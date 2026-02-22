https://anlatilaninotesi.com.tr/20260222/ev-kedilerinde-insan-kanserine-benzer-mutasyon-ev-kedileriyle-insanlar-ayni-kanser-genlerini-mi-1103697218.html

Ev kedilerinde insan kanserine benzer mutasyon: Ev kedileriyle insanlar aynı kanser genlerini mi paylaşıyor?

Yeni bir araştırmada, ev kedilerinde görülen bazı kanser türlerinin genetik yapısının insanlardaki kanserlerle şaşırtıcı derecede benzer olduğu bildirildi... 22.02.2026, Sputnik Türkiye

Ev kedilerinde gelişen bazı kanser türlerinin, insanlardaki kanserlerle benzer genetik mutasyonlar taşıdığı ortaya kondu. Araştırmada, kanserin kediler ve insanlar arasında benzer şekilde davrandığı ve bir türde elde edilen bilginin diğerine de katkı sağlayabileceği ifade edildi.Avrupa’da yaklaşık 139 milyon hanede en az bir kedi bulunduğu belirtilirken, kanserin kedilerde de başlıca ölüm nedenlerinden biri olduğu hatırlatıldı. Ancak bu hastalığın kedilerde nasıl geliştiğine dair bilgilerin sınırlı olduğu aktarıldı.Araştırmacıların, kedilerin sahipleriyle benzer çevresel risklere maruz kaldığını ve bazı kanser nedenlerinin ortak olabileceğini belirttiği kaydedildi.Genetik benzerlikler ortaya çıktıÇalışma kapsamında yedi ülkeden yaklaşık 500 ev kedisinin doku örneklerinin incelendiği bildirildi. Araştırmada, insan kanseriyle ilişkili yaklaşık bin genin tarandığı ve 13 farklı kedi kanser türünün analiz edildiği aktarıldı.Toplamda 31 'sürücü gen'in (kanseri tetikleyen temel genler) belirlendiği ifade edildi. Özellikle TP53 adlı genin, kedi tümörlerinin yüzde 33’ünde mutasyona uğradığı ve bunun insanlardaki oranla neredeyse aynı olduğu kaydedildi.Wellcome Sanger Enstitüsü’nden Bailey Francis’in, “Farklı türler arasında kanser genomlarını karşılaştırmak, kanserin nedenlerini daha iyi anlamamızı sağlıyor” dediği aktarıldı.Meme kanserinde dikkat çeken paralellikAraştırmada, dişi kedilerde sık görülen meme kanseri ile kadınlardaki meme kanseri arasında genetik benzerlikler bulunduğu bildirildi.Kedilerdeki meme tümörlerinde en sık rastlanan gen değişikliğinin FBXW7 olduğu ve bu genin insanlarda da kötü prognozla ilişkilendirildiği ifade edildi. Kedilerde incelenen tümörlerin yüzde 50’den fazlasında bu gende değişim saptandığı aktarıldı.Tedaviye yeni kapı aralanabilirBern Üniversitesi’nden Sven Rottenberg’in, geniş bir doku örneği seti sayesinde farklı tümör türlerinde ilaç yanıtlarının ilk kez bu ölçekte incelenebildiğini söylediği kaydedildi.Uzmanların, elde edilen verilerin hem veterinerlik alanında hem de insan kanser tedavisinde yeni tedavi seçeneklerinin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini vurguladığı bildirildi.

