Yıldız Tilbe hayranlarını korkuttu: Hastanelik oldu
Sağlık sorunları yaşayan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe hayranlarını korkuttu. Gün boyu hastanede kalan Tilbe, "Tansiyonumu indirmeye çalışıyoruz. Tansiyonum çıkıyor. Koluma bir şey taktılar, bütün gün ölçecekler sonra bakacaklar" açıklaması yaptı. Kalp ve tansiyon takibine alındıHastane çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tilbe, koluna tansiyon ölçüm cihazı takıldığını ve kalp kontrollerinin gerçekleştirildiğini belirtti. Tilbe, "Tansiyonumu indirmeye çalışıyoruz. Tansiyonum çıkıyor. Koluma bir şey taktılar, bütün gün ölçecekler sonra bakacaklar. Kalbime de baktılar. Ne zormuş tansiyon ya. Tansiyon hastalarına buradan sağlık diliyorum" dedi. Doktorunun tavsiyelerini anlattı59 yaşındaki sanatçı doktorunun kas yapısında değişikliklerden de bahsettiğini anlatırken, “Artık 59 oldum, insanın kasları kısalıyormuş yaş ilerleyince. Doktorum mikrofon tutma dedi, ben de tutmuyorum artık. Kolum kötü oluyor. Artık mikrofon tutmayacağım çünkü ellerimi kollarımı hareket ettirmeliymişim" ifadelerini kullandı. Tilbe genel sağlık durumunun iyi olduğunu söylerken anlattı.
