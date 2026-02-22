https://anlatilaninotesi.com.tr/20260222/fransa-aktivist-deranquenin-olumuyle-ilgili-trumpin-durunu-de-olan-abd-buyukelcisi-kushneri-1103702388.html

Fransa, aktivist Deranque’nin ölümüyle ilgili Trump'ın dünürü de olan ABD Büyükelçisi Kushner'i Dışişleri’ne çağırdı

Fransa, Lyon kentinde yaşamını yitiren Fransız aktivist Quentin Deranque hakkında ABD’nin Paris Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamalar üzerine ABD’nin... 22.02.2026, Sputnik Türkiye

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Fransız medyasına verdiği demeçte, ABD Büyükelçiliği’nin olaya ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu belirterek, söz konusu açıklamanın “ulusal toplumu ilgilendiren” bir meseleye dair olduğunu ifade etti. Bu nedenle ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in babası da olan ABD'nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner'in bakanlığa çağrılacağını duyurdu. ABD’nin Paris Büyükelçiliği ise cuma günü X hesabından yaptığı paylaşımda, “şiddet içeren sol eğilimli aşırılığın yükselişte olduğunu ve bunun Quentin Deranque’nin ölümündeki rolünün kamu güvenliği açısından oluşturduğu tehdidi gösterdiğini” savundu. Açıklamada, olayın izlenmeye devam edileceği ve sorumluların adalet önüne çıkarılmasının umulduğu kaydedildi. Çıkan çatışmada öldüFransız basınında yer alan haberlere göre, olay 12 Şubat’ta Lyon’da düzenlenen bir konferans sırasında yaşandı. La France Insoumise partisinden bir ismin konuşma yaptığı etkinlik esnasında 'radikal gruplar arasında çıkan çatışmada' ağır yaralanan Deranque’nin daha sonra hayatını kaybettiği bildirildi. Fransa-ABD arasında diplomatik gerilimOlay, Fransa ile ABD arasında diplomatik düzeyde gerilime yol açarken, Paris yönetimi açıklamanın içeriğini egemenlik ve iç işlerine müdahale hassasiyeti çerçevesinde değerlendiriyor.

