https://anlatilaninotesi.com.tr/20260222/abdnin-israil-elcisi-huckabeenin-tevrata-dayali-hak-sozlerine-turkiyenin-de-aralarinda-oldugu-1103698105.html

ABD'nin İsrail elçisi Huckabee’nin 'Tevrat'a dayalı hak' sözlerine Türkiye'nin de aralarında olduğu ülkelerden kınama

ABD'nin İsrail elçisi Huckabee’nin 'Tevrat'a dayalı hak' sözlerine Türkiye'nin de aralarında olduğu ülkelerden kınama

Sputnik Türkiye

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee’nin, İsrail’in Nil ile Fırat arasındaki topraklar üzerinde 'Tevrat'a dayalı hak' iddiasını ima eden açıklamaları... 22.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-22T12:14+0300

2026-02-22T12:14+0300

2026-02-22T12:14+0300

dünya

mike huckabee

tucker carlson

i̇srail

filistin devleti

abd

haberler

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/16/1103697829_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_817c364a408b21b594f4e693eb7e90cb.jpg

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee’nin, İsrail’in Ortadoğu’nun geniş bir bölümünde 'Tevrat'a dayalı hak' iddiası olabileceğini ima eden sözleri, Arap ve İslam ülkeleri tarafından 'tehlikeli' ve 'kışkırtıcı' olarak nitelendirildi.Eski bir Baptist papazı ve İsrail’e verdiği güçlü destekle bilinen Huckabee, açıklamaları ABD'li Tucker Carlson’ın podcast programında yaptı. Cuma günü yayımlanan bölümde Carlson, bazı çevrelerce Mısır’daki Nil Nehri ile Suriye ve Irak’taki Fırat Nehri arasındaki toprakların İsrail’e ait olduğu şeklinde yorumlanan bir Tevrat ayetinin anlamını Huckabee’ye sordu.Huckabee bu soruya, 'Hepsini almaları sorun olmazdı' yanıtını verdi. Ancak sözlerinin ardından gelen sorular üzerine İsrail’in 'tüm bu toprakları talep etmediğini' belirterek, ifadesinin 'biraz abartılı' olduğunu söyledi.Ortak kınama açıklamasıTepkiler pazar günü genişledi. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 14’ten fazla Arap ve İslam ülkesi ile üç bölgesel örgüt ortak bir açıklama yayımlayarak ABD’li diplomatın ifadelerini 'tehlikeli ve kışkırtıcı' olarak kınadı.Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan metne; Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Umman, Bahreyn, Lübnan, Suriye ve Filistin Devleti’nin yanı sıra İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi imza attı.Açıklamada, söz konusu ifadelerin Birleşmiş Milletler Şartı’na aykırı olduğu ve Gazze’deki savaşın yatıştırılmasına yönelik çabaları ile kapsamlı bir siyasi çözüm için atılan adımları zedelediği belirtildi.Huckabee ne demişti? Huckabee, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a yaptığı açıklamada "vadedilmiş topraklar" iddiasına ilişkin soru üzerine İncil’e atıf yapmıştı. Ardından Carlson'un, "Bu Mısır'ın, Suriye'nin, Irak'ın, Ürdün'ün, Lübnan'ın ve Suudi Arabistan'ın bir kısmını kapsar. Yani tüm Orta Doğu'yu almak anlamına geliyor" diye çıkışması üzerine Huckabee, "İsrail'in onların hepsini alması iyi olurdu çünkü Tanrı onu onlara verdi" değerlendirmesinde bulunmuştu.​​​​​​​Huckabee cumartesi günü X hesabından röportajda değinilen bazı başlıklara ilişkin iki paylaşım yaparak pozisyonunu netleştirmeye çalıştı; ancak ayetle ilgili sözlerine doğrudan değinmedi.Ülkelerden ayrı ayrı tepkiOrtak açıklamadan önce de bazı Arap ülkeleri tek taraflı kınama mesajları yayımlamıştı.Suudi Arabistan, büyükelçinin sözlerini 'pervasız' ve 'sorumsuz' olarak tanımlarken, Ürdün bunu 'bölge ülkelerinin egemenliğine saldırı' şeklinde değerlendirdi. Kuveyt, ifadeleri 'uluslararası hukuk ilkelerinin açık ihlali' olarak nitelerken, Umman sözlerin bölgede barış ve istikrar ihtimalini tehdit ettiğini bildirdi.Mısır Dışişleri Bakanlığı ise 'İsrail’in işgal altındaki Filistin toprakları ya da herhangi bir Arap toprağı üzerinde egemenliği bulunmadığını' yineledi.Filistin Yönetimi, X platformunda yaptığı açıklamada Huckabee’nin sözlerinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak etmesine karşı çıktığı yönündeki tutumuyla çeliştiğini savundu.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee’nin "Nil'den Fırat'a uzanan bölgenin İsrail'in hakkı olduğu" yönündeki açıklamasını kınadı. Bekayi, "İran, işgalci rejimin Filistinlilere karşı işlediği suçlar ile bölge ülkelerine saldırganlığını cesaretlendirecek bu tür aşırı ideolojik açıklamaları kınamaktadır" dedi. Öte yandan İsrail parlamentosu Knesset’in Başkanı Amir Ohana, Huckabee’nin röportajdaki genel İsrail yanlısı tutumunu överken, Carlson’u 'yanlış beyanlar' ve 'manipülasyon' yapmakla suçladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/israil-ordusu-yuksek-alarm-durumundayiz-1103682263.html

i̇srail

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mike huckabee, tucker carlson, i̇srail, filistin devleti, abd, haberler, donald trump