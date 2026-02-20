https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/nato-ulkeleri-son-6-ayda-ukrayna-icin-aldiklari-abd-silahlarina-2-milyar-dolar-harcadi-1103672716.html

NATO ülkeleri son 6 ayda Ukrayna için aldıkları ABD silahlarına 2 milyar dolar harcadı

NATO ülkeleri son 6 ayda Ukrayna için aldıkları ABD silahlarına 2 milyar dolar harcadı

Sputnik Türkiye

NATO üyesi 6 ülkenin Ukrayna’ya ABD yapımı askeri amaçlı ürün ve hizmet sağlamak için geçen Ağustos ayından bu yana 2 milyar dolar harcadığı belirtildi. 20.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-20T15:59+0300

2026-02-20T15:59+0300

2026-02-20T15:59+0300

ukrayna kri̇zi̇

nato

abd

ukrayna

rusya

silah tedariki

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1a/1084223777_0:36:745:455_1920x0_80_0_0_67e5f534e3dcf9f684df266c82f6326b.png

ABD Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) müfettişlerinin ABD Kongresi’ne sunduğu raporda, NATO ülkelerinin son 6 ayda Ukrayna’ya ABD yapımı silah için harcadığı miktar açıklandı.Raporun metninde, “Ağustos 2025'ten bu yana ve 2026 mali yılının (Ekim ayında başladı) ilk çeyreğinde Pentagon, altı NATO ülkesinden 2.06 milyar dolar para aldı” ifadesi kullanıldı.Bu paranın, Ukrayna için askeri ürün ve hizmet satın alınması amacıyla kullanılacağı ifade edildi.ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz’da yaptığı açıklamada ABD'nin artık Ukrayna'yı doğrudan finanse etmediğini belirterek, yeni modelde Washington’un NATO’daki Avrupalı müttefiklerine silah sattığını, bu ülkelerin ödemeyi yaptıktan sonra söz konusu silahları Ukrayna’ya teslim ettiğini kaydetmişti.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çatışmanın çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan sürece dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef olduğunu belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin müzakerelere katkı sağlamayacağını ve olumsuz etki yaratacağını kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/rusyadan-ukraynanin-paralimpik-boykotuna-tepki-insanlik-temellerini-cignemeye-calisiyorlar-1103671868.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nato, abd, ukrayna, rusya, silah tedariki