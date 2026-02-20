https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/abd-baskani-trump-31-mart-2-nisan-tarihleri-arasinda-cine-gidecek-1103678169.html

ABD Başkanı Trump, 31 Mart-2 Nisan tarihleri arasında Çin'e gidecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın 31 Mart-2 Nisan tarihleri arasında Çin'i ziyaret edeceği bildirildi. 20.02.2026

Bir Beyaz Saray yetkilisinin basına bildirdiğine göre Donald Trump, 31 Mart-2 Nisan tarihlerinde Çin'de olacak. Reuters haber ajansı, Trump'ın Şi Cinping ile görüşme öncesi çok sayıda Çin menşeli teknoloji firmasına yönelik kısıtlamaları durdurduğunu bildirmişti. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile nisan ayında görüşeceğini söylemişti.'Sabırsızlıkla bekliyorum'Trump, söz konusu ziyaretin ikili ilişkiler açısından önemli bir dönüm noktası olacağını belirterek, görüşmeyi “sabırsızlıkla beklediğini” ifade etmişti. “İlişkilerimiz çok i̇yi” mesajı Trump, ABD’nin Çin’e yönelik aldığı bazı ekonomik kararların ikili ilişkileri ciddi şekilde etkilemediğini savunmuştu. Şi Cinping ile kişisel ilişkilerinin de güçlü olduğunu vurgulayan Trump, “Şu anda Çin’le ilişkilerimiz çok iyi” değerlendirmesinde bulunmuştu.

