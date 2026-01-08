Yıldız Tilbe, yıllar sonra açıkladı: 'Nazara çok inanırım, sağ kulağımı kaybettim'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/yildiz-tilbe-yillar-sonra-acikladi-nazara-cok-inanirim-sag-kulagimi-kaybettim-1102588088.html
15:56 08.01.2026 (güncellendi: 15:59 08.01.2026)
Şarkıları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Yıldız Tilbe, konuk olduğu Gel Konuşalım programında çocukluk yıllarına dair çarpıcı bir itirafta bulundu. Tilbe, küçük yaşta geçirdiği ağır bir kazanın hayatında derin izler bıraktığını söyledi.
'6 ay hastanede kaldım, kardeşlerim beni tanıyamadı'
Ailesinde 6 kardeşin en küçüğü olduğunu belirten Tilbe, yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:
“Beni gören herkes ‘ne kadar güzel çocuk’ dermiş. Bir gün nazarı değen biri misafirliğe gelmişti. Ben de küçüğüm, gaz ocağında kaynayan çay dolu çaydanlığı üzerime çekmişim ve yanmışım. 6 ay hastanede kaldım, kardeşlerim ziyarete geldiğinde beni tanıyamamış.”
Yaşadıklarının ardından nazara çok inandığını dile getiren Tilbe, “Bu yüzden üzerimde hep çörek otu taşırım. Çörek otu taşıyan kimseye nazar değmezmiş” ifadelerini kullandı.
Sağ kulağını kaybettiğini açıkladı
59 yaşındaki sanatçı, çocukken yaşadığı kazanın kalıcı bir sonucu olduğunu belirterek, “Üzerime çay döküldükten sonra sağ kulağımı kaybettim” dedi. Tilbe’nin bu açıklaması, programın en çok konuşulan anları arasında yer aldı.
Evlilik ve ailesiyle ilgili pişmanlığı
Geçmişe dair tek pişmanlığının evlilik olduğunu söyleyen Tilbe, “35-40 yaşıma kadar hiç evlenmezdim” dedi. Bir kızı ve iki torunu olduğunu hatırlatan sanatçı, “Kızımın kendi hayatı olsun istedim, bu yüzden onu ekrana çıkarmadım” sözleriyle ailesine yaklaşımını da anlattı.