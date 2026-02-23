Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/abdde-kasim-secimleri-oncesi-secmen-kimligi-tartismasi-1103719186.html
ABD’de kasım seçimleri öncesi seçmen kimliği tartışması
ABD’de kasım seçimleri öncesi seçmen kimliği tartışması
Sputnik Türkiye
Kasım ayında yapılacak ara seçimler, Trump’ın yeniden göreve gelmesinden bu yana gerçekleştirilecek ilk büyük ulusal oylama olacak. Süreç, Trump’ın 2020 seçim yenilgisine ilişkin ‘hilekarlık’ iddialarının gölgesinde ilerliyor.
2026-02-23T12:51+0300
2026-02-23T12:51+0300
dünya
abd
abd ara seçimleri
seçmen
kimlik
kimlik tespiti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/03/1043141866_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_2647caf7fb5e4a597cb3c0dcd88d3569.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir ülkedeki seçimlerin nasıl yürütüldüğüne odaklanmış durumda. Trump, 2020 başkanlık seçimlerini kaybetmesinin “usulsüzlükten” kaynaklandığını savunmuştu.Aradan beş yıldan fazla zaman geçti ve Trump şimdi son yılların en kritik ara seçimlerinden biri görevdeyken yapılacak bir döneme giriyor.Oy kullanırken fotoğraflı kimlikTrump ayrıca ‘SAVE Act’ adı verilen yasa tasarısını destekliyor. Tasarı, seçmen kaydı sırasında pasaport ya da doğum belgesi gibi ek belgeler ve oy kullanırken fotoğraflı kimlik sunulmasını zorunlu kılıyor.Hak savunucuları, bu tür düzenlemelerin gerekli belgelere erişimi olmayan seçmenlerin oy hakkını fiilen kısıtlayabileceğini savunuyor. 2023 verilerine göre ABD vatandaşlarının yalnızca yüzde 48’inin geçerli pasaportu bulunuyor.Pusula dağıtmadan önce kimlik zorunluluğuTrump ayrıca, yerel seçim yetkililerinin oy pusulası dağıtmadan önce seçmen kimliği talep etmesini zorunlu kılacak bir başkanlık kararnamesi imzalayabileceği tehdidinde bulundu.Geçen mart ayında imzaladığı benzer bir kararname federal yargıçlar tarafından büyük ölçüde durdurulmuştu. ABD Bölge Yargıcı John Chun, son kararında yürütme, eyaletler ve Kongre arasındaki ‘güç dengesi’nin korunması gerektiğini söyledi.Kasım ayındaki ara seçimler yaklaşırken, Trump’ın seçim sistemi üzerindeki söylem ve adımları ABD’de hem hukuki hem de siyasi tartışmaları derinleştiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/trump-ara-secimler-icin-olmamali-bile-dedi-abdde-midterm-secimleri-nedir-1102794879.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/03/1043141866_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_55b68f6cf073fc017d0e0096c1dfa250.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, kasım seçimleri, seçmen kimliği, fotoğraflı kimlik, oy kullanma işlemi, kimlik zorunluluğu, save act, abd, abd haberleri, seçim haberleri, dünya haberleri
abd, kasım seçimleri, seçmen kimliği, fotoğraflı kimlik, oy kullanma işlemi, kimlik zorunluluğu, save act, abd, abd haberleri, seçim haberleri, dünya haberleri

ABD’de kasım seçimleri öncesi seçmen kimliği tartışması

12:51 23.02.2026
© REUTERS / Hannah McKayABD, seçim, erken oylama
ABD, seçim, erken oylama - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2026
© REUTERS / Hannah McKay
Abone ol
Kasım ayında yapılacak ara seçimler, Trump’ın yeniden göreve gelmesinden bu yana gerçekleştirilecek ilk büyük ulusal oylama olacak. Süreç, Trump’ın 2020 seçim yenilgisine ilişkin ‘hilekarlık’ iddialarının gölgesinde ilerliyor.
ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir ülkedeki seçimlerin nasıl yürütüldüğüne odaklanmış durumda. Trump, 2020 başkanlık seçimlerini kaybetmesinin “usulsüzlükten” kaynaklandığını savunmuştu.
Aradan beş yıldan fazla zaman geçti ve Trump şimdi son yılların en kritik ara seçimlerinden biri görevdeyken yapılacak bir döneme giriyor.

Oy kullanırken fotoğraflı kimlik

Trump ayrıca ‘SAVE Act’ adı verilen yasa tasarısını destekliyor. Tasarı, seçmen kaydı sırasında pasaport ya da doğum belgesi gibi ek belgeler ve oy kullanırken fotoğraflı kimlik sunulmasını zorunlu kılıyor.
Hak savunucuları, bu tür düzenlemelerin gerekli belgelere erişimi olmayan seçmenlerin oy hakkını fiilen kısıtlayabileceğini savunuyor. 2023 verilerine göre ABD vatandaşlarının yalnızca yüzde 48’inin geçerli pasaportu bulunuyor.
Tasarı Temsilciler Meclisi’nden geçti ancak Senato’da zorlu bir süreçle karşılaşması bekleniyor. ABD’de vatandaş olmayanların oy kullanması zaten yasadışı.

Pusula dağıtmadan önce kimlik zorunluluğu

Trump ayrıca, yerel seçim yetkililerinin oy pusulası dağıtmadan önce seçmen kimliği talep etmesini zorunlu kılacak bir başkanlık kararnamesi imzalayabileceği tehdidinde bulundu.
Geçen mart ayında imzaladığı benzer bir kararname federal yargıçlar tarafından büyük ölçüde durdurulmuştu. ABD Bölge Yargıcı John Chun, son kararında yürütme, eyaletler ve Kongre arasındaki ‘güç dengesi’nin korunması gerektiğini söyledi.
Kasım ayındaki ara seçimler yaklaşırken, Trump’ın seçim sistemi üzerindeki söylem ve adımları ABD’de hem hukuki hem de siyasi tartışmaları derinleştiriyor.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2026
DÜNYA
Trump, ara seçimler için ‘olmamalı bile’ dedi, ABD’de ara seçimlerin önemi ne?
16 Ocak, 13:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала