Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Beyaz Saray Özel Temsilcisi Witkoff, Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki müzakerelerde, 314 esir askerin takası konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti. 05.02.2026, Sputnik Türkiye
Abu Dabi'de Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleşen üçlü görüşmelerin, "detaylı ve verimli" olarak nitelendiren Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff, görüşmelerin önümüzdeki haftalarda devam edeceğini bildirdi.Witkoff, sosyal medya platformu X paylaşımında, "detaylı ve verimli barış görüşmeleri sayesinde" tarafların savaş esirlerinin değişimi konusunda bir anlaşmaya varmayı başardığını duyurdu.ABD temsilcisi, "Bugün ABD, Ukrayna ve Rusya'dan heyetler, beş ay sonra ilk kez, 314 savaş esirinin takası konusunda anlaştılar" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Görüşmeler devam edeceğini yazan Witkoff, "Önümüzdeki haftalarda daha fazla ilerleme kaydedilmesi bekleniyor" diye ekledi.
ABD Özel Temsilcisi Witkoff: Rusya, Ukrayna ve ABD, 314 esirin takası konusunda anlaştı

Beyaz Saray Özel Temsilcisi Witkoff, Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki müzakerelerde, 314 esir askerin takası konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.
Abu Dabi'de Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleşen üçlü görüşmelerin, "detaylı ve verimli" olarak nitelendiren Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff, görüşmelerin önümüzdeki haftalarda devam edeceğini bildirdi.
Witkoff, sosyal medya platformu X paylaşımında, "detaylı ve verimli barış görüşmeleri sayesinde" tarafların savaş esirlerinin değişimi konusunda bir anlaşmaya varmayı başardığını duyurdu.
ABD temsilcisi, "Bugün ABD, Ukrayna ve Rusya'dan heyetler, beş ay sonra ilk kez, 314 savaş esirinin takası konusunda anlaştılar" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Henüz yapılacak çok iş olsa da, bu gibi adımlar, sürdürülen diplomatik girişimlerin somut sonuçlar verdiğini ve Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabalarını güçlendirdiğini gösteriyor.

Görüşmeler devam edeceğini yazan Witkoff, "Önümüzdeki haftalarda daha fazla ilerleme kaydedilmesi bekleniyor" diye ekledi.
DÜNYA
Kremlin: Abu Dabi’deki görüşmeler devam ediyor, yorum yapmak için erken
13:19
