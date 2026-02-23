https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/ab-kizildenizdeki-misyon-gorevinin-suresini-2027ye-uzatti-1103723704.html

AB, Kızıldeniz’deki 'misyon görevinin' süresini 2027'ye uzattı

AB, Kızıldeniz’deki 'misyon görevinin' süresini 2027'ye uzattı

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisini korumaya yönelik başlattığı "Aspides" misyonunun görev süresini 28 Şubat 2027’ye kadar... 23.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-23T13:59+0300

2026-02-23T13:59+0300

2026-02-23T13:59+0300

dünya

kızıldeniz

ab

avrupa birliği

hürmüz boğazı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104083/02/1040830274_0:100:2001:1225_1920x0_80_0_0_30622f4daaa22331647e6600d1e919dc.jpg

AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Aspides" misyonunun görev süresi 28 Şubat 2027’ye kadar uzatıldı.Ayrıca, 1 Mart 2026-28 Şubat 2027 döneminde misyonun ortak masraflarını karşılamak üzere 15 milyon avroluk mali kaynak ayrılması üzerinde mutabakata varıldı.AB, "Aspides" misyonunu Şubat 2024'te başlatmıştı.Misyon, Kızıldeniz'de gemilerin korunması ve seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınması amacıyla yetkilendirilmişti.Babu'l Mendeb Boğazı ve Hürmüz Boğazı'ndaki ana deniz iletişim hatlarının yanı sıra Kızıldeniz, Aden Körfezi, Umman Körfezi ve Basra Körfezi'ndeki uluslararası sularda faaliyet gösteren ve Yunanistan’ın Larissa kentinde bulunan misyonu Tuğamiral Vasileios Gryparis komuta ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/ab-iltica-basvurularina-iliskin-guvenli-ulke-listesini-kabul-etti-7-ulke-ve-aday-ulkeler-listede-1103721429.html

kızıldeniz

hürmüz boğazı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kızıldeniz, ab, avrupa birliği, hürmüz boğazı