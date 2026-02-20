https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/abd-disisleri-ve-pentagon-mufettislerinden-ukrayna-itirafi-rus-ordusu-daha-guclu-1103669480.html
ABD Dışişleri ve Pentagon müfettişlerinden 'Ukrayna' itirafı: Rus ordusu daha güçlü
Rusya ordusunun muharebe sahasında elde ettiği üstünlük ABD'nin resmi kurumları tarafından bir kez daha teyit edildi. 20.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-20T14:15+0300
2026-02-20T14:15+0300
2026-02-20T14:15+0300
ABD Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) müfettişlerinin ABD Kongresi’ne sunduğu raporda, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ordusuna karşı üstünlük sağladığı belirtildi.Pentagon'un internet sitesinde yayınlanan belgede, Ukrayna ordusunun personel ve askeri teçhizat eksikliği yaşadığı ifade edildi.'Rusların taktik taarruzlarına hazırlıklı değiller'Raporda, Ukraynalı birliklerin Rus güçlerin ilerleyişini durduramadığı vurgulandı. Ayrıca Ukrayna ordusunun ciddi şekilde yıprandığı ve askerlerin Rus güçlerin taktik taarruzlarına karşı yeterince hazırlıklı olmadığı kaydedildi.'Hava savunması uluslararası desteğe bağımlı'Belgede, Pentagon İstihbarat Dairesi’ne atıfla Ukrayna birliklerinde ekipman sorunları bulunduğu belirtildi. Ukrayna’nın hava savunma sistemlerinin ise büyük ölçüde uluslararası tedarike bağlı olduğu ifade edildi.
