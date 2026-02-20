https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/nato-ulkeleri-son-6-ayda-ukrayna-icin-aldiklari-abd-silahlarina-2-milyar-dolar-harcadi-1103672716.html
NATO ülkeleri son 6 ayda Ukrayna için aldıkları ABD silahlarına 2 milyar dolar harcadı
Sputnik Türkiye
NATO üyesi 6 ülkenin Ukrayna’ya ABD yapımı askeri amaçlı ürün ve hizmet sağlamak için geçen Ağustos ayından bu yana 2 milyar dolar harcadığı belirtildi. 20.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-20T15:59+0300
ukrayna kri̇zi̇
nato
abd
ukrayna
rusya
silah tedariki
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1a/1084223777_0:36:745:455_1920x0_80_0_0_67e5f534e3dcf9f684df266c82f6326b.png
ABD Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) müfettişlerinin ABD Kongresi’ne sunduğu raporda, NATO ülkelerinin son 6 ayda Ukrayna’ya ABD yapımı silah için harcadığı miktar açıklandı.Raporun metninde, “Ağustos 2025'ten bu yana ve 2026 mali yılının (Ekim ayında başladı) ilk çeyreğinde Pentagon, altı NATO ülkesinden 2.06 milyar dolar para aldı” ifadesi kullanıldı.Bu paranın, Ukrayna için askeri ürün ve hizmet satın alınması amacıyla kullanılacağı ifade edildi.ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz’da yaptığı açıklamada ABD'nin artık Ukrayna'yı doğrudan finanse etmediğini belirterek, yeni modelde Washington’un NATO’daki Avrupalı müttefiklerine silah sattığını, bu ülkelerin ödemeyi yaptıktan sonra söz konusu silahları Ukrayna’ya teslim ettiğini kaydetmişti.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çatışmanın çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan sürece dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef olduğunu belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin müzakerelere katkı sağlamayacağını ve olumsuz etki yaratacağını kaydetmişti.
ukrayna
rusya
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1a/1084223777_47:0:700:490_1920x0_80_0_0_559dfadc6941e2ab21a38c13743bc3e5.png
nato, abd, ukrayna, rusya, silah tedariki
ABD Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) müfettişlerinin ABD Kongresi’ne sunduğu raporda, NATO ülkelerinin son 6 ayda Ukrayna’ya ABD yapımı silah için harcadığı miktar açıklandı.
Raporun metninde, “Ağustos 2025'ten bu yana ve 2026 mali yılının (Ekim ayında başladı) ilk çeyreğinde Pentagon, altı NATO ülkesinden 2.06 milyar dolar para aldı” ifadesi kullanıldı.
Bu paranın, Ukrayna için askeri ürün ve hizmet satın alınması amacıyla kullanılacağı ifade edildi.
ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz’da yaptığı açıklamada ABD'nin artık Ukrayna'yı doğrudan finanse etmediğini belirterek, yeni modelde Washington’un NATO’daki Avrupalı müttefiklerine silah sattığını, bu ülkelerin ödemeyi yaptıktan sonra söz konusu silahları Ukrayna’ya teslim ettiğini kaydetmişti.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çatışmanın çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan sürece dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef olduğunu belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin müzakerelere katkı sağlamayacağını ve olumsuz etki yaratacağını kaydetmişti.