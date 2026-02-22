https://anlatilaninotesi.com.tr/20260222/umman-disisleri-bakani-abd-ve-iran-arasindaki-muzakerelerin-yeri-ve-zamanini-duyurdu-1103703748.html
Umman Dışişleri Bakanı, ABD ve İran arasındaki müzakerelerin yeri ve zamanını duyurdu
Umman Dışişleri Bakanı, ABD ve İran arasındaki müzakerelerin yeri ve zamanını duyurdu
Umman Dışişleri Bakanı ABD ve İran arasındaki müzakerelerin perşembe günü Cenevre'de yapılacağını açıkladı. 22.02.2026, Sputnik Türkiye
2026
Ayrıntılar geliyor
Umman Dışişleri Bakanı ABD ve İran arasındaki müzakerelerin perşembe günü Cenevre'de yapılacağını açıkladı.