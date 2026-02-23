5g'ye geçiş 1 nisan'da başlayacak: bakan uraloğlu 'uzaktan ameliyatlar yapılabilecek' dedi

“Yeni teknolojiyle internet üzerinden artık kesintisiz ve daha hızlı oyun oynanabilecek. Uzaktan ameliyatlar yapılabilecek. Gönderimler artık daha hızlı olacak. Uzaktan erişimler çok daha kolay hale gelecek. 5G teknolojisine ülkemizde yerli ve milli ürünlerle geçebilmek için çalışmalarımızı hızlandırdık. Geçen yıl ihalesi yapılan ve 1 Nisan 2026'da hayata geçireceğimiz 5G teknolojisiyle, dijital çağın gerektirdiği yüksek hızı milletçe tecrübe edeceğiz, vatandaşlarımızın ve sanayinin hizmetine sunacağız.”