Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/meteoroloji-saat-verdi-marmara-ve-egede-8-il-icin-sari-kodlu-saganak-ve-kuvvetli-ruzgar-uyarisi-1103650069.html
Meteoroloji saat verdi: Marmara ve Ege'de 8 il için sarı kodlu sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı
Meteoroloji saat verdi: Marmara ve Ege'de 8 il için sarı kodlu sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar kuzey, iç ve batıda 5 derece artacak. Trakya kesimi, Ege kıyıları ile Çanakkale çevrelerinde... 20.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-20T07:27+0300
2026-02-20T07:27+0300
yaşam
hava durumu
hava durumu
ankara hava durumu
bugün hava durumu
istanbul hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/06/1102508859_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_06b1bf9a546569437e7790526ba846e4.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 20 Şubat hava durumu tahminlerine göre Trakya kesimi, Ege kıyıları ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.8 il için sarı kodlu uyarıAydın, Çanakkale, İzmir, Manisa, Balıkesir, Edirne, Kırklareli ve Muğla için akşam saatlerinde etkili olacak rüzgar ve yağış için sarı kodlu uyarı yapıldı. KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, gece saatlerinde Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAParçalı ve çok bulutlu; Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli (40–60 km/saat) esmesi bekleniyor.Çanakkale – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak yağışlı.Edirne – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşamdan itibaren yağmur ve sağanak yağışlı; gece yer yer kuvvetli.İstanbul – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu.Kocaeli – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu.EGEParçalı ve çok bulutlu; kıyı kesimlerin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyılarda güney yönlerden kuvvetli (40–60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don görülebilir.Afyonkarahisar – 13°C – Parçalı ve az bulutlu.Aydın – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları gece sağanak yağışlı.İzmir – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı.Muğla – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı.AKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Adana – 19°C – Parçalı ve az bulutlu.Antalya – 17°C – Parçalı ve az bulutlu.Hatay – 17°C – Parçalı ve az bulutlu.Isparta – 12°C – Parçalı ve az bulutlu.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu; sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor.Ankara – 12°C – Parçalı ve az bulutlu.Eskişehir – 15°C – Parçalı ve az bulutlu.Konya – 15°C – Parçalı ve az bulutlu.Sivas – 10°C – Parçalı ve az bulutlu.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Bolu – 14°C – Parçalı ve az bulutlu.Düzce – 19°C – Parçalı ve az bulutlu.Sinop – 16°C – Parçalı ve az bulutlu.Zonguldak – 15°C – Parçalı ve az bulutlu.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu; sabah saatlerinde Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde buzlanma ve don bekleniyor. Yüksek kesimlerde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor.Amasya – 15°C – Parçalı ve az bulutlu.Rize – 16°C – Parçalı ve az bulutlu.Samsun – 18°C – Parçalı ve az bulutlu.Trabzon – 17°C – Parçalı ve az bulutlu.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu; doğunun yüksek kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi, kuzeydoğusunda buzlanma ve don bekleniyor.Erzurum – 5°C – Parçalı ve az bulutlu.Kars – 3°C – Parçalı ve az bulutlu.Malatya – 11°C – Parçalı ve az bulutlu.Van – 6°C – Parçalı ve az bulutlu.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Diyarbakır – 13°C – Parçalı ve az bulutlu.Gaziantep – 13°C – Parçalı ve az bulutlu.Siirt – 14°C – Parçalı ve az bulutlu.Şanlıurfa – 15°C – Parçalı ve az bulutlu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/ilk-cemre-ne-zaman-dusecek-2026-cemre-dusme-tarihleri-1103622773.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/06/1102508859_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_763d702656518992a19f2e890a5d29b3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hava durumu, hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu
hava durumu, hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu

Meteoroloji saat verdi: Marmara ve Ege'de 8 il için sarı kodlu sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı

07:27 20.02.2026
© AA / Saliha Nur KöksalRüzgar
Rüzgar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2026
© AA / Saliha Nur Köksal
Abone ol
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar kuzey, iç ve batıda 5 derece artacak. Trakya kesimi, Ege kıyıları ile Çanakkale çevrelerinde akşam saatlerinde kuvvetli sağanak ve rüzgar etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 20 Şubat hava durumu tahminlerine göre Trakya kesimi, Ege kıyıları ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

8 il için sarı kodlu uyarı

Aydın, Çanakkale, İzmir, Manisa, Balıkesir, Edirne, Kırklareli ve Muğla için akşam saatlerinde etkili olacak rüzgar ve yağış için sarı kodlu uyarı yapıldı.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, gece saatlerinde Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu; Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli (40–60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Çanakkale – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak yağışlı.
Edirne – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşamdan itibaren yağmur ve sağanak yağışlı; gece yer yer kuvvetli.
İstanbul – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu.
Kocaeli – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu; kıyı kesimlerin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyılarda güney yönlerden kuvvetli (40–60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don görülebilir.
Afyonkarahisar – 13°C – Parçalı ve az bulutlu.
Aydın – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları gece sağanak yağışlı.
İzmir – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı.
Muğla – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Adana – 19°C – Parçalı ve az bulutlu.
Antalya – 17°C – Parçalı ve az bulutlu.
Hatay – 17°C – Parçalı ve az bulutlu.
Isparta – 12°C – Parçalı ve az bulutlu.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu; sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor.
Ankara – 12°C – Parçalı ve az bulutlu.
Eskişehir – 15°C – Parçalı ve az bulutlu.
Konya – 15°C – Parçalı ve az bulutlu.
Sivas – 10°C – Parçalı ve az bulutlu.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu – 14°C – Parçalı ve az bulutlu.
Düzce – 19°C – Parçalı ve az bulutlu.
Sinop – 16°C – Parçalı ve az bulutlu.
Zonguldak – 15°C – Parçalı ve az bulutlu.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu; sabah saatlerinde Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde buzlanma ve don bekleniyor. Yüksek kesimlerde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor.
Amasya – 15°C – Parçalı ve az bulutlu.
Rize – 16°C – Parçalı ve az bulutlu.
Samsun – 18°C – Parçalı ve az bulutlu.
Trabzon – 17°C – Parçalı ve az bulutlu.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu; doğunun yüksek kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi, kuzeydoğusunda buzlanma ve don bekleniyor.
Erzurum – 5°C – Parçalı ve az bulutlu.
Kars – 3°C – Parçalı ve az bulutlu.
Malatya – 11°C – Parçalı ve az bulutlu.
Van – 6°C – Parçalı ve az bulutlu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır – 13°C – Parçalı ve az bulutlu.
Gaziantep – 13°C – Parçalı ve az bulutlu.
Siirt – 14°C – Parçalı ve az bulutlu.
Şanlıurfa – 15°C – Parçalı ve az bulutlu.
bahar, çiçek - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2026
YAŞAM
İlk cemre ne zaman düşecek? 2026 cemre düşme tarihleri
Dün, 10:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала