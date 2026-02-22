https://anlatilaninotesi.com.tr/20260222/tokide-kura-sureci-devam-ediyor-buyuksehirlerin-takvimi-belli-oldu-mu-1103697029.html

TOKİ’de kura süreci devam ediyor: Büyükşehirlerin takvimi belli oldu mu?

“500 bin sosyal konut” projesi kapsamında kura takvimi 27 Şubat’a kadar sürecek. 23-27 Şubat haftasında 5 ilde daha 20 bin 996 konutun hak sahipleri... 22.02.2026, Sputnik Türkiye

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak duyurulan “500 bin sosyal konut” projesinde kura süreci devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen program kapsamında hak sahiplerini belirleyen kura çekimleri 29 Aralık’ta başlamıştı.Son olarak Bursa’da gerçekleştirilen kura çekiminde 17 bin 225 konutun hak sahipleri belirlenirken, süreç batı illerine doğru ilerliyor. Şu ana kadar 69 ilde toplam 312 bin 290 konut için kura tamamlandı.23-27 Şubat haftasında 5 ilde kuraYeni haftada Ege ve Akdeniz bölgelerinde 5 ilde daha kura çekimi yapılacak.Takvime göre:24 Şubat Salı: Uşak’ta 2 bin 558, Aydın’da 6 bin 973 konut25 Şubat Çarşamba: Isparta’da 2 bin 889 konut26 Şubat Perşembe: Burdur’da 2 bin 206 konut27 Şubat Cuma: Denizli’de 6 bin 370 konutBu kapsamda 23-27 Şubat haftasında toplam 20 bin 996 konutun hak sahipleri belirlenecek. 1 Mart itibarıyla kura çekilen il sayısının 74’e, hak sahibi belirlenen toplam konut sayısının ise 333 bin 286’ya ulaşması bekleniyor.Büyükşehirlerin takvimi henüz açıklanmadıİstanbul, Ankara ve İzmir için kura tarihleri ise henüz duyurulmadı. En yüksek başvuru sayısının bulunduğu bu üç büyükşehirde kura çekim takvimi, TOKİ tarafından ilan edilecek program doğrultusunda netleşecek.

