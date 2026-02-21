Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/zaharova-macronun-natoyu-beyinsiz-kurbagaya-benzetmesini-tiye-aldi-1103681544.html
Zaharova, Macron’un NATO’yu ‘beyinsiz kurbağaya’ benzetmesini ti’ye aldı
Zaharova, Macron’un NATO’yu ‘beyinsiz kurbağaya’ benzetmesini ti’ye aldı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un NATO’yu ‘beyinsiz kurbağaya’ benzetmesine göndermede bulunarak... 21.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-21T00:13+0300
2026-02-21T00:13+0300
dünya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
emmanuel macron
fransa
nato
kurbağa
rossiya 1
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090772346_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d70c7323d6b2c7d8b4138e9f08b66bb7.jpg
Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un NATO’yu ‘beyinsiz kurbağaya’ benzetmesine esprili bir dille göndermede bulunarak, “Macron bu sözleriyle kendini ve ülkesini de bu kurbağanın bir yumurtasıyla karşılaştırmış oluyor” dedi.Rossiya 1 kanalına konuşan Zaharova, “En ilginci, Başkan Macron NATO’yu ‘beyinsiz kurbağa’ ile karşılaştırırken Fransa’nın da NATO üyesi olduğunu unutuyor. Böylece, kendini ve ülkesini beyinsiz kurbağanın vücudundaki bir yumurtaya benzetmiş oluyor” ifadelerini kullandı.Macron, daha önce NATO’nun içinde bulunduğu durumu değerlendirdiği açıklamasında, ittifakı beyni tahrip olmuş ancak omurilik refleksleriyle hareket etmeye devam eden bir “spinal (beyinsiz) kurbağaya" benzetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/nato-ulkeleri-son-6-ayda-ukrayna-icin-aldiklari-abd-silahlarina-2-milyar-dolar-harcadi-1103672716.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090772346_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_31257418023f83a5ac2ad99d1506871f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, emmanuel macron, fransa, nato, kurbağa, rossiya 1
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, emmanuel macron, fransa, nato, kurbağa, rossiya 1

Zaharova, Macron’un NATO’yu ‘beyinsiz kurbağaya’ benzetmesini ti’ye aldı

00:13 21.02.2026
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2026
© Sputnik / Sergey Guneev
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un NATO’yu ‘beyinsiz kurbağaya’ benzetmesine göndermede bulunarak Fransız lideri ti’ye aldı.
Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un NATO’yu ‘beyinsiz kurbağaya’ benzetmesine esprili bir dille göndermede bulunarak, “Macron bu sözleriyle kendini ve ülkesini de bu kurbağanın bir yumurtasıyla karşılaştırmış oluyor” dedi.
Rossiya 1 kanalına konuşan Zaharova, “En ilginci, Başkan Macron NATO’yu ‘beyinsiz kurbağa’ ile karşılaştırırken Fransa’nın da NATO üyesi olduğunu unutuyor. Böylece, kendini ve ülkesini beyinsiz kurbağanın vücudundaki bir yumurtaya benzetmiş oluyor” ifadelerini kullandı.
Macron, daha önce NATO’nun içinde bulunduğu durumu değerlendirdiği açıklamasında, ittifakı beyni tahrip olmuş ancak omurilik refleksleriyle hareket etmeye devam eden bir “spinal (beyinsiz) kurbağaya" benzetmişti.
Ukrayna-NATO bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2026
UKRAYNA KRİZİ
NATO ülkeleri son 6 ayda Ukrayna için aldıkları ABD silahlarına 2 milyar dolar harcadı
Dün, 15:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала