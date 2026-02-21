https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/zelenskiyden-44-rus-sirketi-46-rus-ve-2-iran-vatandasina-yaptirim-karari-1103691515.html

Zelenskiy’den 44 Rus şirketi, 46 Rus ve 2 İran vatandaşına yaptırım kararı

Zelenskiy'den 44 Rus şirketi, 46 Rus ve 2 İran vatandaşına yaptırım kararı

Sputnik Türkiye

Vladimir Zelenskiy, aralarında 46 Rus vatandaşı, 2 İranlı ve 44 Rus şirketinin bulunduğu kişi ve kurumlara yönelik yaptırım kararını imzaladı.

Vladimir Zelenskiy, 46 Rus vatandaşı, 2 İran vatandaşı ve 44 Rus şirketine yaptırım uygulanmasına ilişkin kararı onayladı. Söz konusu kararname ve ekleri cumartesi günü Ukrayna Devlet Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yayımlandı.Belgede adı geçen şirketler arasında sanayi, makine imalatı ve bilimsel-araştırma faaliyetleriyle bağlantılı işletmeler bulunuyor.Kiev yönetiminin uygulamaya koyduğu yaptırımlar, geleneksel olarak Ukrayna topraklarındaki mal varlıklarının dondurulmasını, her türlü lisansın ve resmi ziyaretin iptalini, fikri mülkiyet haklarının devrinin yasaklanmasını, ticari anlaşmaların sonlandırılmasını, kültürel alışveriş ve bilimsel işbirliğinin durdurulmasını ve kişilerin sahip olabileceği tüm Ukrayna devlet nişanlarının geri alınmasını kapsıyor.Ukrayna yönetimi daha önce de Rusya’ya karşı defalarca yaptırım kararı açıklamıştı. Ancak bu adımların pratikte bir sonuç doğurmadığı belirtiliyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev’in bazı Rus siyasetçilere yönelik yaptırımlarının herhangi bir karşılık verilmesini gerektirmediğini ifade etmişti.

rusya

i̇ran

ukrayna

kiev

2026

