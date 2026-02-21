İsrail ordusu: Yüksek alarm durumundayız

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/israil-ordusu-yuksek-alarm-durumundayiz-1103682263.html
ABD'nin İran'a yönelik olası saldırısı haberleri devam ederken İsrail ordusu, yüksek alarm durumunda olduğunu açıkladı. 21.02.2026, Sputnik Türkiye
İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, bir video yayımladı. Yayımlanan videoda Defrin, ABD'nin İran'a olası saldırısına ilişkin bölgesel gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve ordunun yüksek alarm durumunda olduğunu bildirdi.Videoda Defrin, şu ifadeleri kullandı:İsrail basını, ABD'nin İran'a olası saldırısını 'yakın zamanda' başlatabileceği değerlendirmeleri üzerine İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığına yüksek alarm durumuna geçilmesi talimatı verildiğini aktarmıştı.
İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, bir video yayımladı. Yayımlanan videoda Defrin, ABD'nin İran'a olası saldırısına ilişkin bölgesel gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve ordunun yüksek alarm durumunda olduğunu bildirdi.
Videoda Defrin, şu ifadeleri kullandı:
Yüksek alarm durumundayız. Gözlerimiz her yönde açık ve operasyonel gerçeklikte yaşanabilecek herhangi bir değişikliğe yanıt vermek için parmaklarımız her zamankinden daha fazla tetikte.
İsrail basını, ABD'nin İran'a olası saldırısını 'yakın zamanda' başlatabileceği değerlendirmeleri üzerine İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığına yüksek alarm durumuna geçilmesi talimatı verildiğini aktarmıştı.