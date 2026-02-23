https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/abdde-buyuk-kar-firtinasi-dogu-kiyisi-kara-teslim-1103730198.html
ABD’de büyük kar fırtınası: Doğu kıyısı kara teslim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/17/1103730007_0:124:3203:1925_1920x0_80_0_0_37cea5638219b530a4e2936dfc1e3e64.jpg
ABD’de büyük kar fırtınası: Doğu kıyısı kara teslim
ABD’nin doğu kıyısında etkili olan güçlü kar fırtınası milyonlarca kişiyi etkiledi. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 60 santimetreye yaklaşırken, binlerce uçuş iptal edildi ve olağanüstü hal ilan edildi.
ABD’nin doğu kıyısında etkili olan şiddetli kar fırtınasının, son yılların en güçlü kış fırtınalarından biri olduğu aktarıldı. Yaklaşık 40 milyon kişinin tipi uyarısı altında bulunduğu, 19 milyon kişinin ise kış fırtınası uyarısıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.
New York, Boston, Philadelphia ve Long Island gibi büyük şehirlerin yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle alarm durumuna geçtiği ifade edildi.
Şehirler olağanüstü hal ilan etti
New York, New Jersey ve Connecticut’ta olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi. Ulusal Hava Servisi’nin bazı bölgelerde yaklaşık 60 santimetreye kadar kar beklediğini açıkladığı aktarıldı.
Gece yarısına kadar New York ve New Jersey’in bazı kesimlerinde 25 santimetreye yakın kar ölçüldüğü belirtildi.
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin şehir genelinde seyahat yasağı ilan ettiği kaydedildi. Mamdani’nin, “Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın, evde kalın” çağrısı yaptığı aktarıldı.
Yasak kapsamında yollar, otoyollar ve köprülerin acil durum araçları dışında trafiğe kapatıldığı ifade edildi. Okulların da pazartesi günü kapalı olacağı bildirildi.
Binlerce uçuş iptal edildi
Uçuş takip sitesi verilerine göre 5 binden fazla uçuşun iptal edildiği aktarıldı. En fazla iptalin New York’taki John F. Kennedy ve LaGuardia havalimanlarında yaşandığı belirtildi.
Boston, Newark ve Philadelphia havalimanlarında da yüzlerce uçuşun iptal edildiği kaydedildi.
Yetkililerin, yolculara havalimanına gitmeden önce uçuş durumlarını kontrol etmeleri uyarısında bulunduğu ifade edildi.
Kuvvetli rüzgar ve kar yığınları
Bazı bölgelerde kar kalınlığının 45 santimetreyi aştığı, rüzgar hızının ise saatte 110 kilometreye kadar çıktığı aktarıldı. Bu durumun kar yığınlarının oluşmasına ve ağaçlarla elektrik hatlarının zarar görmesine yol açabileceği belirtildi.
Fırtınanın Kanada’nın doğu bölgelerine doğru ilerlemesinin beklendiği, ayrıca hafta içinde yeni bir kar sisteminin daha etkili olabileceği ifade edildi.
Bu yılın başında yaşanan uzun süreli soğuk hava dalgasında 19 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.