Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/nato-ulkeleri-son-6-ayda-ukrayna-icin-aldiklari-abd-silahlarina-2-milyar-dolar-harcadi-1103672716.html
NATO ülkeleri son 6 ayda Ukrayna için aldıkları ABD silahlarına 2 milyar dolar harcadı
NATO ülkeleri son 6 ayda Ukrayna için aldıkları ABD silahlarına 2 milyar dolar harcadı
Sputnik Türkiye
NATO üyesi 6 ülkenin Ukrayna’ya ABD yapımı askeri amaçlı ürün ve hizmet sağlamak için geçen Ağustos ayından bu yana 2 milyar dolar harcadığı belirtildi. 20.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-20T15:59+0300
2026-02-20T15:59+0300
ukrayna kri̇zi̇
nato
abd
ukrayna
rusya
silah tedariki
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1a/1084223777_0:36:745:455_1920x0_80_0_0_67e5f534e3dcf9f684df266c82f6326b.png
ABD Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) müfettişlerinin ABD Kongresi’ne sunduğu raporda, NATO ülkelerinin son 6 ayda Ukrayna’ya ABD yapımı silah için harcadığı miktar açıklandı.Raporun metninde, “Ağustos 2025'ten bu yana ve 2026 mali yılının (Ekim ayında başladı) ilk çeyreğinde Pentagon, altı NATO ülkesinden 2.06 milyar dolar para aldı” ifadesi kullanıldı.Bu paranın, Ukrayna için askeri ürün ve hizmet satın alınması amacıyla kullanılacağı ifade edildi.ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz’da yaptığı açıklamada ABD'nin artık Ukrayna'yı doğrudan finanse etmediğini belirterek, yeni modelde Washington’un NATO’daki Avrupalı müttefiklerine silah sattığını, bu ülkelerin ödemeyi yaptıktan sonra söz konusu silahları Ukrayna’ya teslim ettiğini kaydetmişti.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çatışmanın çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan sürece dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef olduğunu belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin müzakerelere katkı sağlamayacağını ve olumsuz etki yaratacağını kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/rusyadan-ukraynanin-paralimpik-boykotuna-tepki-insanlik-temellerini-cignemeye-calisiyorlar-1103671868.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1a/1084223777_47:0:700:490_1920x0_80_0_0_559dfadc6941e2ab21a38c13743bc3e5.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
nato, abd, ukrayna, rusya, silah tedariki
nato, abd, ukrayna, rusya, silah tedariki

NATO ülkeleri son 6 ayda Ukrayna için aldıkları ABD silahlarına 2 milyar dolar harcadı

15:59 20.02.2026
Ukrayna-NATO bayrakları
Ukrayna-NATO bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2026
Abone ol
NATO üyesi 6 ülkenin Ukrayna’ya ABD yapımı askeri amaçlı ürün ve hizmet sağlamak için geçen Ağustos ayından bu yana 2 milyar dolar harcadığı belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) müfettişlerinin ABD Kongresi’ne sunduğu raporda, NATO ülkelerinin son 6 ayda Ukrayna’ya ABD yapımı silah için harcadığı miktar açıklandı.
Raporun metninde, “Ağustos 2025'ten bu yana ve 2026 mali yılının (Ekim ayında başladı) ilk çeyreğinde Pentagon, altı NATO ülkesinden 2.06 milyar dolar para aldı” ifadesi kullanıldı.
Bu paranın, Ukrayna için askeri ürün ve hizmet satın alınması amacıyla kullanılacağı ifade edildi.
ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz’da yaptığı açıklamada ABD'nin artık Ukrayna'yı doğrudan finanse etmediğini belirterek, yeni modelde Washington’un NATO’daki Avrupalı müttefiklerine silah sattığını, bu ülkelerin ödemeyi yaptıktan sonra söz konusu silahları Ukrayna’ya teslim ettiğini kaydetmişti.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çatışmanın çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan sürece dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef olduğunu belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin müzakerelere katkı sağlamayacağını ve olumsuz etki yaratacağını kaydetmişti.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2026
SPOR
Rusya’dan Ukrayna’nın Paralimpik boykotuna tepki: İnsanlık temellerini çiğnemeye çalışıyorlar
15:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала