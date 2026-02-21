https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/zaharova-macronun-natoyu-beyinsiz-kurbagaya-benzetmesini-tiye-aldi-1103681544.html
Zaharova, Macron’un NATO’yu ‘beyinsiz kurbağaya’ benzetmesini ti’ye aldı
Zaharova, Macron’un NATO’yu ‘beyinsiz kurbağaya’ benzetmesini ti’ye aldı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un NATO’yu ‘beyinsiz kurbağaya’ benzetmesine göndermede bulunarak... 21.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-21T00:13+0300
2026-02-21T00:13+0300
2026-02-21T00:13+0300
dünya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
emmanuel macron
fransa
nato
kurbağa
rossiya 1
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090772346_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d70c7323d6b2c7d8b4138e9f08b66bb7.jpg
Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un NATO’yu ‘beyinsiz kurbağaya’ benzetmesine esprili bir dille göndermede bulunarak, “Macron bu sözleriyle kendini ve ülkesini de bu kurbağanın bir yumurtasıyla karşılaştırmış oluyor” dedi.Rossiya 1 kanalına konuşan Zaharova, “En ilginci, Başkan Macron NATO’yu ‘beyinsiz kurbağa’ ile karşılaştırırken Fransa’nın da NATO üyesi olduğunu unutuyor. Böylece, kendini ve ülkesini beyinsiz kurbağanın vücudundaki bir yumurtaya benzetmiş oluyor” ifadelerini kullandı.Macron, daha önce NATO’nun içinde bulunduğu durumu değerlendirdiği açıklamasında, ittifakı beyni tahrip olmuş ancak omurilik refleksleriyle hareket etmeye devam eden bir “spinal (beyinsiz) kurbağaya" benzetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/nato-ulkeleri-son-6-ayda-ukrayna-icin-aldiklari-abd-silahlarina-2-milyar-dolar-harcadi-1103672716.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090772346_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_31257418023f83a5ac2ad99d1506871f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, emmanuel macron, fransa, nato, kurbağa, rossiya 1
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, emmanuel macron, fransa, nato, kurbağa, rossiya 1
Zaharova, Macron’un NATO’yu ‘beyinsiz kurbağaya’ benzetmesini ti’ye aldı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un NATO’yu ‘beyinsiz kurbağaya’ benzetmesine göndermede bulunarak Fransız lideri ti’ye aldı.
Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un NATO’yu ‘beyinsiz kurbağaya’ benzetmesine esprili bir dille göndermede bulunarak, “Macron bu sözleriyle kendini ve ülkesini de bu kurbağanın bir yumurtasıyla karşılaştırmış oluyor” dedi.
Rossiya 1 kanalına konuşan Zaharova, “En ilginci, Başkan Macron NATO’yu ‘beyinsiz kurbağa’ ile karşılaştırırken Fransa’nın da NATO üyesi olduğunu unutuyor. Böylece, kendini ve ülkesini beyinsiz kurbağanın vücudundaki bir yumurtaya benzetmiş oluyor” ifadelerini kullandı.
Macron, daha önce NATO’nun içinde bulunduğu durumu değerlendirdiği açıklamasında, ittifakı beyni tahrip olmuş ancak omurilik refleksleriyle hareket etmeye devam eden bir “spinal (beyinsiz) kurbağaya" benzetmişti.