AB, iltica başvurularına ilişkin ‘güvenli ülke’ listesini kabul etti, 7 ülke ve aday ülkeler listede

AB Konseyi'nden resmi onaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Buna göre, yeni düzenlemelerle AB genelinde belirlenen ‘güvenli menşe ülkeler listesi’, üye ülkelerin bu ülkelerin vatandaşları tarafından yapılan uluslararası koruma başvurularını daha ‘hızlı değerlendirileceği’ gerekçe gösteriliyor.‘Güvenli menşe ülkeler’ hangileri?Yeni liste kapsamında Bangladeş, Kolombiya, Mısır, Hindistan, Kosova, Fas ve Tunus, AB düzeyinde "güvenli menşe ülkeler" olarak belirlendi.Ayrıca AB'ye aday ülkeler de belirli koşulların bulunmaması halinde ‘güvenli menşe ülke’ olarak kabul edilecek.Üye ülkeler ayrıca ulusal düzeyde ek güvenli ülkeler içeren kendi listelerini oluşturmaya devam edebilecek.‘Reddetme konusunda esneklik sağlayacak’‘Güvenli üçüncü ülke’ düzenlemesi ise üye ülkelere iltica başvurularını reddetme konusunda daha fazla esneklik tanıyacak.İltica başvurusunun esasına girilmeden reddedilmesine olanak tanıyan ‘güvenli üçüncü ülke’ düzenlemesiyle, iltica başvurusu sahibinin AB dışındaki güvenli bir ülkede koruma talep edebilecek durumda olması halinde başvurusu kabul edilemez sayılabilecek.Yeni düzenlemeyle üye ülkeler, iltica başvurusunun kabul edilemez sayılması için üç seçenekten birini gerekçe gösterebilecek:

