Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/abd-disisleri-ve-pentagon-mufettislerinden-ukrayna-itirafi-rus-ordusu-daha-guclu-1103669480.html
ABD Dışişleri ve Pentagon müfettişlerinden 'Ukrayna' itirafı: Rus ordusu daha güçlü
ABD Dışişleri ve Pentagon müfettişlerinden 'Ukrayna' itirafı: Rus ordusu daha güçlü
Sputnik Türkiye
Rusya ordusunun muharebe sahasında elde ettiği üstünlük ABD'nin resmi kurumları tarafından bir kez daha teyit edildi. 20.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-20T14:15+0300
2026-02-20T14:15+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
ukrayna
rusya
pentagon
abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid)
abd dışişleri
rus ordusu
rusya ordusu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/1e/1056816149_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_3c44639b33844298d43575d56d674067.jpg
ABD Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) müfettişlerinin ABD Kongresi’ne sunduğu raporda, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ordusuna karşı üstünlük sağladığı belirtildi.Pentagon'un internet sitesinde yayınlanan belgede, Ukrayna ordusunun personel ve askeri teçhizat eksikliği yaşadığı ifade edildi.'Rusların taktik taarruzlarına hazırlıklı değiller'Raporda, Ukraynalı birliklerin Rus güçlerin ilerleyişini durduramadığı vurgulandı. Ayrıca Ukrayna ordusunun ciddi şekilde yıprandığı ve askerlerin Rus güçlerin taktik taarruzlarına karşı yeterince hazırlıklı olmadığı kaydedildi.'Hava savunması uluslararası desteğe bağımlı'Belgede, Pentagon İstihbarat Dairesi’ne atıfla Ukrayna birliklerinde ekipman sorunları bulunduğu belirtildi. Ukrayna’nın hava savunma sistemlerinin ise büyük ölçüde uluslararası tedarike bağlı olduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/kremlin-ukrayna-muzakereleri-konusunda-yuksek-beklenti-icinde-degiliz-1103666063.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/1e/1056816149_392:0:3123:2048_1920x0_80_0_0_176748c9bff99da948eaab8564c40507.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, ukrayna, rusya, pentagon, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), abd dışişleri, rus ordusu, rusya ordusu
abd, ukrayna, rusya, pentagon, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), abd dışişleri, rus ordusu, rusya ordusu

ABD Dışişleri ve Pentagon müfettişlerinden 'Ukrayna' itirafı: Rus ordusu daha güçlü

14:15 20.02.2026
© SputnikRusya ordusu - Ukrayna
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2026
© Sputnik
Abone ol
Rusya ordusunun muharebe sahasında elde ettiği üstünlük ABD'nin resmi kurumları tarafından bir kez daha teyit edildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) müfettişlerinin ABD Kongresi’ne sunduğu raporda, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ordusuna karşı üstünlük sağladığı belirtildi.

Pentagon'un internet sitesinde yayınlanan belgede, Ukrayna ordusunun personel ve askeri teçhizat eksikliği yaşadığı ifade edildi.

'Rusların taktik taarruzlarına hazırlıklı değiller'

Raporda, Ukraynalı birliklerin Rus güçlerin ilerleyişini durduramadığı vurgulandı. Ayrıca Ukrayna ordusunun ciddi şekilde yıprandığı ve askerlerin Rus güçlerin taktik taarruzlarına karşı yeterince hazırlıklı olmadığı kaydedildi.

'Hava savunması uluslararası desteğe bağımlı'

Belgede, Pentagon İstihbarat Dairesi’ne atıfla Ukrayna birliklerinde ekipman sorunları bulunduğu belirtildi. Ukrayna’nın hava savunma sistemlerinin ise büyük ölçüde uluslararası tedarike bağlı olduğu ifade edildi.
Kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2026
UKRAYNA KRİZİ
Kremlin: Ukrayna müzakereleri konusunda yüksek beklenti içinde değiliz
13:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала