ABD’de kasım seçimleri öncesi seçmen kimliği tartışması

Kasım ayında yapılacak ara seçimler, Trump’ın yeniden göreve gelmesinden bu yana gerçekleştirilecek ilk büyük ulusal oylama olacak. Süreç, Trump’ın 2020 seçim yenilgisine ilişkin ‘hilekarlık’ iddialarının gölgesinde ilerliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir ülkedeki seçimlerin nasıl yürütüldüğüne odaklanmış durumda. Trump, 2020 başkanlık seçimlerini kaybetmesinin “usulsüzlükten” kaynaklandığını savunmuştu.Aradan beş yıldan fazla zaman geçti ve Trump şimdi son yılların en kritik ara seçimlerinden biri görevdeyken yapılacak bir döneme giriyor.Oy kullanırken fotoğraflı kimlikTrump ayrıca ‘SAVE Act’ adı verilen yasa tasarısını destekliyor. Tasarı, seçmen kaydı sırasında pasaport ya da doğum belgesi gibi ek belgeler ve oy kullanırken fotoğraflı kimlik sunulmasını zorunlu kılıyor.Hak savunucuları, bu tür düzenlemelerin gerekli belgelere erişimi olmayan seçmenlerin oy hakkını fiilen kısıtlayabileceğini savunuyor. 2023 verilerine göre ABD vatandaşlarının yalnızca yüzde 48’inin geçerli pasaportu bulunuyor.Pusula dağıtmadan önce kimlik zorunluluğuTrump ayrıca, yerel seçim yetkililerinin oy pusulası dağıtmadan önce seçmen kimliği talep etmesini zorunlu kılacak bir başkanlık kararnamesi imzalayabileceği tehdidinde bulundu.Geçen mart ayında imzaladığı benzer bir kararname federal yargıçlar tarafından büyük ölçüde durdurulmuştu. ABD Bölge Yargıcı John Chun, son kararında yürütme, eyaletler ve Kongre arasındaki ‘güç dengesi’nin korunması gerektiğini söyledi.Kasım ayındaki ara seçimler yaklaşırken, Trump’ın seçim sistemi üzerindeki söylem ve adımları ABD’de hem hukuki hem de siyasi tartışmaları derinleştiriyor.

