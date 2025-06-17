https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/zaharova-estonya-disisleri-bakani-savas-tehdidinde-bulunurken-ne-dedigini-anlamiyor-1097095124.html

Zaharova: Estonya Dışişleri Bakanı savaş tehdidinde bulunurken ne dediğini anlamıyor

Zaharova: Estonya Dışişleri Bakanı savaş tehdidinde bulunurken ne dediğini anlamıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Estonya Dışişleri Bakanı Markus Tsahkna'nın savaş tehdidinde bulunurken aslında ne hakkında konuştuğunu... 17.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-17T18:30+0300

2025-06-17T18:30+0300

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dünya

mariya zaharova

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margus tsahkna

rusya

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nato

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Tsahkna'nın Rusya’ya yönelik savaş tehdidini Sputnik’e değerlendiren Zaharova, Estonya Dışişleri Bakanının savaş tehdidinde bulunurken aslında ne hakkında konuştuğunu anlamadığını söyledi.Zaharova, "Bana öyle geliyor ki ne hakkında konuştuğunu anlamıyor. NATO logosunun arkasına saklanıyor, kışkırtıcı bir şekilde saçma fikirler ortaya atıyor. Bu arada Brüksel de bu tür figürleri pek ciddiye almıyor; bunlara sadece sınır boyunca ‘gürültü efekti’ olarak ihtiyaç duyuyor” dedi.Daha önce Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Rusya'yı savaşla tehdit ederek, "Yeni konsept, Rusya gelirse, Rusya'ya savaş getireceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Tsahkna, haziran sonunda yapılacak NATO zirvesinde ittifak üyelerinin savunma bütçelerinin artırılması ve Rusya'nın bir saldırısı durumunda acil yanıt için yeni seçeneklerin görüşüleceğini dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/rusyadan-g7-zirvesi-degerlendirmesi-baslica-sonuc-yaptirimlarin-verdigi-zararin-itirafi-oldu-1097082173.html

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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, estonya, margus tsahkna, rusya, brüksel, nato