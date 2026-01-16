https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/trump-ara-secimler-icin-olmamali-bile-dedi-abdde-midterm-secimleri-nedir-1102794879.html

Trump, ara seçimler için ‘olmamalı bile’ dedi, ABD’de ara seçimlerin önemi ne?

ABD Başkanı Trump, ekonomi, Grönland ısrarı yüzünden parti içinden gelen eleştirileri de reddederek, ikinci döneminde ‘elde ettiği başarıların’ 2026 ara seçimlerini gereksiz kılması gerektiğini söyledi. ABD'de ara seçim nedir?

Reuters’a röportaj veren Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti’nin Temsilciler Meclisi’nde ve muhtemelen Senato’da çoğunluğu kaybetme ihtimaliyle ilgili ‘hayalkırıklığını’ ifade etti.Trump, ajansa ‘başkanlığı kazanıp ara seçimleri kazanmadığınızda bu derin bir psikolojik durum” dedi ve ekledi:ABD Başkanı aynı zamanda Reuters’ın Grönland’da ‘kontrolü ABD’nin alması’ konusunda sadece yüzde 17 halk onayına sahip olduğu yönündeki anketi ‘sahte’ olmakla suçladı.Trump, “Çoğu zaman seçmeni ikna edemezsiniz. Sadece doğru olanı yapmalısınız. Politik olarak popüler olmayan pek çok şey yaptım. Sonra gayet iyi işledikleri ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.ABD Başkanı, daha önce de Cumhuriyetçiler’e ara seçimler için çok çalışmalarını aksi halde ‘azledilebileceğini’ söylemişti.Peki kasım ayında bekleyen ara seçimler ABD için ne anlama geliyor?ABD’de ara seçimlerABD’de ‘ara seçimler’ (midterm elections), başkanın dört yıllık görev süresinin tam ortasında, kasım ayınnın ilk pazartesiden sonraki salı günü yapılan genel seçimler.Bu seçimler, doğrudan başkanlık makamını kapsamıyor, ancak federal ve eyalet düzeyinde yasama ve yürütme dengelerini kökten etkiliyor.Ara seçimlerde ne seçiliyor?Bu yönüyle ara seçimler, ABD seçmeninin mevcut başkana ve iktidar partisine verdiği bir ara karne olarak görülüyor.Ara seçimlerin siyasi önemiABD Anayasası gereği:Bu yapı, başkanın Kongre üzerinde ‘sürekli ve otomatik bir çoğunluk garantisine’ sahip olmamasını sağlıyor.Tarihsel olarak bakıldığında, ara seçimlerde ‘mevcut başkanın partisi çoğu zaman sandalye kaybediyor.’

2026

