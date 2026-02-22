Türkiye
İstanbul'da bir sürücü kendi kullandığı aracın altında kaldı
İstanbul'da bir sürücü kendi kullandığı aracın altında kaldı
Kağıthane'de kullandığı otomobilden düşen sürücü, farklı bir araca çarpıp geri gelen kendi aracı çarptı. sürücü kendi aracının altında kalmaktan son anda...
İstanbul'da bir sürücünün başına akıl almaz bir kaza geldi.Geri manevrada aracından düştüTalatpaşa Mahallesi'nde bir sürücü, geri manevra yapmak istediği sırada aracından düştü.Araç kendi kendine geri geldiSürücü, kazayı gören bir kişinin yardımıyla ayağa kalkabildi. Yolun karşısında duran başka bir araca çarpıp saniyeler sonra geri gelen otomobil, sürücü ile yanındaki kişiye çarparak duvara sıkıştırdı.Sürücü taburcu edildiYaralanan sürücünün hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
15:39 22.02.2026
Kağıthane'de kullandığı otomobilden düşen sürücü, farklı bir araca çarpıp geri gelen kendi aracı çarptı. sürücü kendi aracının altında kalmaktan son anda kurtuldu.
İstanbul'da bir sürücünün başına akıl almaz bir kaza geldi.

Geri manevrada aracından düştü

Talatpaşa Mahallesi'nde bir sürücü, geri manevra yapmak istediği sırada aracından düştü.

Araç kendi kendine geri geldi

Sürücü, kazayı gören bir kişinin yardımıyla ayağa kalkabildi. Yolun karşısında duran başka bir araca çarpıp saniyeler sonra geri gelen otomobil, sürücü ile yanındaki kişiye çarparak duvara sıkıştırdı.

Sürücü taburcu edildi

Yaralanan sürücünün hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
