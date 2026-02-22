https://anlatilaninotesi.com.tr/20260222/abd-gizli-servisi-trumpin-mar-a-lago-konutuna-girmeye-calisan-bir-kisiyi-oldurdu-1103702655.html

ABD Gizli Servisi Trump’ın Mar-a-Lago konutuna girmeye çalışan bir kişiyi öldürdü

ABD Gizli Servisi Trump'ın Mar-a-Lago konutuna girmeye çalışan bir kişiyi öldürdü

ABD Gizli Servisi, 'ABD Başkanı Donald Trump’ın Mar-a-Lago konutunun yerleşkesine izinsiz girmeye teşebbüs eden silahlı bir kişiyi etkisiz hale getirdiğini' bildirdi.Açıklama, kurumun basın sözcüsü tarafından yapıldı. Kurumun açıklamasına göre kişi, Gizli Servis ajanları ve Palm Beach County Şerif Ofisi'nden bir yardımcı şerif tarafından vuruldu. ABD Gizli Servisi’nin açıklaması şöyle:Beyaz Saray'dan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.Trump çifti Beyaz Saray'daydıTrump hafta sonlarını sık sık kendi tatil köyünde geçirse de bu olay sırasında Beyaz Saray'daydı.ABD first lady'si Melania Trump da cumartesi gecesi başkanla birlikte Beyaz Saray'daydı. Vurulan kişinin adı açıklanmadı. Gizli Servis'e göre, söz konusu kişi “Mar-a-Lago mülkünün kuzey kapısı yakınında, pompalı tüfek ve yakıt bidonu gibi görünen nesneler taşırken gözlemlendi.”

