https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/saglik-bakani-memisoglundan-yenidogan-cetesi-aciklamasi-canice-faaliyetler-yuruten-ceteyi-cokerttik-1089447859.html
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması: 'Canice faaliyetler yürüten çeteyi çökerttik'
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması: 'Canice faaliyetler yürüten çeteyi çökerttik'
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Memişoğlu 'Yenidoğan Çetesi' ve gündeme ilişkin canlı yayında açıklamalar yaptı. 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T20:35+0300
2024-10-19T20:35+0300
2024-10-19T21:12+0300
politika
sağlık bakanlığı
sağlık bakanı
kemal memişoğlu
yenidoğan çetesi
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, CNN Türk'te Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin soruları canlı yayında yanıtladı.Bakan Memişoğlu açıklamasında, çok üzgün olduğunu belirterek "Bebeklerimizi maalesef bakmamış, bakamamış ve onların ölümüne sebebiyet vermiş bir cani çeteden bahsediyoruz" cümlesini kaydetti.Memişoğlu açıklamasında şu cümlelere yer verdi:'O hastanelere bebek sevk etmedik'Bakan Kemaloğlu açıklamasında, "Bir tane CİMER başvurusuyla çeteyi çökerttik. İnsanlarımız bize güvensinler, her türlü şikayeti değerlendiriyoruz" dediği konuşmasına şu cümleler ile devam etti:Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine de değinen Bakan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı'nın "Ne gerekiyorsa yapın, sonuna kadar arkanızdayım. Benim insanımın canına ve malına zarar veren kim olursa olsun gereğini yapın" dediğini ifade etti.'Bebekleri işin içine katabilecek kadar cani olabileceklerini hesaba katmamıştık'"Yeni doğanlarla ilgili 2023 Mart sonu itibariyle ihbar geliyor ve bizim denetleme elemanları denetliyorlar" diyen Memişoğlu, "Adalet, Sağlık ve İçişleri bakanlıkları 1.5 yıl önce gizli bir operasyon başlattı. Bebekleri işin içine katabilecek kadar cani olabileceklerini hesaba katmamıştık" açıklamasını yaptı.“Çok gizli çalıştık, hastanelere bebek nakli yaptırmamaya çalıştık. Savcılarımız çok büyük mesai harcılar" diyen Bakan Memişoğlu şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/dolmabahcede-bir-araya-geldiler-cumhurbaskani-erdogan-adalet-bakani-yilmaz-ve-saglik-bakani-1089444833.html
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sağlık bakanlığı, sağlık bakanı, kemal memişoğlu, yenidoğan çetesi
sağlık bakanlığı, sağlık bakanı, kemal memişoğlu, yenidoğan çetesi
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması: 'Canice faaliyetler yürüten çeteyi çökerttik'
20:35 19.10.2024 (güncellendi: 21:12 19.10.2024)
Sağlık Bakanı Memişoğlu 'Yenidoğan Çetesi' ve gündeme ilişkin canlı yayında açıklamalar yaptı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, CNN Türk'te Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin soruları canlı yayında yanıtladı.
Bakan Memişoğlu açıklamasında, çok üzgün olduğunu belirterek "Bebeklerimizi maalesef bakmamış, bakamamış ve onların ölümüne sebebiyet vermiş bir cani çeteden bahsediyoruz" cümlesini kaydetti.
Memişoğlu açıklamasında şu cümlelere yer verdi:
Bu tür canice faaliyetler yürüten çeteyi çökerttik. Bunu çok gizli operasyonlarla yönettik. Bebeklerin canlarını hiçe sayan bir çeteden bahsediyoruz. İnsanlıktan nasibini almamış kişiler olarak görüyoruz bunları. Bu Yenidoğan Çetesi'yle ilgili 2023 Mart sonu gibi ihbar geliyor. Bizim ekiplerimiz ilgili sağlık yerlerine gidip denetliyorlar. Net bir delil bulamıyorlar ama burada bir sıkıntı var diye bana geliyorlar. İstanbul Emniyeti Mali Büro ekibinden bir arkadaşımızı çağırdık. Ben bizzat kendi avukatım, ben, mali şubeden arkadaş ve rahmetli olan bir yardımcımla 4 arkadaş oturduk ve bunu çok gizli bir takiple ancak bulabiliriz dedik.
'O hastanelere bebek sevk etmedik'
Bakan Kemaloğlu açıklamasında, "Bir tane CİMER başvurusuyla çeteyi çökerttik. İnsanlarımız bize güvensinler, her türlü şikayeti değerlendiriyoruz" dediği konuşmasına şu cümleler ile devam etti:
Biz öncelikle bebekleri daha çok hastanede tutuyorlar, 112 ekipleri daha çok buraya nakil yapıyor diye gözetime aldık burayı. İl Sağlık Müdürlüğü olarak İstanbul Mali Şube'ye yazı yazıyoruz ama bunu İl Sağlık Müdürlüğü'nde 4 kişi biliyor sadece. Çünkü biz de içeride kimin ne olduğunu bilmiyoruz. Biz bu operasyonu 4 kişiyle başlattık. Aynı zamanda da denetlemeye devam ettik bu hastaneleri, o sırasada buraya bebekleri nakil yaptırmamaya da çalışıyoruz. 26 Nisan 2024'de Emniyet tarafından bu çeteye operasyon yapıldı. Bunlara 2024 yılında 112'i sevki yapmadık. 5 Aralık 2023'de zaten müfettişlerimizin o hastaneye girerek de yerel olarak kontrol altına alındı. Operasyonun asıl tarihi 27 Nisan 2024, aslında bu medyaya da yansıdı. 26 Nisan'da gizlilik kararı kaldırıldı, bilgiler paylaşıldı. Şu anda 10 hastene kapalı durumda.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine de değinen Bakan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı'nın "Ne gerekiyorsa yapın, sonuna kadar arkanızdayım. Benim insanımın canına ve malına zarar veren kim olursa olsun gereğini yapın" dediğini ifade etti.
'Bebekleri işin içine katabilecek kadar cani olabileceklerini hesaba katmamıştık'
"Yeni doğanlarla ilgili 2023 Mart sonu itibariyle ihbar geliyor ve bizim denetleme elemanları denetliyorlar" diyen Memişoğlu, "Adalet, Sağlık ve İçişleri bakanlıkları 1.5 yıl önce gizli bir operasyon başlattı. Bebekleri işin içine katabilecek kadar cani olabileceklerini hesaba katmamıştık" açıklamasını yaptı.
“Çok gizli çalıştık, hastanelere bebek nakli yaptırmamaya çalıştık. Savcılarımız çok büyük mesai harcılar" diyen Bakan Memişoğlu şu cümleleri kaydetti:
Bir tane CİMER başvurusu ile bir çeteyi çökerttik, biz Sağlık Bakanlığı olarak her türlü denetimimizi yapıyoruz. Vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Bir şikayet geldiğinde denetliyoruz. İnsanlarımız şüphelenmesin, başka vaka var mıdır diye? Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız.