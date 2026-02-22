https://anlatilaninotesi.com.tr/20260222/istanbulda-bir-surucu-kendi-kullandigi-aracin-altinda-kaldi-1103701961.html
İstanbul'da bir sürücü kendi kullandığı aracın altında kaldı
İstanbul'da bir sürücü kendi kullandığı aracın altında kaldı
Sputnik Türkiye
Kağıthane'de kullandığı otomobilden düşen sürücü, farklı bir araca çarpıp geri gelen kendi aracı çarptı. sürücü kendi aracının altında kalmaktan son anda... 22.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-22T15:39+0300
2026-02-22T15:39+0300
2026-02-22T15:39+0300
yaşam
otomobil
kaza
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/16/1103701806_0:1:299:169_1920x0_80_0_0_6670bb8a68473c33dd2a41a90d50c15f.jpg
İstanbul'da bir sürücünün başına akıl almaz bir kaza geldi.Geri manevrada aracından düştüTalatpaşa Mahallesi'nde bir sürücü, geri manevra yapmak istediği sırada aracından düştü.Araç kendi kendine geri geldiSürücü, kazayı gören bir kişinin yardımıyla ayağa kalkabildi. Yolun karşısında duran başka bir araca çarpıp saniyeler sonra geri gelen otomobil, sürücü ile yanındaki kişiye çarparak duvara sıkıştırdı.Sürücü taburcu edildiYaralanan sürücünün hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/anadolu-otoyolunda-kaza-istanbul-yonu-trafige-kapatildi-1103670155.html
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/16/1103701806_8:0:233:169_1920x0_80_0_0_f4a0ce7b21b4035af7206bbb27609618.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
otomobil, kaza, i̇stanbul
otomobil, kaza, i̇stanbul
İstanbul'da bir sürücü kendi kullandığı aracın altında kaldı
Kağıthane'de kullandığı otomobilden düşen sürücü, farklı bir araca çarpıp geri gelen kendi aracı çarptı. sürücü kendi aracının altında kalmaktan son anda kurtuldu.
İstanbul'da bir sürücünün başına akıl almaz bir kaza geldi.
Geri manevrada aracından düştü
Talatpaşa Mahallesi'nde bir sürücü, geri manevra yapmak istediği sırada aracından düştü.
Araç kendi kendine geri geldi
Sürücü, kazayı gören bir kişinin yardımıyla ayağa kalkabildi. Yolun karşısında duran başka bir araca çarpıp saniyeler sonra geri gelen otomobil, sürücü ile yanındaki kişiye çarparak duvara sıkıştırdı.
Yaralanan sürücünün hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.