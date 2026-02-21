Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/bagcilarda-darp-edilen-bir-cocugu-kurtarmak-isterken-olumden-dondu-bir-kisi-tutuklandi--1103690076.html
Bağcılar'da darp edilen bir çocuğu kurtarmak isterken bıçaklandı, ölümden döndü: Bir kişi tutuklandı
Bağcılar'da darp edilen bir çocuğu kurtarmak isterken bıçaklandı, ölümden döndü: Bir kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Bağcılar'da bir grubun darp ettiği çocuğu kurtarmak isterken 27 yaşındaki genç bıçaklandı. Olayla ilgili soruşturmada bir kişi tutuklandı 21.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-21T15:56+0300
2026-02-21T16:05+0300
türki̇ye
bağcılar
i̇stanbul emniyet müdürlüğü
bıçaklı kavga
bıçaklı saldırı
bıçaklı saldırgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102525/72/1025257247_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_31abd554e0a51300eb140c7faa2df5c5.jpg
İstanbul Bağcılar'da metro çıkışında kalabalık bir grubun, bir çocuğu darp ettiğini gören 27 yaşındaki O.Ç. duruma müdahale etmek istedi. Ama çıkan arbede de O.Ç. bıçaklanarak yaralandı. Başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 18 yaşından küçük 3 kişiden 1'i tutuklandı. Çocuğu kurtarmak isterken bıçaklandıİstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldıztepe Mahallesi'nde, 12 Şubat'ta çıkan bir kavgada, O.Ç'nin (27) bıçaklanmasına ilişkin çalışma başlattı.Olayın, Yıldıztepe'deki metro istasyonu çıkışında, kalabalık bir grup tarafından bir çocuğun darbedildiğini gören O.Ç'nin duruma müdahale etmesi sonucu çıkan kavgada meydana geldiği belirlendi.3 kişi yakalandıPolis ekipleri, olayın ardından kaçtıkları tespit edilen 18 yaşın altındaki 3 kişiyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2 zanlı ise serbest bırakıldı. Olayın ardından ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi edilen yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/doktorlarin-tum-mucadelesi-atlasi-kurtarmaya-yetmedi-1102907144.html
türki̇ye
bağcılar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102525/72/1025257247_124:0:875:563_1920x0_80_0_0_069b0530992c114f74600b085e7e1fd2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bağcılar, i̇stanbul emniyet müdürlüğü, bıçaklı kavga, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan
bağcılar, i̇stanbul emniyet müdürlüğü, bıçaklı kavga, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan

Bağcılar'da darp edilen bir çocuğu kurtarmak isterken bıçaklandı, ölümden döndü: Bir kişi tutuklandı

15:56 21.02.2026 (güncellendi: 16:05 21.02.2026)
© AA / ArşivPolis-gözaltı-tutuklama-yakalama
Polis-gözaltı-tutuklama-yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2026
© AA / Arşiv
Abone ol
Bağcılar'da bir grubun darp ettiği çocuğu kurtarmak isterken 27 yaşındaki genç bıçaklandı. Olayla ilgili soruşturmada bir kişi tutuklandı
İstanbul Bağcılar'da metro çıkışında kalabalık bir grubun, bir çocuğu darp ettiğini gören 27 yaşındaki O.Ç. duruma müdahale etmek istedi. Ama çıkan arbede de O.Ç. bıçaklanarak yaralandı. Başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 18 yaşından küçük 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Çocuğu kurtarmak isterken bıçaklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldıztepe Mahallesi'nde, 12 Şubat'ta çıkan bir kavgada, O.Ç'nin (27) bıçaklanmasına ilişkin çalışma başlattı.
Olayın, Yıldıztepe'deki metro istasyonu çıkışında, kalabalık bir grup tarafından bir çocuğun darbedildiğini gören O.Ç'nin duruma müdahale etmesi sonucu çıkan kavgada meydana geldiği belirlendi.

3 kişi yakalandı

Polis ekipleri, olayın ardından kaçtıkları tespit edilen 18 yaşın altındaki 3 kişiyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2 zanlı ise serbest bırakıldı. Olayın ardından ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi edilen yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Atlas Çağlayan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2026
TÜRKİYE
Doktorların tüm mücadelesi 17 yaşındaki Atlas'ı kurtarmaya yetmedi: Müdahale anları ortaya çıktı
21 Ocak, 11:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала