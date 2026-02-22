Türkiye
Trump’tan Grönland hamlesi: 'Grönland’a hastane gemisi gönderiyoruz'
Trump’tan Grönland hamlesi: 'Grönland’a hastane gemisi gönderiyoruz'
ABD Başkanı Donald Trump, Grönland’a bir hastane gemisi göndereceklerini açıkladı. Trump, adada hasta insanların yeterince sağlık hizmeti alamadığını ileri... 22.02.2026, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Grönland'a bir hastane gemisi gönderme planını sosyal medya üzerinden duyurduğu bildirildi. Trump'ın paylaşımında, "Grönland'a harika bir hastane gemisi göndereceğiz. Orada hasta olan ve yeterince bakım görmeyen birçok insana hizmet verecek." ifadelerini kullandığı aktarıldı.Paylaşımda, ABD Donanması'na ait hastane gemisi Mercy'nin görseline de yer verildiği belirtildi.Trump'ın, Grönland'ı ABD için ulusal güvenlik açısından önemli gördüğünü daha önce dile getirdiği hatırlatıldı.Resmi açıklama gelmediTrump'ın duyurusunun ardından Beyaz Saray ve Pentagon'dan resmi bir açıklama yapılmadığı kaydedildi. Danimarka hükümeti ile Grönland yönetiminin de konuya ilişkin yorum yapmadığı aktarıldı.Trump'ın, Louisiana Valisi Jeff Landry ile birlikte bu adımı attığını söylediği ve Landry'i daha önce Grönland özel temsilcisi olarak görevlendirdiği bildirildi. Landry'nin de Trump'ın mesajını paylaşarak destek verdiği ifade edildi.Zamanlama dikkat çektiABD Donanması'nın iki hastane gemisi bulunduğu ve bu gemilerin genellikle askeri operasyonlar ile insani yardım görevlerinde kullanıldığı belirtildi.Trump'ın paylaşımının, Danimarka'nın Arktik Komutanlığı'nın Grönland sularındaki bir ABD denizaltısından acil tıbbi tahliye yapıldığını açıklamasından saatler sonra geldiği bildirildi. Ancak iki gelişme arasında bağlantı olup olmadığına dair net bir bilgi bulunmadığı aktarıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, Grönland’a bir hastane gemisi göndereceklerini açıkladı. Trump, adada hasta insanların yeterince sağlık hizmeti alamadığını ileri sürdü.
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Grönland’a bir hastane gemisi gönderme planını sosyal medya üzerinden duyurduğu bildirildi. Trump’ın paylaşımında, “Grönland’a harika bir hastane gemisi göndereceğiz. Orada hasta olan ve yeterince bakım görmeyen birçok insana hizmet verecek.” ifadelerini kullandığı aktarıldı.
Paylaşımda, ABD Donanması’na ait hastane gemisi Mercy’nin görseline de yer verildiği belirtildi.
Trump’ın, Grönland’ı ABD için ulusal güvenlik açısından önemli gördüğünü daha önce dile getirdiği hatırlatıldı.

Resmi açıklama gelmedi

Trump’ın duyurusunun ardından Beyaz Saray ve Pentagon’dan resmi bir açıklama yapılmadığı kaydedildi. Danimarka hükümeti ile Grönland yönetiminin de konuya ilişkin yorum yapmadığı aktarıldı.
Trump’ın, Louisiana Valisi Jeff Landry ile birlikte bu adımı attığını söylediği ve Landry’i daha önce Grönland özel temsilcisi olarak görevlendirdiği bildirildi. Landry’nin de Trump’ın mesajını paylaşarak destek verdiği ifade edildi.

Zamanlama dikkat çekti

ABD Donanması’nın iki hastane gemisi bulunduğu ve bu gemilerin genellikle askeri operasyonlar ile insani yardım görevlerinde kullanıldığı belirtildi.
Trump’ın paylaşımının, Danimarka’nın Arktik Komutanlığı’nın Grönland sularındaki bir ABD denizaltısından acil tıbbi tahliye yapıldığını açıklamasından saatler sonra geldiği bildirildi. Ancak iki gelişme arasında bağlantı olup olmadığına dair net bir bilgi bulunmadığı aktarıldı.
