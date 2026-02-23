Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
AB, Kızıldeniz’deki 'misyon görevinin' süresini 2027'ye uzattı
AB, Kızıldeniz’deki 'misyon görevinin' süresini 2027'ye uzattı
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisini korumaya yönelik başlattığı "Aspides" misyonunun görev süresini 28 Şubat 2027'ye kadar... 23.02.2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104083/02/1040830274_0:100:2001:1225_1920x0_80_0_0_30622f4daaa22331647e6600d1e919dc.jpg
AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Aspides" misyonunun görev süresi 28 Şubat 2027’ye kadar uzatıldı.Ayrıca, 1 Mart 2026-28 Şubat 2027 döneminde misyonun ortak masraflarını karşılamak üzere 15 milyon avroluk mali kaynak ayrılması üzerinde mutabakata varıldı.AB, "Aspides" misyonunu Şubat 2024'te başlatmıştı.Misyon, Kızıldeniz'de gemilerin korunması ve seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınması amacıyla yetkilendirilmişti.Babu'l Mendeb Boğazı ve Hürmüz Boğazı'ndaki ana deniz iletişim hatlarının yanı sıra Kızıldeniz, Aden Körfezi, Umman Körfezi ve Basra Körfezi'ndeki uluslararası sularda faaliyet gösteren ve Yunanistan’ın Larissa kentinde bulunan misyonu Tuğamiral Vasileios Gryparis komuta ediyor.
AB, Kızıldeniz’deki 'misyon görevinin' süresini 2027'ye uzattı

13:59 23.02.2026
© AP Photo / Michel Euler, File Avrupa Konseyi binası - Avrupa Birliği (AB)
Avrupa Konseyi binası - Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Michel Euler, File
Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisini korumaya yönelik başlattığı "Aspides" misyonunun görev süresini 28 Şubat 2027’ye kadar uzatma kararı aldı.
AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Aspides" misyonunun görev süresi 28 Şubat 2027’ye kadar uzatıldı.
Ayrıca, 1 Mart 2026-28 Şubat 2027 döneminde misyonun ortak masraflarını karşılamak üzere 15 milyon avroluk mali kaynak ayrılması üzerinde mutabakata varıldı.
AB, "Aspides" misyonunu Şubat 2024'te başlatmıştı.
Misyon, Kızıldeniz'de gemilerin korunması ve seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınması amacıyla yetkilendirilmişti.
Babu'l Mendeb Boğazı ve Hürmüz Boğazı'ndaki ana deniz iletişim hatlarının yanı sıra Kızıldeniz, Aden Körfezi, Umman Körfezi ve Basra Körfezi'ndeki uluslararası sularda faaliyet gösteren ve Yunanistan’ın Larissa kentinde bulunan misyonu Tuğamiral Vasileios Gryparis komuta ediyor.
Rus enerji kaynaklarından vazgeçen AB, 1.3 trilyondan fazla euro'luk zarara uğradı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2026
