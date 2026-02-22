https://anlatilaninotesi.com.tr/20260222/gronland-trumpin-hastane-gemisi-teklifini-reddetti-yanitimiz-nazikce-bir-hayir-1103703254.html
2026-02-22T19:14+0300
2026-02-22T19:14+0300
2026-02-22T19:40+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103208631_0:0:3093:1740_1920x0_80_0_0_fb6b39e43a08ad88117c9bf9726c0d67.jpg
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103208631_362:0:3093:2048_1920x0_80_0_0_b41f3668d1455f57cf3a8f8f54f42103.jpg
Grönland, Trump’ın hastane gemisi teklifini reddetti: Yanıtımız nazikçe bir 'hayır'
19:14 22.02.2026 (güncellendi: 19:40 22.02.2026)
Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD Başkanı Donald Trump’ın adaya hastane gemisi gönderme önerisini geri çevirdi. Nielsen, "Yanıtımız nazikçe bir hayır olacak" derken, “Doktora gitmenin para gerektirdiği bir sistemden” farklı bir yaklaşım benimsediklerini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a hastane gemisi gönderme önerisi, ada yönetimi tarafından reddedildi. Grönland Başbakanı Jens‑Frederik Nielsen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Danimarka Krallığı’na bağlı yarı özerk bölgenin dışarıdan tıbbi yardıma ihtiyaç duymadığını belirtti.
Trump, cumartesi gecesi kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Grönland’a bir Amerikan hastane gemisi göndereceğini duyurmuş, ancak plana ilişkin ayrıntı vermemişti.
Nielsen ise pazar günü Facebook hesabından yaptığı açıklamada, öneriye net bir dille karşı çıktı. Başbakan, “Buradan yanıtımız nazikçe bir hayır olacak” ifadesini kullandı.
'Doktora gitmenin para gerektirdiği bir sistem'
Grönland’ın kamu tarafından finanse edilen sağlık sistemine dikkat çeken Nielsen, bunun “bilinçli bir tercih” olduğunu vurguladı. ABD’deki modele atıfta bulunan Nielsen, “Doktora gitmenin para gerektirdiği bir sistemden” farklı bir yaklaşım benimsediklerini belirtti.
Başbakan, Washington yönetimine de mesaj göndererek, tek taraflı açıklamalar yerine karşılıklı diyalog çağrısında bulundu. Nielsen, “Diyalog ve iş birliğine her zaman açığız. ABD ile de. Ancak sosyal medyada az ya da çok rastgele çıkışlar yapmak yerine bizimle konuşun” dedi.
Açıklama, ABD ile Grönland arasındaki ilişkilerin yeniden gündeme geldiği bir dönemde geldi. Trump daha önce de Grönland’a yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.
Nielsen’in son çıkışı, ada yönetiminin sağlık politikası başta olmak üzere iç işlerine dair konularda dış müdahaleye mesafeli durduğunu bir kez daha ortaya koydu.