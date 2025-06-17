https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/zaharova-estonya-disisleri-bakani-savas-tehdidinde-bulunurken-ne-dedigini-anlamiyor-1097095124.html
Zaharova: Estonya Dışişleri Bakanı savaş tehdidinde bulunurken ne dediğini anlamıyor
Zaharova: Estonya Dışişleri Bakanı savaş tehdidinde bulunurken ne dediğini anlamıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Estonya Dışişleri Bakanı Markus Tsahkna'nın savaş tehdidinde bulunurken aslında ne hakkında konuştuğunu... 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T18:30+0300
2025-06-17T18:30+0300
2025-06-17T18:28+0300
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Tsahkna'nın Rusya’ya yönelik savaş tehdidini Sputnik’e değerlendiren Zaharova, Estonya Dışişleri Bakanının savaş tehdidinde bulunurken aslında ne hakkında konuştuğunu anlamadığını söyledi.Zaharova, "Bana öyle geliyor ki ne hakkında konuştuğunu anlamıyor. NATO logosunun arkasına saklanıyor, kışkırtıcı bir şekilde saçma fikirler ortaya atıyor. Bu arada Brüksel de bu tür figürleri pek ciddiye almıyor; bunlara sadece sınır boyunca ‘gürültü efekti’ olarak ihtiyaç duyuyor” dedi.Daha önce Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Rusya'yı savaşla tehdit ederek, "Yeni konsept, Rusya gelirse, Rusya'ya savaş getireceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Tsahkna, haziran sonunda yapılacak NATO zirvesinde ittifak üyelerinin savunma bütçelerinin artırılması ve Rusya'nın bir saldırısı durumunda acil yanıt için yeni seçeneklerin görüşüleceğini dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/rusyadan-g7-zirvesi-degerlendirmesi-baslica-sonuc-yaptirimlarin-verdigi-zararin-itirafi-oldu-1097082173.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, estonya, margus tsahkna, rusya, brüksel, nato
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, estonya, margus tsahkna, rusya, brüksel, nato
Zaharova: Estonya Dışişleri Bakanı savaş tehdidinde bulunurken ne dediğini anlamıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Estonya Dışişleri Bakanı Markus Tsahkna'nın savaş tehdidinde bulunurken aslında ne hakkında konuştuğunu anlamadığını belirtti.
Tsahkna'nın Rusya’ya yönelik savaş tehdidini Sputnik’e değerlendiren Zaharova, Estonya Dışişleri Bakanının savaş tehdidinde bulunurken aslında ne hakkında konuştuğunu anlamadığını söyledi.
Zaharova, "Bana öyle geliyor ki ne hakkında konuştuğunu anlamıyor. NATO logosunun arkasına saklanıyor, kışkırtıcı bir şekilde saçma fikirler ortaya atıyor. Bu arada Brüksel de bu tür figürleri pek ciddiye almıyor; bunlara sadece sınır boyunca ‘gürültü efekti’ olarak ihtiyaç duyuyor” dedi.
Daha önce Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Rusya'yı savaşla tehdit ederek, "Yeni konsept, Rusya gelirse, Rusya'ya savaş getireceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Tsahkna, haziran sonunda yapılacak NATO zirvesinde ittifak üyelerinin savunma bütçelerinin artırılması ve Rusya'nın bir saldırısı durumunda acil yanıt için yeni seçeneklerin görüşüleceğini dile getirmişti.