80 yaşındaki çift evlerinde öldürüldü: Cinayeti 'mavi çanta' ayrıntısı çözdü

Aydın'da hırsızlık yapmak için girdiği evlerinde yaşlı çifti öldürdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı. Bir tanığın anlattığı "mavi çanta" ayrıntısı üzerine 8... 22.02.2026

Aydın'ın Efeler ilçesinde, evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan yaşlı çiftin ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan yabancı uyruklu H.A'nın (39) işlemleri tamamlandı. Şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü.Hırsızlık için eve girmiş, bağırdıkları için öldürmüşEmniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtilen zanlının, Turgut Çakaloğlu'nu tanımadığını, paraya ihtiyacı olduğu için hırsızlık amacıyla eve girdiğini, bağırması üzerine de Çakaloğlu'nu bıçakladığını, Nuran Çakaloğlu'nu da bağırmaması için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.Zanlı, olay günü giydiği kıyafetleri ve bıçağı ise daha sonra Kuyulu mevkisine attığını ifade etti.Şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemede hakimlikçe tutuklandı.Eve birkaç gün önce de gitmiş: 'Oturup ağladım'H.A, mahkemedeki ifadesinde, olaydan birkaç gün önce de eve gittiğini, kapıyı çaldığını fakat kimsenin açmadığını söylediği öğrenildi.Cinayet günü maktulün kapıyı açması için kendisini belediye personeliymiş gibi gösterdiğini anlatan H.A, "Olaydan sonra yakalanırım korkusuyla çaldığım kolye ve küpeleri de attım. Sonra yaptığıma pişman olup oturup ağladım. Ben evlerine para almak için gitmiştim, öldürmeyi planlamamıştım. İkisi de bağırınca paniğe kapıldım. Çocuklarım için yaptım. Evden aldığım para ile çocuklarımın ihtiyaçlarını giderip, borçlarımı ve faturalarımı ödedim." ifadelerini kullandı.Şüpheliyi mavi çanta ele vermişZanlıyı ele veren detayın ise "mavi çanta" olduğu öğrenildi.Olayın yaşandığı sokakta oturanların ifadesine başvuran polis, bir tanığın, sokaktan geçerken evin önünde içi dolu mavi bir çanta gördüğünü, bir süre sonra tekrar geçtiği bölgede çantayı görmediğini söylediği belirtildi.8 bin saatlik kamera kaydın incelendiYaklaşık 8 bin saatlik güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen polis, cinayetin yaşandığı sokağa yakın bir bölgede elinde mavi çanta olan bir şüpheliyi gördü. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, şüphelinin H.A olduğunu tespit etti.Ne olmuştu?Meşrutiyet Mahallesi Kültür Caddesi'nde 8 Şubat'ta Nuran ve Turgut Çakaloğlu çiftinden haber alamayan yakınları, kontrol için eve gitmişti.Evde çifti yerde hareketsiz halde gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, vücutlarında kesi izi bulunan çiftin hayatını kaybettiği belirlenmişti.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay gecesi eve yakın bölgede yaya olan H.A'nın hareketlerinden şüphelenmiş, şüpheli Efeler Mahallesi'nde gözaltına alınmıştı.Yaklaşık 8 bin saatlik güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen polis, yakın bir bölgede elinde mavi çanta olan bir şüpheliyi gördü. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, şüphelinin H.A olduğunu tespit etti.

