Malezya'da 7.1 büyüklüğünde deprem
Malezya'da 7.1 büyüklüğünde deprem
Malezya'da Kota Belud bölgesinin 55 kilometre yakınlarında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 22.02.2026, Sputnik Türkiye
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Malezya'da merkez üssünün Kota Belud bölgesinin 55 kilometre kuzeybatısı olan 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.619.8 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Malezya'da Kota Belud bölgesinin 55 kilometre yakınlarında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Malezya'da merkez üssünün Kota Belud bölgesinin 55 kilometre kuzeybatısı olan 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
619.8 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
