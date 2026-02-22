https://anlatilaninotesi.com.tr/20260222/malezyada-71-buyuklugunde-deprem-1103703842.html
Malezya'da 7.1 büyüklüğünde deprem
Malezya'da 7.1 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Malezya'da Kota Belud bölgesinin 55 kilometre yakınlarında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 22.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-22T21:03+0300
2026-02-22T21:03+0300
2026-02-22T21:06+0300
son depremler
malezya
son dakika
deprem son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102448282_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_43554c2e7d90078ab79e8ffcddba8d49.jpg
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Malezya'da merkez üssünün Kota Belud bölgesinin 55 kilometre kuzeybatısı olan 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.619.8 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/malatyadaki-deprem-sonrasi-prof-dr-suleyman-pampal-kritik-uyari-en-cok-korkutan-fay-diyerek-isaret-1103689436.html
malezya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102448282_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_18823068f46e69522dfe3731d5031271.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
malezya, son dakika, deprem son dakika
malezya, son dakika, deprem son dakika
Malezya'da 7.1 büyüklüğünde deprem
21:03 22.02.2026 (güncellendi: 21:06 22.02.2026)
Malezya'da Kota Belud bölgesinin 55 kilometre yakınlarında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Malezya'da merkez üssünün Kota Belud bölgesinin 55 kilometre kuzeybatısı olan 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
619.8 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.