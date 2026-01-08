Türkiye
Yıldız Tilbe, yıllar sonra açıkladı: 'Nazara çok inanırım, sağ kulağımı kaybettim'
Yıldız Tilbe, yıllar sonra açıkladı: 'Nazara çok inanırım, sağ kulağımı kaybettim'
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, katıldığı "Gel Konuşalım" programında çocukluk yıllarında geçirdiği kazayı ilk kez anlattı. Nazara çok inandığını söyleyen Tilbe
Şarkıları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Yıldız Tilbe, konuk olduğu Gel Konuşalım programında çocukluk yıllarına dair çarpıcı bir itirafta bulundu. Tilbe, küçük yaşta geçirdiği ağır bir kazanın hayatında derin izler bıraktığını söyledi.'6 ay hastanede kaldım, kardeşlerim beni tanıyamadı'Ailesinde 6 kardeşin en küçüğü olduğunu belirten Tilbe, yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:“Beni gören herkes ‘ne kadar güzel çocuk’ dermiş. Bir gün nazarı değen biri misafirliğe gelmişti. Ben de küçüğüm, gaz ocağında kaynayan çay dolu çaydanlığı üzerime çekmişim ve yanmışım. 6 ay hastanede kaldım, kardeşlerim ziyarete geldiğinde beni tanıyamamış.”'Nazara çok inanırım'Yaşadıklarının ardından nazara çok inandığını dile getiren Tilbe, “Bu yüzden üzerimde hep çörek otu taşırım. Çörek otu taşıyan kimseye nazar değmezmiş” ifadelerini kullandı.Sağ kulağını kaybettiğini açıkladı59 yaşındaki sanatçı, çocukken yaşadığı kazanın kalıcı bir sonucu olduğunu belirterek, “Üzerime çay döküldükten sonra sağ kulağımı kaybettim” dedi. Tilbe’nin bu açıklaması, programın en çok konuşulan anları arasında yer aldı.Evlilik ve ailesiyle ilgili pişmanlığıGeçmişe dair tek pişmanlığının evlilik olduğunu söyleyen Tilbe, “35-40 yaşıma kadar hiç evlenmezdim” dedi. Bir kızı ve iki torunu olduğunu hatırlatan sanatçı, “Kızımın kendi hayatı olsun istedim, bu yüzden onu ekrana çıkarmadım” sözleriyle ailesine yaklaşımını da anlattı.
Yıldız Tilbe, yıllar sonra açıkladı: 'Nazara çok inanırım, sağ kulağımı kaybettim'

15:56 08.01.2026
Abone ol
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, katıldığı “Gel Konuşalım” programında çocukluk yıllarında geçirdiği kazayı ilk kez anlattı. Nazara çok inandığını söyleyen Tilbe, üzerine kaynar çay dökülmesi sonucu aylarca hastanede kaldığını ve bu kazanın ardından sağ kulağını kaybettiğini açıkladı.
Şarkıları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Yıldız Tilbe, konuk olduğu Gel Konuşalım programında çocukluk yıllarına dair çarpıcı bir itirafta bulundu. Tilbe, küçük yaşta geçirdiği ağır bir kazanın hayatında derin izler bıraktığını söyledi.

'6 ay hastanede kaldım, kardeşlerim beni tanıyamadı'

Ailesinde 6 kardeşin en küçüğü olduğunu belirten Tilbe, yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:

“Beni gören herkes ‘ne kadar güzel çocuk’ dermiş. Bir gün nazarı değen biri misafirliğe gelmişti. Ben de küçüğüm, gaz ocağında kaynayan çay dolu çaydanlığı üzerime çekmişim ve yanmışım. 6 ay hastanede kaldım, kardeşlerim ziyarete geldiğinde beni tanıyamamış.”

'Nazara çok inanırım'

Yaşadıklarının ardından nazara çok inandığını dile getiren Tilbe, “Bu yüzden üzerimde hep çörek otu taşırım. Çörek otu taşıyan kimseye nazar değmezmiş” ifadelerini kullandı.

Sağ kulağını kaybettiğini açıkladı

59 yaşındaki sanatçı, çocukken yaşadığı kazanın kalıcı bir sonucu olduğunu belirterek, “Üzerime çay döküldükten sonra sağ kulağımı kaybettim” dedi. Tilbe’nin bu açıklaması, programın en çok konuşulan anları arasında yer aldı.

Evlilik ve ailesiyle ilgili pişmanlığı

Geçmişe dair tek pişmanlığının evlilik olduğunu söyleyen Tilbe, “35-40 yaşıma kadar hiç evlenmezdim” dedi. Bir kızı ve iki torunu olduğunu hatırlatan sanatçı, “Kızımın kendi hayatı olsun istedim, bu yüzden onu ekrana çıkarmadım” sözleriyle ailesine yaklaşımını da anlattı.
