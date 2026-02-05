https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/abd-ozel-temsilcisi-witkoff-rusya-ukrayna-ve-abd-314-mahkumun-takasi-konusunda-anlasti-1103287660.html

ABD Özel Temsilcisi Witkoff: Rusya, Ukrayna ve ABD, 314 esirin takası konusunda anlaştı

ABD Özel Temsilcisi Witkoff: Rusya, Ukrayna ve ABD, 314 esirin takası konusunda anlaştı

Beyaz Saray Özel Temsilcisi Witkoff, Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki müzakerelerde, 314 esir askerin takası konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti. 05.02.2026, Sputnik Türkiye

Abu Dabi'de Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleşen üçlü görüşmelerin, "detaylı ve verimli" olarak nitelendiren Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff, görüşmelerin önümüzdeki haftalarda devam edeceğini bildirdi.Witkoff, sosyal medya platformu X paylaşımında, "detaylı ve verimli barış görüşmeleri sayesinde" tarafların savaş esirlerinin değişimi konusunda bir anlaşmaya varmayı başardığını duyurdu.ABD temsilcisi, "Bugün ABD, Ukrayna ve Rusya'dan heyetler, beş ay sonra ilk kez, 314 savaş esirinin takası konusunda anlaştılar" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Görüşmeler devam edeceğini yazan Witkoff, "Önümüzdeki haftalarda daha fazla ilerleme kaydedilmesi bekleniyor" diye ekledi.

