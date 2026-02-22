https://anlatilaninotesi.com.tr/20260222/hava-9-derece-birden-soguyacak-kis-geri-geliyor-hafta-boyu-yagmur-ve-kar-etkili-olacak-1103693381.html

Hava 9 derece birden soğuyacak, kış geri geliyor: Hafta boyu yağmur ve kar etkili olacak

Hava 9 derece birden soğuyacak, kış geri geliyor: Hafta boyu yağmur ve kar etkili olacak

Sputnik Türkiye

Bugün ülkenin büyük bölümünde yağış var. Hava sıcaklığı kuzey ve iç bölgelerde 6-9 derece düşecek. Yeni haftada ise yağışlar iç ve doğu kesimlerde kara... 22.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-22T09:23+0300

2026-02-22T09:23+0300

2026-02-22T09:23+0300

yaşam

doğu anadolu

akdeniz

meteoroloji genel müdürlüğü

ege

hava durumu

hava durumu

ankara hava durumu

bugün hava durumu

istanbul hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/13/1103618896_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_afb514bdd7e358d37e858c4023ac0bd6.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde 6 ila 9 derece azalacak. Tahminlere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı ile Ardahan, Ağrı, Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Muş, Gaziantep, Siirt çevreleri ve Van'ın kuzey ilçelerinde yağış bekleniyor.Yağış geliyorBursa, Yalova, Balıkesir’in kuzeyi, Hatay, Adana, Osmaniye ile Kahramanmaraş’ın batısında kuvvetli olması beklenen yağışlar genellikle yağmur ve sağanak; İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde kar şeklinde olması öngörülüyor.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeybatısının karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir’in kuzeyi, Bursa, Yalova çevreleriden yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıEDİRNE °C, 5°CÇok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmurluİSTANBUL °C, 7°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 8°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıEGEÇok bulutlu, bölge genelinin(Manisa hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıAYDIN °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİZMİR °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıMUĞLA °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kahramanmaraş’ın batısı, Hatay, Adana'nın doğusu ile Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.ADANA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 18°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıHATAY °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.ISPARTA °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıHaberin DevamıİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.ANKARA °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmurluESKİŞEHİR °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKONYA °C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİVAS °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.BOLU °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıDÜZCE °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİNOP °C, 14°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Orta Karadenizde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıRİZE °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzeybatısı ile Ardahan, Ağrı, Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Muş çevreleri ve Van'ın kuzey ilçelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.ERZURUM °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARS °C, 6°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurluVAN °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Gaziantep ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 17°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP °C, 14°CParçalı ve çok bulutluSİİRT °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurluŞANLIURFA °C, 17°CParçalı ve çok bulutluKaradeniz için fırtına uyarısıOrta Karadeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Fırtınanın pazartesi sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/meteoroloji-saat-verdi-marmara-ve-egede-8-il-icin-sari-kodlu-saganak-ve-kuvvetli-ruzgar-uyarisi-1103650069.html

doğu anadolu

akdeniz

ege

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

doğu anadolu, akdeniz, meteoroloji genel müdürlüğü, ege, hava durumu, hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu