https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/abd-baskani-trump-31-mart-2-nisan-tarihleri-arasinda-cine-gidecek-1103678169.html
ABD Başkanı Trump, 31 Mart-2 Nisan tarihleri arasında Çin'e gidecek
ABD Başkanı Trump, 31 Mart-2 Nisan tarihleri arasında Çin'e gidecek
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın 31 Mart-2 Nisan tarihleri arasında Çin'i ziyaret edeceği bildirildi. 20.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-20T19:05+0300
2026-02-20T19:05+0300
2026-02-20T19:15+0300
dünya
çin
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091448326_0:91:1070:693_1920x0_80_0_0_18ab6c668021203623655bbcb1138a1b.png
Bir Beyaz Saray yetkilisinin basına bildirdiğine göre Donald Trump, 31 Mart-2 Nisan tarihlerinde Çin'de olacak. Reuters haber ajansı, Trump'ın Şi Cinping ile görüşme öncesi çok sayıda Çin menşeli teknoloji firmasına yönelik kısıtlamaları durdurduğunu bildirmişti. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile nisan ayında görüşeceğini söylemişti.'Sabırsızlıkla bekliyorum'Trump, söz konusu ziyaretin ikili ilişkiler açısından önemli bir dönüm noktası olacağını belirterek, görüşmeyi “sabırsızlıkla beklediğini” ifade etmişti. “İlişkilerimiz çok i̇yi” mesajı Trump, ABD’nin Çin’e yönelik aldığı bazı ekonomik kararların ikili ilişkileri ciddi şekilde etkilemediğini savunmuştu. Şi Cinping ile kişisel ilişkilerinin de güçlü olduğunu vurgulayan Trump, “Şu anda Çin’le ilişkilerimiz çok iyi” değerlendirmesinde bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/kanada-basbakani-carney-cine-gidecek-1102562648.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091448326_13:0:1058:784_1920x0_80_0_0_9e4636404c375048e80bb30a4753b58c.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çin, donald trump
ABD Başkanı Trump, 31 Mart-2 Nisan tarihleri arasında Çin'e gidecek
19:05 20.02.2026 (güncellendi: 19:15 20.02.2026)
ABD Başkanı Donald Trump'ın 31 Mart-2 Nisan tarihleri arasında Çin'i ziyaret edeceği bildirildi.
Bir Beyaz Saray yetkilisinin basına bildirdiğine göre Donald Trump, 31 Mart-2 Nisan tarihlerinde Çin'de olacak.
Reuters haber ajansı, Trump'ın Şi Cinping ile görüşme öncesi çok sayıda Çin menşeli teknoloji firmasına yönelik kısıtlamaları durdurduğunu bildirmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile nisan ayında görüşeceğini söylemişti.
'Sabırsızlıkla bekliyorum'
Trump, söz konusu ziyaretin ikili ilişkiler açısından önemli bir dönüm noktası olacağını belirterek, görüşmeyi “sabırsızlıkla beklediğini” ifade etmişti.
“İlişkilerimiz çok i̇yi” mesajı
Trump, ABD’nin Çin’e yönelik aldığı bazı ekonomik kararların ikili ilişkileri ciddi şekilde etkilemediğini savunmuştu. Şi Cinping ile kişisel ilişkilerinin de güçlü olduğunu vurgulayan Trump, “Şu anda Çin’le ilişkilerimiz çok iyi” değerlendirmesinde bulunmuştu.