Konut Projesi'nde bu hafta 9 ilde daha kura çekilişi yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bu hafta 9 ilde daha kura çekilişi yapılacağını bildirdi. 25.01.2026

Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 9 ilde daha kura çekilişi yapılacak.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde 4 hafta geride kaldı.29 Aralık 2025'te başlayan kura süreci bugün Giresun'da 1676 konutun kura çekimiyle devam etti.Hangi illerde kura çekimi yapıldı?Bugüne kadar Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın ve Giresun olmak üzere toplam 32 ilde 121 bin 265 konutun kurası çekilmiş oldu.22 bin 393 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecekBakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 26-31 Ocak haftasının kura takvimine yer vererek, "Milletimize söz verdiğimiz gibi ülkemizin dört bir yanında 500 bin yuvanın anahtarlarının sahiplerini belirlemeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 32 şehirde 121 bin 265 konutun hak sahibi belli oldu. Çektiğimiz her kurada mutlulukları adım adım büyütüyoruz. Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız." ifadelerini kullandı.Bu hafta hangi illerde kura çekimi var?Yeni haftanın takvimine göre, 27 Ocak Salı günü Kilis'te 1170, 28 Ocak Çarşamba Sinop'ta 947, 29 Ocak Perşembe Niğde'de 2 bin 604, 30 Ocak Cuma Aksaray'da 2 bin 353, Ordu'da 3 bin 334 ve Karabük'te 1600, 31 Ocak Cumartesi günü ise Samsun'da 6 bin 397, Nevşehir'de 2 bin 368 ve Bartın'da 1620 konut için kura çekimi yapılacak.26-31 Ocak haftasında toplam 22 bin 393 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek. Böylece 31 Ocak'ta kurası tamamlanan il sayısı 41'e, hak sahipleri belirlenen konut sayısı ise 143 bin 658'e yükselecek.Giresun TOKİ konut kurası sonuçlarıGiresun'da Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 1676 konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde düzenlenen çekiliş töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, yaptığı konuşmada, kura çekiminin hayırlı olmasını diledi.Bulut, kentte daha önce yaşanan sel felaketlerini hatırlatarak, "Özellikle Doğankent ve Dereli çok büyük tahribat almıştı. Çok kısa sürede buralardaki yaraları sararak yepyeni bir Dereli, Doğankent ortaya çıkardık. Tıpkı deprem bölgesinde 455 bin konutu yaptığımız gibi. Bu konutları yaparken, bu hizmetleri getirirken en büyük gayreti gösteren sahada ve Ankara'da Sayın Bakan'ımıza da buradan şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.Giresun'da bugüne kadar 4 bin 900'e yakın konut inşaatının tamamlandığını vurgulayan Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:"Tabii gönül isterdi ki bu sayı biraz daha fazla olsun. Son kampanya ile beraber 1676 adet Giresun'a konut kontenjanı verdik. Bu kontenjanı verirken de 85 milyon nüfusun oranında Giresun'umuza bu kontenjanı sağladık. Sadece kampanyalarla birlikte değil, kampanyalar haricinde de bu bölgelerde arazi üretebildiğimiz zaman konut yapımını sürdürebileceğiz."Giresun Valisi Mustafa Koç, proje sayesinde toplumun geniş kesiminin nitelikli konut erişimine ulaşacağını söyledi.Tamamlanacak konutlarla birlikte barınma ihtiyacına yönelik kalıcı ve adil bir çözüm sağlanacağını aktaran Vali Koç, şunları kaydetti:"Bu anlayışla hayata geçirilecek olan konutlar ailelerimizin huzurla yaşayabileceği, çocukların güvenle büyüyebileceği ve komşuluk kültürünün yeniden canlanacağı bir şehir dokusu sağlayacaktır. Kura sonucunda hak sahibi olamayacak vatandaşlarımız için de bu sürecin bir başlangıç olduğunu belirtirken, devletimizin bu alandaki kararlı iradesiyle daha nice ailemizin yuva sevinci yaşayacağına gönülden inandığımı vurgulamak isterim."Konuşmaların ardından noter huzurunda kura çekimi yapılarak hak sahipleri belirlendi.Programa, AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal ile vatandaşlar katıldı.

