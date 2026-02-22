Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260222/yuksek-rakim-diyabete-karsi-koruyor-mu-bilim-insanlari-sasirtan-mekanizmayi-acikladi-1103696322.html
Yüksek rakım diyabete karşı koruyor mu? Bilim insanları şaşırtan mekanizmayı açıkladı
Yüksek rakım diyabete karşı koruyor mu? Bilim insanları şaşırtan mekanizmayı açıkladı
Sputnik Türkiye
Yüksek rakımda yaşayanlarda diyabetin daha az görülmesinin nedeni araştırılıyor. Araştırmaya göre düşük oksijen ortamında kırmızı kan hücreleri kandaki şekeri... 22.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-22T11:37+0300
2026-02-22T11:37+0300
sağlik
oksijen
diyabet
kan
kan hücresi
deney
oksijen yetersizliği
yüksek rakım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/13/1088207301_0:48:1280:768_1920x0_80_0_0_ba5192e5d46351682f4ce6f1f977943b.jpg
Yıllardır yüksek rakımda yaşayan kişilerde diyabet riskinin daha düşük olduğu biliniyordu. Ancak bunun nedeni net değildi. ABD’deki Gladstone Institutes araştırmacılarının, bu gizemi çözmüş olabileceği aktarıldı.Cell Metabolism dergisinde yayımlanan çalışmada, düşük oksijen ortamında kırmızı kan hücrelerinin kandaki glikozu daha fazla emdiği belirtildi. Böylece kan şekeri seviyesinin düştüğü ve diyabet riskinin azalabileceği ifade edildi.Araştırmanın kıdemli yazarı Isha Jain’in, “Kırmızı kan hücreleri, şimdiye kadar fark edilmemiş gizli bir glikoz metabolizması bölmesi gibi çalışıyor” dediği aktarıldı. Bu bulgunun kan şekeri kontrolüne bakışı değiştirebileceği vurgulandı.Kırmızı kan hücreleri sadece oksijen taşıyıcı değilBilim insanlarının daha önce kırmızı kan hücrelerini yalnızca oksijen taşıyan yapılar olarak değerlendirdiği hatırlatıldı. Ancak yeni görüntüleme yöntemleriyle bu hücrelerin düşük oksijen koşullarında önemli miktarda glikoz kullandığının saptandığı bildirildi.Deneylerde, düşük oksijen ortamına maruz bırakılan farelerin kan şekerini hızla düşürdüğü ifade edildi. İlginç şekilde, kas, beyin ve karaciğer gibi organlarda bu değişimi açıklayacak bir artış görülmediği aktarıldı.Araştırma ekibinden Yolanda Marti-Mateos’un, verilen şekerin kandan neredeyse anında kaybolduğunu ancak bunun klasik organlarla açıklanamadığını söylediği kaydedildi.Düşük oksijen nasıl etki ediyor?Çalışmada, düşük oksijen ortamında kırmızı kan hücrelerinin sayısının arttığı ve her bir hücrenin daha fazla glikoz emdiği belirtildi.Araştırmacıların, bu hücrelerin glikozu kullanarak dokulara oksijen bırakılmasını kolaylaştıran bir molekül ürettiğini tespit ettiği aktarıldı. Oksijen azaldıkça bu mekanizmanın daha da önem kazandığı ifade edildi.Angelo D’Alessandro’nun, kırmızı kan hücrelerinin özellikle düşük oksijen koşullarında vücudun toplam glikoz tüketiminin önemli bir bölümünden sorumlu olabildiğini söylediği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/parkinson-tedavisinde-yeni-adim-beyinde-dopamin-uretimi-yeniden-baslatilabilir-mi-1103672986.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/13/1088207301_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_24385c938e02a7484c54169901938970.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
oksijen, diyabet, kan, kan hücresi, deney, oksijen yetersizliği, yüksek rakım
oksijen, diyabet, kan, kan hücresi, deney, oksijen yetersizliği, yüksek rakım

Yüksek rakım diyabete karşı koruyor mu? Bilim insanları şaşırtan mekanizmayı açıkladı

11:37 22.02.2026
© FotoğrafBilim insanlar yeni kan grubunu keşfetti: İsmi ‘MAL’ oldu
Bilim insanlar yeni kan grubunu keşfetti: İsmi ‘MAL’ oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2026
© Fotoğraf
Abone ol
Yüksek rakımda yaşayanlarda diyabetin daha az görülmesinin nedeni araştırılıyor. Araştırmaya göre düşük oksijen ortamında kırmızı kan hücreleri kandaki şekeri emerek adeta 'şeker süngeri' gibi davranıyor.
Yıllardır yüksek rakımda yaşayan kişilerde diyabet riskinin daha düşük olduğu biliniyordu. Ancak bunun nedeni net değildi. ABD’deki Gladstone Institutes araştırmacılarının, bu gizemi çözmüş olabileceği aktarıldı.
Cell Metabolism dergisinde yayımlanan çalışmada, düşük oksijen ortamında kırmızı kan hücrelerinin kandaki glikozu daha fazla emdiği belirtildi. Böylece kan şekeri seviyesinin düştüğü ve diyabet riskinin azalabileceği ifade edildi.
Araştırmanın kıdemli yazarı Isha Jain’in, “Kırmızı kan hücreleri, şimdiye kadar fark edilmemiş gizli bir glikoz metabolizması bölmesi gibi çalışıyor” dediği aktarıldı. Bu bulgunun kan şekeri kontrolüne bakışı değiştirebileceği vurgulandı.

Kırmızı kan hücreleri sadece oksijen taşıyıcı değil

Bilim insanlarının daha önce kırmızı kan hücrelerini yalnızca oksijen taşıyan yapılar olarak değerlendirdiği hatırlatıldı. Ancak yeni görüntüleme yöntemleriyle bu hücrelerin düşük oksijen koşullarında önemli miktarda glikoz kullandığının saptandığı bildirildi.
Deneylerde, düşük oksijen ortamına maruz bırakılan farelerin kan şekerini hızla düşürdüğü ifade edildi. İlginç şekilde, kas, beyin ve karaciğer gibi organlarda bu değişimi açıklayacak bir artış görülmediği aktarıldı.
Araştırma ekibinden Yolanda Marti-Mateos’un, verilen şekerin kandan neredeyse anında kaybolduğunu ancak bunun klasik organlarla açıklanamadığını söylediği kaydedildi.

Düşük oksijen nasıl etki ediyor?

Çalışmada, düşük oksijen ortamında kırmızı kan hücrelerinin sayısının arttığı ve her bir hücrenin daha fazla glikoz emdiği belirtildi.
Araştırmacıların, bu hücrelerin glikozu kullanarak dokulara oksijen bırakılmasını kolaylaştıran bir molekül ürettiğini tespit ettiği aktarıldı. Oksijen azaldıkça bu mekanizmanın daha da önem kazandığı ifade edildi.
Angelo D’Alessandro’nun, kırmızı kan hücrelerinin özellikle düşük oksijen koşullarında vücudun toplam glikoz tüketiminin önemli bir bölümünden sorumlu olabildiğini söylediği kaydedildi.
Beyin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2026
SAĞLIK
Parkinson tedavisinde yeni adım: Beyinde dopamin üretimi yeniden başlatılabilir mi?
20 Şubat, 16:18

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала