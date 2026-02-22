https://anlatilaninotesi.com.tr/20260222/yuksek-rakim-diyabete-karsi-koruyor-mu-bilim-insanlari-sasirtan-mekanizmayi-acikladi-1103696322.html

Yüksek rakım diyabete karşı koruyor mu? Bilim insanları şaşırtan mekanizmayı açıkladı

Yüksek rakımda yaşayanlarda diyabetin daha az görülmesinin nedeni araştırılıyor. Araştırmaya göre düşük oksijen ortamında kırmızı kan hücreleri kandaki şekeri... 22.02.2026, Sputnik Türkiye

Yıllardır yüksek rakımda yaşayan kişilerde diyabet riskinin daha düşük olduğu biliniyordu. Ancak bunun nedeni net değildi. ABD’deki Gladstone Institutes araştırmacılarının, bu gizemi çözmüş olabileceği aktarıldı.Cell Metabolism dergisinde yayımlanan çalışmada, düşük oksijen ortamında kırmızı kan hücrelerinin kandaki glikozu daha fazla emdiği belirtildi. Böylece kan şekeri seviyesinin düştüğü ve diyabet riskinin azalabileceği ifade edildi.Araştırmanın kıdemli yazarı Isha Jain’in, “Kırmızı kan hücreleri, şimdiye kadar fark edilmemiş gizli bir glikoz metabolizması bölmesi gibi çalışıyor” dediği aktarıldı. Bu bulgunun kan şekeri kontrolüne bakışı değiştirebileceği vurgulandı.Kırmızı kan hücreleri sadece oksijen taşıyıcı değilBilim insanlarının daha önce kırmızı kan hücrelerini yalnızca oksijen taşıyan yapılar olarak değerlendirdiği hatırlatıldı. Ancak yeni görüntüleme yöntemleriyle bu hücrelerin düşük oksijen koşullarında önemli miktarda glikoz kullandığının saptandığı bildirildi.Deneylerde, düşük oksijen ortamına maruz bırakılan farelerin kan şekerini hızla düşürdüğü ifade edildi. İlginç şekilde, kas, beyin ve karaciğer gibi organlarda bu değişimi açıklayacak bir artış görülmediği aktarıldı.Araştırma ekibinden Yolanda Marti-Mateos’un, verilen şekerin kandan neredeyse anında kaybolduğunu ancak bunun klasik organlarla açıklanamadığını söylediği kaydedildi.Düşük oksijen nasıl etki ediyor?Çalışmada, düşük oksijen ortamında kırmızı kan hücrelerinin sayısının arttığı ve her bir hücrenin daha fazla glikoz emdiği belirtildi.Araştırmacıların, bu hücrelerin glikozu kullanarak dokulara oksijen bırakılmasını kolaylaştıran bir molekül ürettiğini tespit ettiği aktarıldı. Oksijen azaldıkça bu mekanizmanın daha da önem kazandığı ifade edildi.Angelo D’Alessandro’nun, kırmızı kan hücrelerinin özellikle düşük oksijen koşullarında vücudun toplam glikoz tüketiminin önemli bir bölümünden sorumlu olabildiğini söylediği kaydedildi.

