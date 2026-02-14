https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/kubada-krizi-derinlestiren-yangin-petrol-rafinerisi-alevlere-teslim-1103491984.html
Küba’da krizi derinleştiren yangın: Petrol rafinerisi alevlere teslim
Küba'nın başkenti Havana'daki Nico López petrol rafinerisinde çıkan yangın, ada ülkesinde halihazırda derin bir yakıt krizinin yaşandığı bir dönemde paniğe yol... 14.02.2026
Havana Körfezi’ndeki önemli enerji tesislerinden biri olan Nico López Rafinerisi’nde Cuma günü büyük bir yangın çıktı. Yoğun siyah dumanlar yükselirken itfaiye ekipleri hızlıca müdahale etti ve alevler kontrol altına alındı. Yetkililer, yangının başladığı noktanın yakıt depolarına yakın olduğunu, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.Yakit kri̇zi̇ büyüyorYangın, ülkenin halihazırda kötüleşen yakıt sıkıntısıyla mücadele ettiği bir döneme denk geldi. Küba, uzun süredir ABD’nin uyguladığı ambargo ve ek yaptırımlar nedeniyle dışarıdan petrol tedarik etmekte zorlanıyor.Özellikle Venezuela’dan gelen ham petrol sevkiyatlarının kesilmesiyle yakıt stokları kritik seviyelere geriledi. Bu durum elektrik kesintilerine, sağlık hizmetlerinde aksamalara, ulaşım ve diğer temel hizmetlerde sıkıntılara yol açtı.Uluslararası etki̇lerUçak yakıtı kıtlığı nedeniyle birçok havayolu, Küba'ya yönelik uçuşlarını iptal etti veya durdurdu.Elektrik kesintileri hastaneleri, su tedarikini ve günlük hayatı olumsuz etkiliyor.Küba’ya insani yardım götüren iki Meksika gemisi de 800 tondan fazla yardımla Havana’ya geldi.BM'den açıklamaABD’nin petrol akışını engellemesi, Küba’daki kriz yaşantısını zorlaştırdığı gerekçesiyle Birleşmiş Milletler uzmanları tarafından, 'tek taraflı ekonomik baskının aşırı formu' olarak nitelendirildi.BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, durumdan 'son derece endişe duyduğunu' belirtti.Yangın kontrolden çıkarılmasa da Küba’nın enerji altyapısının zaten kırılgan olması, krizin boyutunu daha da artırıyor.Rafinerideki yangın ülkenin yakıt sıkıntısını hafifletmek bir yana, mevcut sorunların üzerine yeni bir endişe unsuru ekliyor.
