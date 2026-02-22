Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260222/eyupsultanda-3-ayri-is-yerinde-yangin-yogun-duman-var-ekiplerin-mudahalesi-suruyor-1103695849.html
Eyüpsultan'da 3 ayrı iş yerinde yangın: Yoğun duman var, ekiplerin müdahalesi sürüyor
Eyüpsultan'da 3 ayrı iş yerinde yangın: Yoğun duman var, ekiplerin müdahalesi sürüyor
Sputnik Türkiye
Eyüpsultan'da, aynı bölgede bulunan 3 ayrı iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 22.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-22T10:41+0300
2026-02-22T11:29+0300
türki̇ye
türkiye
eyüpsultan
yangın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/16/1103695692_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_cdffbc4c103b6747053638f95318e12c.jpg
Eyüpsultan'da 3 ayrı iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor.Pirinççi Mahallesi Pirinççi Yolu Sokak'ta, çöp kovası ve kömür üreten 2 iş yeri ile bitişinde yer alan çöp arabası tamiri yapılan serviste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/kubada-krizi-derinlestiren-yangin-petrol-rafinerisi-alevlere-teslim-1103491984.html
türki̇ye
eyüpsultan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/16/1103695692_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_de581ba70de86678698c606a62feab2f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, eyüpsultan, yangın
türkiye, eyüpsultan, yangın

Eyüpsultan'da 3 ayrı iş yerinde yangın: Yoğun duman var, ekiplerin müdahalesi sürüyor

10:41 22.02.2026 (güncellendi: 11:29 22.02.2026)
© Mehmet Ali DerdiyokEyüpsultan'da 3 ayrı iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Eyüpsultan'da 3 ayrı iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2026
© Mehmet Ali Derdiyok
Abone ol
Eyüpsultan'da, aynı bölgede bulunan 3 ayrı iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Eyüpsultan'da 3 ayrı iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Pirinççi Mahallesi Pirinççi Yolu Sokak'ta, çöp kovası ve kömür üreten 2 iş yeri ile bitişinde yer alan çöp arabası tamiri yapılan serviste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Küba rafineri yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2026
DÜNYA
Küba’da krizi derinleştiren yangın: Petrol rafinerisi alevlere teslim
14 Şubat, 10:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала