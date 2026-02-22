Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260222/umman-disisleri-bakani-abd-ve-iran-arasindaki-muzakerelerin-yeri-ve-zamanini-duyurdu-1103703748.html
Umman Dışişleri Bakanı, ABD ve İran arasındaki müzakerelerin yeri ve zamanını duyurdu
Umman Dışişleri Bakanı, ABD ve İran arasındaki müzakerelerin yeri ve zamanını duyurdu
Sputnik Türkiye
Umman Dışişleri Bakanı ABD ve İran arasındaki müzakerelerin perşembe günü Cenevre'de yapılacağını açıkladı. 22.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-22T20:55+0300
2026-02-22T21:01+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103202025_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c6d37e936c152337d8938780e75ef6d9.jpg
umman
i̇ran
cenevre
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103202025_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2dfd8f83bbffe65e376469e43294d8bb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
umman, i̇ran, cenevre, abd, ortadoğu
umman, i̇ran, cenevre, abd, ortadoğu

Umman Dışişleri Bakanı, ABD ve İran arasındaki müzakerelerin yeri ve zamanını duyurdu

20:55 22.02.2026 (güncellendi: 21:01 22.02.2026)
© Fotoğraf : Canva Images ABD-İran bayrakları
ABD-İran bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2026
© Fotoğraf : Canva Images
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Umman Dışişleri Bakanı ABD ve İran arasındaki müzakerelerin perşembe günü Cenevre'de yapılacağını açıkladı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала