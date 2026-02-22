https://anlatilaninotesi.com.tr/20260222/tatillerde-de-calan-okul-zilinden-rahatsiz-oldu-okul-zili-sikayetini-kdk-cozdu-1103695557.html
Tatillerde de çalan okul zilinden rahatsız oldu: okul zili şikayetini KDK çözdü
Tatillerde de çalan okul zilinden rahatsız oldu: okul zili şikayetini KDK çözdü
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), evinin karşısındaki okulun tatil günleri çalan zil sesinden rahatsız olan vatandaşın sorununu çözüme kavuşturdu.
Tatillerde de çalan okul zilinden rahatsız oldu: okul zili şikayetini KDK çözdü
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), evinin karşısındaki okulun tatil günleri çalan zil sesinden rahatsız olan vatandaşın sorununu çözüme kavuşturdu.
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), evinin karşısındaki okulun tatil günleri çalan zil sesinden rahatsız olan vatandaşın sorununu çözüme kavuşturdu.
Hafta sonu da okul zili çalıyor
Ortaokulun zil ve anons sisteminin, okulun kapalı olduğu hafta sonları ile resmi tatil günlerinde de çalıştığını belirten bir vatandaş, yaşadığı gürültü nedeniyle KDK'ye başvurdu.
İrtibata geçtiği okul yönetiminin, sistemin devre dışı bırakılacağı taahhüdünde bulunmasına rağmen sorunun devam ettiğini ifade eden vatandaş, mağduriyetinin giderilmesini talep etti.
Başvuru üzerine okul yönetimiyle irtibata geçen KDK, vatandaşın sorununun çözülmesini istedi.
Zil sustu

Yaşadığı sorun çözüme kavuşan vatandaş, "yaklaşık 1,5 aydır okulun ses şiddetine dikkat edildiğini ve tatil günleri zilin çalmadığını" KDK'ye bildirdi.