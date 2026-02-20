https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/meteoroloji-saat-verdi-marmara-ve-egede-8-il-icin-sari-kodlu-saganak-ve-kuvvetli-ruzgar-uyarisi-1103650069.html

Meteoroloji saat verdi: Marmara ve Ege'de 8 il için sarı kodlu sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 20 Şubat hava durumu tahminlerine göre Trakya kesimi, Ege kıyıları ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.8 il için sarı kodlu uyarıAydın, Çanakkale, İzmir, Manisa, Balıkesir, Edirne, Kırklareli ve Muğla için akşam saatlerinde etkili olacak rüzgar ve yağış için sarı kodlu uyarı yapıldı. KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, gece saatlerinde Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAParçalı ve çok bulutlu; Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli (40–60 km/saat) esmesi bekleniyor.Çanakkale – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak yağışlı.Edirne – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşamdan itibaren yağmur ve sağanak yağışlı; gece yer yer kuvvetli.İstanbul – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu.Kocaeli – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu.EGEParçalı ve çok bulutlu; kıyı kesimlerin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyılarda güney yönlerden kuvvetli (40–60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don görülebilir.Afyonkarahisar – 13°C – Parçalı ve az bulutlu.Aydın – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları gece sağanak yağışlı.İzmir – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı.Muğla – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı.AKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Adana – 19°C – Parçalı ve az bulutlu.Antalya – 17°C – Parçalı ve az bulutlu.Hatay – 17°C – Parçalı ve az bulutlu.Isparta – 12°C – Parçalı ve az bulutlu.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu; sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor.Ankara – 12°C – Parçalı ve az bulutlu.Eskişehir – 15°C – Parçalı ve az bulutlu.Konya – 15°C – Parçalı ve az bulutlu.Sivas – 10°C – Parçalı ve az bulutlu.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Bolu – 14°C – Parçalı ve az bulutlu.Düzce – 19°C – Parçalı ve az bulutlu.Sinop – 16°C – Parçalı ve az bulutlu.Zonguldak – 15°C – Parçalı ve az bulutlu.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu; sabah saatlerinde Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde buzlanma ve don bekleniyor. Yüksek kesimlerde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor.Amasya – 15°C – Parçalı ve az bulutlu.Rize – 16°C – Parçalı ve az bulutlu.Samsun – 18°C – Parçalı ve az bulutlu.Trabzon – 17°C – Parçalı ve az bulutlu.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu; doğunun yüksek kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi, kuzeydoğusunda buzlanma ve don bekleniyor.Erzurum – 5°C – Parçalı ve az bulutlu.Kars – 3°C – Parçalı ve az bulutlu.Malatya – 11°C – Parçalı ve az bulutlu.Van – 6°C – Parçalı ve az bulutlu.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Diyarbakır – 13°C – Parçalı ve az bulutlu.Gaziantep – 13°C – Parçalı ve az bulutlu.Siirt – 14°C – Parçalı ve az bulutlu.Şanlıurfa – 15°C – Parçalı ve az bulutlu.

