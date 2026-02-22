https://anlatilaninotesi.com.tr/20260222/istanbulda-bir-surucu-kendi-kullandigi-aracin-altinda-kaldi-1103701961.html

İstanbul'da bir sürücü kendi kullandığı aracın altında kaldı

İstanbul'da bir sürücü kendi kullandığı aracın altında kaldı

Sputnik Türkiye

Kağıthane'de kullandığı otomobilden düşen sürücü, farklı bir araca çarpıp geri gelen kendi aracı çarptı. sürücü kendi aracının altında kalmaktan son anda... 22.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-22T15:39+0300

2026-02-22T15:39+0300

2026-02-22T15:39+0300

yaşam

otomobil

kaza

i̇stanbul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/16/1103701806_0:1:299:169_1920x0_80_0_0_6670bb8a68473c33dd2a41a90d50c15f.jpg

İstanbul'da bir sürücünün başına akıl almaz bir kaza geldi.Geri manevrada aracından düştüTalatpaşa Mahallesi'nde bir sürücü, geri manevra yapmak istediği sırada aracından düştü.Araç kendi kendine geri geldiSürücü, kazayı gören bir kişinin yardımıyla ayağa kalkabildi. Yolun karşısında duran başka bir araca çarpıp saniyeler sonra geri gelen otomobil, sürücü ile yanındaki kişiye çarparak duvara sıkıştırdı.Sürücü taburcu edildiYaralanan sürücünün hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/anadolu-otoyolunda-kaza-istanbul-yonu-trafige-kapatildi-1103670155.html

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

otomobil, kaza, i̇stanbul