Zaharova: Batı, Rusya'nın müzakerelerdeki pozisyonu hakkında istikrarsızlaştırıcı iddialarda bulunuyor
Zaharova: Batı, Rusya'nın müzakerelerdeki pozisyonu hakkında istikrarsızlaştırıcı iddialarda bulunuyor
21.02.2026
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus basınına demecinde Ukrayna müzakerelerinin basına kapalı olarak yapılmasına ilişkin açıklamada bulundu, Batı’nın Rusya'nın pozisyonu hakkında yanlış bilgiler yaymak ve durumu istikrarsızlaştırmak amacıyla Anglo-Sakson medyasını kullandığını ifade etti.Zaharova, "Bir takım Batılı kaynaklar aracılığıyla, Rusya'nın (müzakerelerde) sözde nasıl bir tutum izleyeceği konusunda hikayeler uyduruluyor ve bu yine sözde Rus diplomatlara atıfta bulunularak yapılıyor" diye konuştu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus basınına demecinde Ukrayna müzakerelerinin basına kapalı olarak yapılmasına ilişkin açıklamada bulundu, Batı’nın Rusya'nın pozisyonu hakkında yanlış bilgiler yaymak ve durumu istikrarsızlaştırmak amacıyla Anglo-Sakson medyasını kullandığını ifade etti.
Zaharova, "Bir takım Batılı kaynaklar aracılığıyla, Rusya'nın (müzakerelerde) sözde nasıl bir tutum izleyeceği konusunda hikayeler uyduruluyor ve bu yine sözde Rus diplomatlara atıfta bulunularak yapılıyor" diye konuştu.