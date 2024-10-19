Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması: 'Canice faaliyetler yürüten çeteyi çökerttik'

Biz öncelikle bebekleri daha çok hastanede tutuyorlar, 112 ekipleri daha çok buraya nakil yapıyor diye gözetime aldık burayı. İl Sağlık Müdürlüğü olarak İstanbul Mali Şube'ye yazı yazıyoruz ama bunu İl Sağlık Müdürlüğü'nde 4 kişi biliyor sadece. Çünkü biz de içeride kimin ne olduğunu bilmiyoruz. Biz bu operasyonu 4 kişiyle başlattık. Aynı zamanda da denetlemeye devam ettik bu hastaneleri, o sırasada buraya bebekleri nakil yaptırmamaya da çalışıyoruz. 26 Nisan 2024'de Emniyet tarafından bu çeteye operasyon yapıldı. Bunlara 2024 yılında 112'i sevki yapmadık. 5 Aralık 2023'de zaten müfettişlerimizin o hastaneye girerek de yerel olarak kontrol altına alındı. Operasyonun asıl tarihi 27 Nisan 2024, aslında bu medyaya da yansıdı. 26 Nisan'da gizlilik kararı kaldırıldı, bilgiler paylaşıldı. Şu anda 10 hastene kapalı durumda.