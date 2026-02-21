https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/bagcilarda-darp-edilen-bir-cocugu-kurtarmak-isterken-olumden-dondu-bir-kisi-tutuklandi--1103690076.html

Bağcılar'da darp edilen bir çocuğu kurtarmak isterken bıçaklandı, ölümden döndü: Bir kişi tutuklandı

Bağcılar'da darp edilen bir çocuğu kurtarmak isterken bıçaklandı, ölümden döndü: Bir kişi tutuklandı

Bağcılar'da bir grubun darp ettiği çocuğu kurtarmak isterken 27 yaşındaki genç bıçaklandı. Olayla ilgili soruşturmada bir kişi tutuklandı 21.02.2026

İstanbul Bağcılar'da metro çıkışında kalabalık bir grubun, bir çocuğu darp ettiğini gören 27 yaşındaki O.Ç. duruma müdahale etmek istedi. Ama çıkan arbede de O.Ç. bıçaklanarak yaralandı. Başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 18 yaşından küçük 3 kişiden 1'i tutuklandı. Çocuğu kurtarmak isterken bıçaklandıİstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldıztepe Mahallesi'nde, 12 Şubat'ta çıkan bir kavgada, O.Ç'nin (27) bıçaklanmasına ilişkin çalışma başlattı.Olayın, Yıldıztepe'deki metro istasyonu çıkışında, kalabalık bir grup tarafından bir çocuğun darbedildiğini gören O.Ç'nin duruma müdahale etmesi sonucu çıkan kavgada meydana geldiği belirlendi.3 kişi yakalandıPolis ekipleri, olayın ardından kaçtıkları tespit edilen 18 yaşın altındaki 3 kişiyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2 zanlı ise serbest bırakıldı. Olayın ardından ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi edilen yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

