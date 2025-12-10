Bakan Uraloğlu, 5G için tarih verdi: 'Tüm ülkemizde yaygınlaştırmış olacağız'

Geçen yıl TÜRKSAT 6A'yı uyduya gönderdik, bu sene de hizmete almıştık. Böylece bir hayali daha gerçeğe ulaştırmış olduk. Sırada TÜRKSAT 7A var, çalışmalarına da başlıyoruz, bunu da gerçekleştireceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı uzayda da taçlandıracağız, buna söz verdik, bu sözü de tutacağız. Uzay artık sadece bir hayal değil, orada bayrağımızı dalgalandıran, iz bırakan, üreten ve söz sahibi olan bir ülkeyiz. Türkiye, dijitalleşme yolculuğunda yeni bir sayfaya daha geçmektedir. 5G teknolojisini ülkemizde devreye alarak mobil iletişimde hız, kapasite ve hizmet kalitesini çağın gerekleriyle buluşturuyoruz. Bu geçişle birlikte iletişim hızımız yaklaşık 10 kat artmış olacak. 1 Nisan 2026'da 5G sinyaliyle ülkemizi tanıştıracağız ve 2 yıl içerisinde bunu tüm ülkemizde yaygınlaştırmış olacağız.