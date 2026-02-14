Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/kubada-krizi-derinlestiren-yangin-petrol-rafinerisi-alevlere-teslim-1103491984.html
Küba’da krizi derinleştiren yangın: Petrol rafinerisi alevlere teslim
Küba’da krizi derinleştiren yangın: Petrol rafinerisi alevlere teslim
Sputnik Türkiye
Küba’nın başkenti Havana’daki Nico López petrol rafinerisinde çıkan yangın, ada ülkesinde halihazırda derin bir yakıt krizinin yaşandığı bir dönemde paniğe yol... 14.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-14T10:27+0300
2026-02-14T10:27+0300
dünya
abd
venezuela
küba
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103491528_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_bec788903d9f9d34cf428fad73b28809.jpg
Havana Körfezi’ndeki önemli enerji tesislerinden biri olan Nico López Rafinerisi’nde Cuma günü büyük bir yangın çıktı. Yoğun siyah dumanlar yükselirken itfaiye ekipleri hızlıca müdahale etti ve alevler kontrol altına alındı. Yetkililer, yangının başladığı noktanın yakıt depolarına yakın olduğunu, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.Yakit kri̇zi̇ büyüyorYangın, ülkenin halihazırda kötüleşen yakıt sıkıntısıyla mücadele ettiği bir döneme denk geldi. Küba, uzun süredir ABD’nin uyguladığı ambargo ve ek yaptırımlar nedeniyle dışarıdan petrol tedarik etmekte zorlanıyor.Özellikle Venezuela’dan gelen ham petrol sevkiyatlarının kesilmesiyle yakıt stokları kritik seviyelere geriledi. Bu durum elektrik kesintilerine, sağlık hizmetlerinde aksamalara, ulaşım ve diğer temel hizmetlerde sıkıntılara yol açtı.Uluslararası etki̇lerUçak yakıtı kıtlığı nedeniyle birçok havayolu, Küba'ya yönelik uçuşlarını iptal etti veya durdurdu.Elektrik kesintileri hastaneleri, su tedarikini ve günlük hayatı olumsuz etkiliyor.Küba’ya insani yardım götüren iki Meksika gemisi de 800 tondan fazla yardımla Havana’ya geldi.BM'den açıklamaABD’nin petrol akışını engellemesi, Küba’daki kriz yaşantısını zorlaştırdığı gerekçesiyle Birleşmiş Milletler uzmanları tarafından, 'tek taraflı ekonomik baskının aşırı formu' olarak nitelendirildi.BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, durumdan 'son derece endişe duyduğunu' belirtti.Yangın kontrolden çıkarılmasa da Küba’nın enerji altyapısının zaten kırılgan olması, krizin boyutunu daha da artırıyor.Rafinerideki yangın ülkenin yakıt sıkıntısını hafifletmek bir yana, mevcut sorunların üzerine yeni bir endişe unsuru ekliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/cenevredeki-ukrayna-muzakerelerine-witkoff-ve-kushner-de-katilacak-1103491838.html
abd
venezuela
küba
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103491528_140:0:980:630_1920x0_80_0_0_ad198419b2b1779567fd0597ae5fea87.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, venezuela, küba, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
abd, venezuela, küba, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

Küba’da krizi derinleştiren yangın: Petrol rafinerisi alevlere teslim

10:27 14.02.2026
© AAKüba rafineri yangını
Küba rafineri yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2026
© AA
Abone ol
Küba’nın başkenti Havana’daki Nico López petrol rafinerisinde çıkan yangın, ada ülkesinde halihazırda derin bir yakıt krizinin yaşandığı bir dönemde paniğe yol açtı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve yaralanan olmadığı açıklandı.
Havana Körfezi’ndeki önemli enerji tesislerinden biri olan Nico López Rafinerisi’nde Cuma günü büyük bir yangın çıktı. Yoğun siyah dumanlar yükselirken itfaiye ekipleri hızlıca müdahale etti ve alevler kontrol altına alındı. Yetkililer, yangının başladığı noktanın yakıt depolarına yakın olduğunu, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yakit kri̇zi̇ büyüyor

Yangın, ülkenin halihazırda kötüleşen yakıt sıkıntısıyla mücadele ettiği bir döneme denk geldi. Küba, uzun süredir ABD’nin uyguladığı ambargo ve ek yaptırımlar nedeniyle dışarıdan petrol tedarik etmekte zorlanıyor.
Özellikle Venezuela’dan gelen ham petrol sevkiyatlarının kesilmesiyle yakıt stokları kritik seviyelere geriledi. Bu durum elektrik kesintilerine, sağlık hizmetlerinde aksamalara, ulaşım ve diğer temel hizmetlerde sıkıntılara yol açtı.

Uluslararası etki̇ler

Uçak yakıtı kıtlığı nedeniyle birçok havayolu, Küba'ya yönelik uçuşlarını iptal etti veya durdurdu.
Elektrik kesintileri hastaneleri, su tedarikini ve günlük hayatı olumsuz etkiliyor.
Küba’ya insani yardım götüren iki Meksika gemisi de 800 tondan fazla yardımla Havana’ya geldi.

BM'den açıklama

ABD’nin petrol akışını engellemesi, Küba’daki kriz yaşantısını zorlaştırdığı gerekçesiyle Birleşmiş Milletler uzmanları tarafından, 'tek taraflı ekonomik baskının aşırı formu' olarak nitelendirildi.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, durumdan 'son derece endişe duyduğunu' belirtti.
Yangın kontrolden çıkarılmasa da Küba’nın enerji altyapısının zaten kırılgan olması, krizin boyutunu daha da artırıyor.
Rafinerideki yangın ülkenin yakıt sıkıntısını hafifletmek bir yana, mevcut sorunların üzerine yeni bir endişe unsuru ekliyor.
Steve Witkoff ve Jared Kushner - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2026
UKRAYNA KRİZİ
Cenevre’deki Ukrayna müzakerelerine Witkoff ve Kushner de katılacak
10:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала