Eyüpsultan'da 3 ayrı iş yerinde yangın: Yoğun duman var, ekiplerin müdahalesi sürüyor

Eyüpsultan'da, aynı bölgede bulunan 3 ayrı iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 22.02.2026, Sputnik Türkiye

Eyüpsultan'da 3 ayrı iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor.Pirinççi Mahallesi Pirinççi Yolu Sokak'ta, çöp kovası ve kömür üreten 2 iş yeri ile bitişinde yer alan çöp arabası tamiri yapılan serviste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

