https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/5gye-gecis-1-nisanda-baslayacak-bakan-uraloglu-uzaktan-ameliyatlar-yapilabilecek-dedi-1103726331.html
5G'ye geçiş 1 Nisan'da başlayacak: Bakan Uraloğlu 'uzaktan ameliyatlar yapılabilecek' dedi
5G'ye geçiş 1 Nisan'da başlayacak: Bakan Uraloğlu 'uzaktan ameliyatlar yapılabilecek' dedi
Sputnik Türkiye
İletişimde 5G teknolojisinin kullanımına sayılı günler kaldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G'ye geçişin 1 Nisan'da başlayacağını söyledi. 23.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-23T15:52+0300
2026-02-23T15:52+0300
2026-02-23T15:52+0300
yaşam
5g
abdulkadir uraloğlu
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/04/1080369473_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_3571768680b4cfc051e8225cb939d1f6.jpg
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G'ye geçildikten sonra iletişim hızında büyük artış yaşanacağını söyledi.'Uzaktan ameliyatlar yapılabilecek'Bakan Uraloğlu "Yeni teknolojiyle internet üzerinden artık kesintisiz ve daha hızlı oyun oynanabilecek. Uzaktan ameliyatlar yapılabilecek." dedi.Uraloğlu ayrıca gönderimlerin artık daha hızlı olacağını uzaktan erişimlerin çok daha kolay hale geleceğini belirtti.Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisiyle dijital çağın gerektirdiği yüksek hızın tecrübe edileceğini de söyledi.Uraloğlu, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/bakan-uraloglu-5g-icin-tarih-verdi-tum-ulkemizde-yayginlastirmis-olacagiz-1101696413.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/04/1080369473_8:0:2560:1914_1920x0_80_0_0_d412413f02ba421a6a05e01b12e23b92.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
5g'ye geçiş 1 nisan'da başlayacak: bakan uraloğlu 'uzaktan ameliyatlar yapılabilecek' dedi
5g'ye geçiş 1 nisan'da başlayacak: bakan uraloğlu 'uzaktan ameliyatlar yapılabilecek' dedi
5G'ye geçiş 1 Nisan'da başlayacak: Bakan Uraloğlu 'uzaktan ameliyatlar yapılabilecek' dedi
İletişimde 5G teknolojisinin kullanımına sayılı günler kaldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G'ye geçişin 1 Nisan'da başlayacağını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G'ye geçildikten sonra iletişim hızında büyük artış yaşanacağını söyledi.
'Uzaktan ameliyatlar yapılabilecek'
Bakan Uraloğlu "Yeni teknolojiyle internet üzerinden artık kesintisiz ve daha hızlı oyun oynanabilecek. Uzaktan ameliyatlar yapılabilecek." dedi.
Uraloğlu ayrıca gönderimlerin artık daha hızlı olacağını uzaktan erişimlerin çok daha kolay hale geleceğini belirtti.
Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisiyle dijital çağın gerektirdiği yüksek hızın tecrübe edileceğini de söyledi.
Uraloğlu, şunları kaydetti:
“Yeni teknolojiyle internet üzerinden artık kesintisiz ve daha hızlı oyun oynanabilecek. Uzaktan ameliyatlar yapılabilecek. Gönderimler artık daha hızlı olacak. Uzaktan erişimler çok daha kolay hale gelecek. 5G teknolojisine ülkemizde yerli ve milli ürünlerle geçebilmek için çalışmalarımızı hızlandırdık. Geçen yıl ihalesi yapılan ve 1 Nisan 2026'da hayata geçireceğimiz 5G teknolojisiyle, dijital çağın gerektirdiği yüksek hızı milletçe tecrübe edeceğiz, vatandaşlarımızın ve sanayinin hizmetine sunacağız.”