https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/abdde-buyuk-kar-firtinasi-dogu-kiyisi-kara-teslim-1103730198.html

ABD’de büyük kar fırtınası: Doğu kıyısı kara teslim

ABD’de büyük kar fırtınası: Doğu kıyısı kara teslim

Sputnik Türkiye

ABD’nin doğu kıyısında etkili olan güçlü kar fırtınası milyonlarca kişiyi etkiledi. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 60 santimetreye yaklaşırken, binlerce uçuş... 23.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-23T17:13+0300

2026-02-23T17:13+0300

2026-02-23T17:13+0300

dünya

abd

john f. kennedy

new york

abd

boston

fırtına

kar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/17/1103730007_0:124:3203:1925_1920x0_80_0_0_37cea5638219b530a4e2936dfc1e3e64.jpg

ABD’nin doğu kıyısında etkili olan şiddetli kar fırtınasının, son yılların en güçlü kış fırtınalarından biri olduğu aktarıldı. Yaklaşık 40 milyon kişinin tipi uyarısı altında bulunduğu, 19 milyon kişinin ise kış fırtınası uyarısıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.New York, Boston, Philadelphia ve Long Island gibi büyük şehirlerin yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle alarm durumuna geçtiği ifade edildi.Şehirler olağanüstü hal ilan ettiNew York, New Jersey ve Connecticut’ta olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi. Ulusal Hava Servisi’nin bazı bölgelerde yaklaşık 60 santimetreye kadar kar beklediğini açıkladığı aktarıldı.Gece yarısına kadar New York ve New Jersey’in bazı kesimlerinde 25 santimetreye yakın kar ölçüldüğü belirtildi.New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin şehir genelinde seyahat yasağı ilan ettiği kaydedildi. Mamdani’nin, “Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın, evde kalın” çağrısı yaptığı aktarıldı.Yasak kapsamında yollar, otoyollar ve köprülerin acil durum araçları dışında trafiğe kapatıldığı ifade edildi. Okulların da pazartesi günü kapalı olacağı bildirildi.Binlerce uçuş iptal edildiUçuş takip sitesi verilerine göre 5 binden fazla uçuşun iptal edildiği aktarıldı. En fazla iptalin New York’taki John F. Kennedy ve LaGuardia havalimanlarında yaşandığı belirtildi.Boston, Newark ve Philadelphia havalimanlarında da yüzlerce uçuşun iptal edildiği kaydedildi.Yetkililerin, yolculara havalimanına gitmeden önce uçuş durumlarını kontrol etmeleri uyarısında bulunduğu ifade edildi.Kuvvetli rüzgar ve kar yığınlarıBazı bölgelerde kar kalınlığının 45 santimetreyi aştığı, rüzgar hızının ise saatte 110 kilometreye kadar çıktığı aktarıldı. Bu durumun kar yığınlarının oluşmasına ve ağaçlarla elektrik hatlarının zarar görmesine yol açabileceği belirtildi.Fırtınanın Kanada’nın doğu bölgelerine doğru ilerlemesinin beklendiği, ayrıca hafta içinde yeni bir kar sisteminin daha etkili olabileceği ifade edildi.Bu yılın başında yaşanan uzun süreli soğuk hava dalgasında 19 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/ab-iltica-basvurularina-iliskin-guvenli-ulke-listesini-kabul-etti-7-ulke-ve-aday-ulkeler-listede-1103721429.html

new york

abd

boston

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, john f. kennedy, new york, abd, boston, fırtına, kar