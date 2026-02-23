Ahmet Hakan: 'Yılmaz Güney’in adam öldürmesi, kadın dövmesi falan, pek savunan kalmadı bu yönlerini, iki kişi müstesna'
© Fotoğraf : TwitterAhmet Hakan
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Gazeteci Ahmet Hakan, yönetmen ve oyuncu Yılmaz Güney'i bugünkü köşe yazısına taşıdı. Hakan "Hepsi bıraksa bile bu ikisi asla bırakmayacak. Yılmaz Güney’in adam öldürmesi, kadın dövmesi falan... Pek savunan kalmadı bu yönlerini. İki kişi müstesna" değerlendirmesini yaptı.
Gazeteci Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında yönetmen ve oyuncu Yılmaz Güney, oyuncu Nur Sürer ve Şerif Sezer'i değerlendirdi. Hakan yazısında şunları kaydetti:
"Nur Sürer. “Ne olmuş canım kadınlara iki tokat attıysa. Analarımız da tokat yemişti” diye savunuyor. Şerif Sezer. “Yılmaz Güney’e laf söylemek kimsenin haddi değildir, derhal haddinizi bilin” diye savunuyor.
“Biz onun sanatını sevdik, diğer yönlerini tasvip etmiyoruz” deseler mesele kalmayacak. Ama hayır ısrarla ve inatla “diğer yönlerini” de savunuyorlar. Yani cinayetini, şiddetini, magandalığını falan.
Soru: Bu ikisi, hangi durumda Yılmaz Güney’e olan sadakatlerinden vazgeçerdi?
Cevap: Mesela Yılmaz Güney ahir ömründe şeriatçı olsaydı... İşte o zaman başlarlardı “katildi, kadın döverdi” falan diyerek lanetlemeye."