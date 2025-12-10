https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/bakan-uraloglu-5g-icin-tarih-verdi-tum-ulkemizde-yayginlastirmis-olacagiz-1101696413.html
Bakan Uraloğlu, 5G için tarih verdi: 'Tüm ülkemizde yaygınlaştırmış olacağız'
TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Nisan 2026’da 5G sinyalinin... 10.12.2025, Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin 5G teknolojisine geçiş tarihini açıkladı.TBMM Genel Kurulu'nda 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Bakan Uraloğlu, 2002’den bu yana ulaştırma ve haberleşme alanlarında Türkiye’nin geleceğine yön veren birçok yatırımı hayata geçirdiklerini söyledi.'1 Nisan 2026'da 5G sinyaliyle ülkemizi tanıştıracağız'Bakan Uraloğlu, uzay alanında da önemli adımlar attıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Nisan 2026’da 5G sinyalinin Türkiye’de kullanılmaya başlanacağını, teknolojinin iki yıl içinde ülke genelinde yaygınlaştırılacağını duyurdu.
Geçen yıl TÜRKSAT 6A'yı uyduya gönderdik, bu sene de hizmete almıştık. Böylece bir hayali daha gerçeğe ulaştırmış olduk. Sırada TÜRKSAT 7A var, çalışmalarına da başlıyoruz, bunu da gerçekleştireceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı uzayda da taçlandıracağız, buna söz verdik, bu sözü de tutacağız. Uzay artık sadece bir hayal değil, orada bayrağımızı dalgalandıran, iz bırakan, üreten ve söz sahibi olan bir ülkeyiz. Türkiye, dijitalleşme yolculuğunda yeni bir sayfaya daha geçmektedir. 5G teknolojisini ülkemizde devreye alarak mobil iletişimde hız, kapasite ve hizmet kalitesini çağın gerekleriyle buluşturuyoruz. Bu geçişle birlikte iletişim hızımız yaklaşık 10 kat artmış olacak. 1 Nisan 2026'da 5G sinyaliyle ülkemizi tanıştıracağız ve 2 yıl içerisinde bunu tüm ülkemizde yaygınlaştırmış olacağız.