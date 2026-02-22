https://anlatilaninotesi.com.tr/20260222/eyupsultanda-3-ayri-is-yerinde-yangin-yogun-duman-var-ekiplerin-mudahalesi-suruyor-1103695849.html
Eyüpsultan'da 3 ayrı iş yerinde yangın: Yoğun duman var, ekiplerin müdahalesi sürüyor
Eyüpsultan'da 3 ayrı iş yerinde yangın: Yoğun duman var, ekiplerin müdahalesi sürüyor
Eyüpsultan'da, aynı bölgede bulunan 3 ayrı iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 22.02.2026
Eyüpsultan'da 3 ayrı iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor.Pirinççi Mahallesi Pirinççi Yolu Sokak'ta, çöp kovası ve kömür üreten 2 iş yeri ile bitişinde yer alan çöp arabası tamiri yapılan serviste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Eyüpsultan'da 3 ayrı iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Pirinççi Mahallesi Pirinççi Yolu Sokak'ta, çöp kovası ve kömür üreten 2 iş yeri ile bitişinde yer alan çöp arabası tamiri yapılan serviste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.