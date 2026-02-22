Türkiye
ABD Gizli Servisi Trump’ın Mar-a-Lago konutuna girmeye çalışan bir kişiyi öldürdü
ABD Gizli Servisi, 'ABD Başkanı Donald Trump’ın Mar-a-Lago konutunun yerleşkesine izinsiz girmeye teşebbüs eden silahlı bir kişiyi etkisiz hale getirdiğini' bildirdi.Açıklama, kurumun basın sözcüsü tarafından yapıldı. Kurumun açıklamasına göre kişi, Gizli Servis ajanları ve Palm Beach County Şerif Ofisi'nden bir yardımcı şerif tarafından vuruldu. ABD Gizli Servisi’nin açıklaması şöyle:Beyaz Saray'dan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.Trump çifti Beyaz Saray'daydıTrump hafta sonlarını sık sık kendi tatil köyünde geçirse de bu olay sırasında Beyaz Saray'daydı.ABD first lady'si Melania Trump da cumartesi gecesi başkanla birlikte Beyaz Saray'daydı. Vurulan kişinin adı açıklanmadı. Gizli Servis'e göre, söz konusu kişi “Mar-a-Lago mülkünün kuzey kapısı yakınında, pompalı tüfek ve yakıt bidonu gibi görünen nesneler taşırken gözlemlendi.”
17:09 22.02.2026 (güncellendi: 17:36 22.02.2026)
ABD Gizli Servisi, ajanlarının Florida eyaletinin West Palm Beach kentinde bulunan ABD Başkanı Donald Trump’a ait Mar-a-Lago tesisinin güvenlik çemberine 'yasa dışı şekilde girmeye çalışan 20’li yaşlardaki bir erkeği vurarak öldürdüğünü' açıkladı. Trump'ın olay sırasında Beyaz Saray'da olduğu öğrenildi.
ABD Gizli Servisi, 'ABD Başkanı Donald Trump’ın Mar-a-Lago konutunun yerleşkesine izinsiz girmeye teşebbüs eden silahlı bir kişiyi etkisiz hale getirdiğini' bildirdi.
Açıklama, kurumun basın sözcüsü tarafından yapıldı. Kurumun açıklamasına göre kişi, Gizli Servis ajanları ve Palm Beach County Şerif Ofisi'nden bir yardımcı şerif tarafından vuruldu.
ABD Gizli Servisi’nin açıklaması şöyle:

22 Şubat günü saat 01.30 civarında (TSİ ile 09.30), Mar-a-Lago'daki güvenlik çemberine yetkisiz giriş yapmasının ardından 20'li yaşlarının başında bir erkek, ABD Gizli Servis ajanları ve Palm Beach Bölge Şerif Ofisi'nden bir memur tarafından vuruldu.

Söz konusu şahıs, Mar-a-Lago’nun kuzey kapısında, av tüfeği ve yakıt bidonu olduğu anlaşılan nesneler taşırken görüldü.

Olay sırasında mülkte Gizli Servis tarafından koruma altında olan herhangi biri bulunmamaktaydı.

Beyaz Saray'dan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Trump çifti Beyaz Saray'daydı

Trump hafta sonlarını sık sık kendi tatil köyünde geçirse de bu olay sırasında Beyaz Saray'daydı.
ABD first lady'si Melania Trump da cumartesi gecesi başkanla birlikte Beyaz Saray'daydı. Vurulan kişinin adı açıklanmadı. Gizli Servis'e göre, söz konusu kişi “Mar-a-Lago mülkünün kuzey kapısı yakınında, pompalı tüfek ve yakıt bidonu gibi görünen nesneler taşırken gözlemlendi.”
