ABD Suriye’deki son üssünden çekiliyor: Kasrak Üssü boşaltılmaya başlandı
23.02.2026
ABD ordusunun, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke kırsalında bulunan son askeri üssü Kasrak’tan çekilmeye başladığı bildirildi. Üsse ait ekipmanları taşıyan konvoyların Irak sınırına doğru ilerlediği aktarıldı.
Yerel medyadaki haberlere göre, ABD askerlerinin Haseke iline bağlı Tel Tamer hattı yakınındaki Kasrak üssünü boşaltmaya başladığı ifade edildi.
Üs içindeki askeri ekipmanları taşıyan onlarca lojistik tırın konvoylar halinde Irak sınırına doğru hareket ettiği aktarıldı. Görüntülerde, uzun araç konvoylarının bölgeden ayrıldığı belirtildi.
ABD’nin son bir ay içinde Şeddadi ve Tenef bölgelerindeki askeri üslerinden de çekildiği hatırlatıldı. Bu gelişmeyle birlikte Kasrak’ın, ABD’nin bölgedeki son üssü olduğu ifade edildi.
ABD ordusunun ise Rümeylan, Harab Cir ve Life Stone’daki konuşlanma noktalarında varlığını sürdürdüğü aktarıldı.
Kasrak üssünün boşaltılmasıyla birlikte ABD’nin Suriye’deki askeri varlığını tamamen sonlandırmaya hazırlandığı ileri sürüldü.
Wall Street Journal gazetesi, IŞİD'in Irak’a naklinin tamamlanması sonrası, ABD’nin Suriye’de bulunan yaklaşık bin askerini iki ay içinde geri çekmeye hazırlandığını ileri sürmüştü.