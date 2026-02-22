https://anlatilaninotesi.com.tr/20260222/kremlin-estonyaya-rusyayi-hedef-alan-nukleer-silahlarin-konuslandirilmasina-karsilik-veririz-1103699679.html
Kremlin: Estonya'ya Rusya'yı hedef alan nükleer silahların konuşlandırılmasına karşılık veririz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus basınına demecinde Estonya'ya Rusya'yı hedef alan nükleer silahların konuşlandırılması halinde Moskova'nın bu adım karşısında önlem alacağını belirtti.Peskov, “Eğer Estonya topraklarında bizi hedef alan nükleer silahlar olacaksa, bizim nükleer silahlarımız da Estonya’yı hedef alıyor olacak. Estonya bunu açıkça anlamalıdır” diye konuştu.Kremlin Sözcüsü, Moskova'nın başta nükleer caydırıcılık konusunda olmak üzere güvenliği sağlamak için her zaman gerekli her şeyi yapacağını vurguladı.Peskov aynı zamanda, Rusya'nın Avrupa ülkeleri için tehdit oluşturmadığının altını çizdi.Estonya Dışişleri Bakanı Markus Tsahkna Çarşamba günü yaptığı açıklamada Estonya’nın, NATO'nun talep etmesi halinde kendi topraklarında nükleer silah konuşlandırmaya hazır olduğunu açıklamıştı.
