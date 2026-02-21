https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/zaharova-macronun-natoyu-beyinsiz-kurbagaya-benzetmesini-tiye-aldi-1103681544.html

Zaharova, Macron’un NATO’yu ‘beyinsiz kurbağaya’ benzetmesini ti’ye aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un NATO’yu ‘beyinsiz kurbağaya’ benzetmesine göndermede bulunarak... 21.02.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un NATO’yu ‘beyinsiz kurbağaya’ benzetmesine esprili bir dille göndermede bulunarak, “Macron bu sözleriyle kendini ve ülkesini de bu kurbağanın bir yumurtasıyla karşılaştırmış oluyor” dedi.Rossiya 1 kanalına konuşan Zaharova, “En ilginci, Başkan Macron NATO’yu ‘beyinsiz kurbağa’ ile karşılaştırırken Fransa’nın da NATO üyesi olduğunu unutuyor. Böylece, kendini ve ülkesini beyinsiz kurbağanın vücudundaki bir yumurtaya benzetmiş oluyor” ifadelerini kullandı.Macron, daha önce NATO’nun içinde bulunduğu durumu değerlendirdiği açıklamasında, ittifakı beyni tahrip olmuş ancak omurilik refleksleriyle hareket etmeye devam eden bir “spinal (beyinsiz) kurbağaya" benzetmişti.

