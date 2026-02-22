https://anlatilaninotesi.com.tr/20260222/rus-ordusu-ukraynanin-askeri-sanayi-tesislerini-ve-enerji-altyapisini-vurdu-1103698651.html

Rus ordusu Ukrayna’nın askeri sanayi tesislerini ve enerji altyapısını vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde yaşanan son gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri uzun menzilli hassas silahlarla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren askeri sanayi tesislerine ve enerji altyapısına misilleme saldırısı düzenledi, belirlenen tüm hedefler vuruldu.Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.300 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 24 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna’ya ait bir lojistik merkezini ve İHA'ların muhafaza edildiği bir depolama tesisini, ayrıca 144 farkı bölgede Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusunun ateşlediği 7 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 326 uçak tipi İHA önledi.

