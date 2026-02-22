Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260222/gronland-trumpin-hastane-gemisi-teklifini-reddetti-yanitimiz-nazikce-bir-hayir-1103703254.html
Grönland, Trump’ın hastane gemisi teklifini reddetti: Yanıtımız nazikçe bir 'hayır'
Grönland, Trump’ın hastane gemisi teklifini reddetti: Yanıtımız nazikçe bir 'hayır'
Sputnik Türkiye
Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD Başkanı Donald Trump’ın adaya hastane gemisi gönderme önerisini geri çevirdi. Nielsen, ABD sağlık sistemini de eleştirdi.
2026-02-22T19:14+0300
2026-02-22T19:40+0300
dünya
grönland
nielsen
donald trump
abd
haberler
truth social
facebook
washington
pazar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103208631_0:0:3093:1740_1920x0_80_0_0_fb6b39e43a08ad88117c9bf9726c0d67.jpg
ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a hastane gemisi gönderme önerisi, ada yönetimi tarafından reddedildi. Grönland Başbakanı Jens‑Frederik Nielsen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Danimarka Krallığı’na bağlı yarı özerk bölgenin dışarıdan tıbbi yardıma ihtiyaç duymadığını belirtti.Trump, cumartesi gecesi kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Grönland’a bir Amerikan hastane gemisi göndereceğini duyurmuş, ancak plana ilişkin ayrıntı vermemişti.Nielsen ise pazar günü Facebook hesabından yaptığı açıklamada, öneriye net bir dille karşı çıktı. Başbakan, “Buradan yanıtımız nazikçe bir hayır olacak” ifadesini kullandı.'Doktora gitmenin para gerektirdiği bir sistem'Grönland’ın kamu tarafından finanse edilen sağlık sistemine dikkat çeken Nielsen, bunun “bilinçli bir tercih” olduğunu vurguladı. ABD’deki modele atıfta bulunan Nielsen, “Doktora gitmenin para gerektirdiği bir sistemden” farklı bir yaklaşım benimsediklerini belirtti.Başbakan, Washington yönetimine de mesaj göndererek, tek taraflı açıklamalar yerine karşılıklı diyalog çağrısında bulundu. Nielsen, “Diyalog ve iş birliğine her zaman açığız. ABD ile de. Ancak sosyal medyada az ya da çok rastgele çıkışlar yapmak yerine bizimle konuşun” dedi.Açıklama, ABD ile Grönland arasındaki ilişkilerin yeniden gündeme geldiği bir dönemde geldi. Trump daha önce de Grönland’a yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Nielsen’in son çıkışı, ada yönetiminin sağlık politikası başta olmak üzere iç işlerine dair konularda dış müdahaleye mesafeli durduğunu bir kez daha ortaya koydu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260222/trumptan-gronland-hamlesi-gronlanda-hastane-gemisi-gonderiyoruz-1103697628.html
grönland
washington
pazar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103208631_362:0:3093:2048_1920x0_80_0_0_b41f3668d1455f57cf3a8f8f54f42103.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
grönland, nielsen, açıklama, abd, hastane gemisi, trump, teklif, red, grönland haberleri, abd haberleri, dünya haberleri
grönland, nielsen, açıklama, abd, hastane gemisi, trump, teklif, red, grönland haberleri, abd haberleri, dünya haberleri

Grönland, Trump’ın hastane gemisi teklifini reddetti: Yanıtımız nazikçe bir 'hayır'

19:14 22.02.2026 (güncellendi: 19:40 22.02.2026)
© REUTERS Tom LittleGrönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen
Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2026
© REUTERS Tom Little
Abone ol
Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD Başkanı Donald Trump’ın adaya hastane gemisi gönderme önerisini geri çevirdi. Nielsen, "Yanıtımız nazikçe bir hayır olacak" derken, “Doktora gitmenin para gerektirdiği bir sistemden” farklı bir yaklaşım benimsediklerini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a hastane gemisi gönderme önerisi, ada yönetimi tarafından reddedildi. Grönland Başbakanı Jens‑Frederik Nielsen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Danimarka Krallığı’na bağlı yarı özerk bölgenin dışarıdan tıbbi yardıma ihtiyaç duymadığını belirtti.
Trump, cumartesi gecesi kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Grönland’a bir Amerikan hastane gemisi göndereceğini duyurmuş, ancak plana ilişkin ayrıntı vermemişti.
Nielsen ise pazar günü Facebook hesabından yaptığı açıklamada, öneriye net bir dille karşı çıktı. Başbakan, “Buradan yanıtımız nazikçe bir hayır olacak” ifadesini kullandı.

'Doktora gitmenin para gerektirdiği bir sistem'

Grönland’ın kamu tarafından finanse edilen sağlık sistemine dikkat çeken Nielsen, bunun “bilinçli bir tercih” olduğunu vurguladı. ABD’deki modele atıfta bulunan Nielsen, “Doktora gitmenin para gerektirdiği bir sistemden” farklı bir yaklaşım benimsediklerini belirtti.
Başbakan, Washington yönetimine de mesaj göndererek, tek taraflı açıklamalar yerine karşılıklı diyalog çağrısında bulundu. Nielsen, “Diyalog ve iş birliğine her zaman açığız. ABD ile de. Ancak sosyal medyada az ya da çok rastgele çıkışlar yapmak yerine bizimle konuşun” dedi.
Açıklama, ABD ile Grönland arasındaki ilişkilerin yeniden gündeme geldiği bir dönemde geldi. Trump daha önce de Grönland’a yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.
Nielsen’in son çıkışı, ada yönetiminin sağlık politikası başta olmak üzere iç işlerine dair konularda dış müdahaleye mesafeli durduğunu bir kez daha ortaya koydu.
Members of the US Navy SEALS on a rubber boat patrol around the US Navy hospital ship the USNS Mercy - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2026
DÜNYA
Trump’tan Grönland hamlesi: 'Grönland’a hastane gemisi gönderiyoruz'
14:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала