlevsiz hale geldiğini vurgulayarak, güvenlik mimarisinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.
Merz: Kurallara dayalı uluslararası düzen artık yok

17:17 13.02.2026
© Utku UçrakFriedrich Merz
© Utku Uçrak
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, hukuk ve kurallara dayalı uluslararası düzenin fiilen ortadan kalktığını belirterek, mevcut sistemin artık var olmadığını söyledi.
Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı’nın açılışında konuşan Merz, hukuk ve kurallara dayalı bir yapıya sahip uluslararası düzenin artık var olmadığını ifade etti.
Haklara ve kurallara dayanan uluslararası düzen yıkılmanın eşiğinde. Korkarım ki daha da açık ifade etmemiz gerekiyor: Bu düzen, en iyi zamanlarında bile ne kadar kusurlu olursa olsun, artık yok.
Merz, mevcut uluslararası sistemin işlevsiz hale geldiğini vurgulayarak, güvenlik mimarisinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.
