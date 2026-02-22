https://anlatilaninotesi.com.tr/20260222/besiktas-sahasinda-goztepeyi-4-0-maglup-etti-1103704173.html
Beşiktaş, sahasında Göztepe’yi 4-0 mağlup etti
Beşiktaş, sahasında Göztepe’yi 4-0 mağlup etti
Sputnik Türkiye
Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe’yi 4-0 mağlup ederek, 4. sıraya yükseldi. 22.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-22T22:17+0300
2026-02-22T22:17+0300
2026-02-22T22:17+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/16/1103704016_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_af5b8043280c65bd9cd31750259b8697.jpg
göztepe
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/16/1103704016_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_d66cb439b01eb9d4307e4e81c99d5407.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
beşiktaş, göztepe, süper lig
beşiktaş, göztepe, süper lig
Beşiktaş, sahasında Göztepe’yi 4-0 mağlup etti
Ayrıntılar geliyor
Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe’yi 4-0 mağlup ederek, 4. sıraya yükseldi.